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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Нацрада_ТРМ (361) перевірка (556) 1+1 (134) Марченко Оксана (107) телебачення (730)

Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила канали групи "1+1" на наявність у структурі власності дружини Медведчука і не знайшла порушень.

Про це повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор Медіа".

Перевірки регулятор призначив 12 листопада за результатами звернення виконавчого директора організації "Центр протидії корупції" Каленюк Дар'ї Миколаївни та колективного звернення групи громадських організацій ̶ "Інституту масової інформації", "Детектор медіа", "Інституту демократії ім. Пилипа Орлика".

Ці звернення стосувалися інформації з декларації народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука за 2019 рік про те, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

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За словами Зіневича, регулятор отримав пояснення і документи щодо власності від компанії. Згідно з цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності "1+1" становить 24,51%. Контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи - Ігор Суркіс (з часткою 33,34%), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33%) і Оксана Марченко (з часткою 33,33%).

"Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є суттєвою участю і не відбивається у структурі власності", - пояснив Зіневич - "Тому, з огляду на представлену структуру власності і пояснення компанії, перевірка не встановила порушень".

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Топ коментарі
+19
Зрадники Держави України не повинні володіти ні йотою власності майна в Україні.І крапка.
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12.02.2021 18:58
+14
Три.
"Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук, ще в 2004 році."
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12.02.2021 19:20
+13
єто получается Зеленский работал у Медведчука?
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12.02.2021 18:59
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Зрадники Держави України не повинні володіти ні йотою власності майна в Україні.І крапка.
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12.02.2021 18:58 Відповісти
Интересно узнать, а Медведчук ещё может иметь Марченко Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 505
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12.02.2021 19:01 Відповісти
Пока да. Но есть нюансы.
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12.02.2021 19:03 Відповісти
Спица или накладка на шурупах?
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12.02.2021 19:16 Відповісти
Судя по его внешнему виду и политической активности - только теоретически. Что касается Марченко, то с ней проще - женщина может до самой смерти и три часа после нее.
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12.02.2021 19:37 Відповісти
Ні фіга не три.
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12.02.2021 20:22 Відповісти
на 8%
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12.02.2021 20:49 Відповісти
Напевно Ева Браун теж володіла акціями масковського радіо...
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12.02.2021 21:01 Відповісти
Vpm Vpm - "Зрадники Держави України не повинні володіти......"

100%++++++++
https://myrotvorets.center/criminal/marchenko-oksana-mikhajlovna/

Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 1080
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12.02.2021 19:57 Відповісти
СЛЫШЬ G2 !!! там украинских ребят убивают! скоро украинцы придут за вами...
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12.02.2021 23:08 Відповісти
сегодня 8 % завтра 58% .
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12.02.2021 18:58 Відповісти
єто получается Зеленский работал у Медведчука?
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12.02.2021 18:59 Відповісти
Минимум два раза. На Интере и на "плюсах".
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12.02.2021 19:02 Відповісти
Три.
"Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук, ще в 2004 році."
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12.02.2021 19:20 Відповісти
Таки да.
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12.02.2021 19:21 Відповісти
Кстати, вы найдете здесь много интересных личностей.

".....
АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (общенациональный телеканал "Интер") сообщает о новых назначениях.
Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский.
Заместителем генерального продюсера телеканала "Интер" стал Сергей Шефир.
Руководитель дирекции по производству телевизионных программ телеканала "Интер" - Борис Шефир.
Руководитель дирекции по производству телевизионных фильмов телеканала "Интер" - Андрей Яковлев.
Главный режиссер телеканала "Интер" - Михаил Комаровский.
Заместитель генерального продюсера по техническому обеспечению собственного производства - Владимир Харченко.
Руководитель дирекции промо и PR - Ирина Победоносцева.
Директор по производству телеканала "Интер" - Евгений Дьяченко.
Продюсер программ телеканала "Интер" - Оксана Панасивская.
Исполнительные продюсеры - Ирина Пикалова и Сергей Кравец
Креативные продюсеры - Михаил Савин, Андрей Ильков, Вадим Переверзев, Александр Пикалов, Сергей Шинкарук.
...."
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12.02.2021 19:14 Відповісти
Г+Г такая же хитросделанная помойка , как и закрытые …… пока
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12.02.2021 18:59 Відповісти
А как они слезно просили прощения в 2005 году, "Да мы, да больше никогда в жизни....". И все снова.
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12.02.2021 19:24 Відповісти
А сколько там в Нацсовете работников 1+1 ?
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12.02.2021 19:01 Відповісти
Проще сказать сколько не из 1+1
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12.02.2021 19:17 Відповісти
А с каких пор 25% вдруг стали 8%? Или Бенины бабки "улучшают" зрение?
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12.02.2021 19:01 Відповісти
Нет, конечно. Это не нарушение. Это коломойский + медведчук. Никакого нарушения.
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12.02.2021 19:02 Відповісти
Следующим пора закрывать г+г Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5478
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12.02.2021 19:07 Відповісти
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 2488 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 6296
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12.02.2021 19:09 Відповісти
Тот кто пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты РФ и ДНР.
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12.02.2021 19:15 Відповісти
угу, угу.всьо честно. єто вам не масло рошен
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12.02.2021 19:11 Відповісти
это не нарушение/ Коломойский и Медведчук договорились.
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12.02.2021 19:12 Відповісти
Але партнер Медведчука все одно Порошенко. Які ж дебільні зебіли.
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12.02.2021 19:32 Відповісти
Марченко можно пожалеть. Красавица и чудовище. Тут от рожи медведчука блевать хочется, а ей приходится сосать у деда.
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12.02.2021 19:12 Відповісти
Цьілуєца патом етімі губамі с ріжьісьорам, артістамі, падругамі...
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12.02.2021 19:17 Відповісти
Вилла Алины Кабаевой в Монако подаренная Путлером,круче виллы Марченко в Крыму подаренной... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8335 Путлером...,нищеброд Ведмедчук ничего не дарил... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8335
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12.02.2021 19:17 Відповісти
Тобто плюси працюють на брудні кошти пуйла.
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12.02.2021 19:19 Відповісти
Даже говноканалы 112 зики и проочее дерьмо купил Козак.. Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7171
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12.02.2021 19:20 Відповісти
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8179 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5763
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12.02.2021 19:20 Відповісти
Виктор Ведмедчук под Санкциями с 2014 года... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 4478деньги есть но денег нет...Конгресс США зна шо робе..
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12.02.2021 19:21 Відповісти
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 3837 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 6245Вилла Ведмедчука в Крыму
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12.02.2021 19:24 Відповісти
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 4726 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5801Вторая вилла Ведмедчука в Алупке
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12.02.2021 19:25 Відповісти
Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 9292
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12.02.2021 19:26 Відповісти
Кто же владелец оставшихся 75,5% собственности? Тоже оффшоры, или непосредственно граждане рашки, в ответах этот вопрос тщательно обходится.
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12.02.2021 19:26 Відповісти
Владельцем любой недвижимости или банковской ячейки является БОМЖ или несколько бомжей имеющих раз в год к банковской системе доступ,потом БОМЖ внезапно дохнет,потом приходит черед другого БОМЖа,и так до бесконечности...,отработанный и давно отлаженный механизм...ухода от уплаты налогов...
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12.02.2021 19:30 Відповісти
Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 1113Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 9933 Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 4391кумовья Путлер Марченко и Ведмедчук бухают в Крыму
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12.02.2021 19:38 Відповісти
Конченная с конченным...
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12.02.2021 20:03 Відповісти
"А ваш мародер основал Партию Регионов"
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13.02.2021 11:24 Відповісти
Это значит, что на этом канале вражеской пропаганды будет только 8 % ?
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12.02.2021 19:40 Відповісти
ТелекКАЛ Интер и телеКАЛ Мураева-Азарова купит Путлер,он под санкции не попадет.. Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 5597
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12.02.2021 19:42 Відповісти
Це було прогнозовано, що закриття трьох тв-параш - не більше ніж хайп на фоні катастрофічно падаючого рейтингу тупоголового опудала із банкової.
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12.02.2021 20:48 Відповісти
Вигнати цю пас.уду з України!
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12.02.2021 21:01 Відповісти
а що, г+г це така прибуткова компанія? та чи тільки воно, усі українскі медіа хвойдарні збиткові, і тримаються лише за рахунок вливання бабла власником
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13.02.2021 06:08 Відповісти
Каналом Прямой владеет регионал, запускала его та же команда, что и 112-й, НьюсВан, во главе с Семеновым - политическим соратником Медведчука.
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13.02.2021 15:41 Відповісти
 
 