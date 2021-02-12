УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15950 відвідувачів онлайн
Новини Події Силовики
3 120 6
Київ (13826) відмивання грошей (117) Правоохоронні органи (2660) прокуратура (3167) крадіжка (527)

Колишні керівники заводу ім. Патона привласнили майно підприємства і завдали збитків на 20 млн грн, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишні керівники заводу ім. Патона привласнили майно підприємства і завдали збитків на 20 млн грн, - прокуратура

Повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона", члену правління заводу і директору одної з юридичних осіб, викритих в організації схеми розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона" з використанням службового становища привласнили об'єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд.9а, який належав за правом власності згаданому підприємству, шляхом укладення з підконтрольним товариством договору купівлі-продажу об'єкта за заниженою вартістю.

Сума документально підтверджених збитків внаслідок такої угоди становить понад 20 млн гривень.

Надалі колишній голова правління заводу оформив право власності на вищевказаний об'єкт безпосередньо у свою власність.

Читайте також: Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підозри та підозри, а де реальні строки,де реальний кофіскат !!!)))
показати весь коментар
12.02.2021 19:35 Відповісти
В Україні нема правоохоронних органів, є лише підозрювальні ,весь час щось підозрюют !!!)))
показати весь коментар
12.02.2021 19:37 Відповісти
Час Оманського Віслюка завершився. Ніякої державницької політики в ЗЕбанатів немає. Вони обрали тактику грабунку країни і обкрадають її не гірше Януковича.
показати весь коментар
12.02.2021 19:45 Відповісти
Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..
Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2232
показати весь коментар
12.02.2021 19:48 Відповісти
Наш человек обосрет даже имя великого человека - все похрену, никакого стыда и морали - лишь бы бабло в карман засунуть.
показати весь коментар
12.02.2021 21:12 Відповісти
 
 