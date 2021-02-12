"Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук
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У керівництві фракції "Слуга народу" заявляють, що їх соратник Євген Шевченко був на Всебілоруських зборах, де виступав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, як приватна особа і не мав представницьких функцій.
Про це заступниця керівника депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"З приводу поїздки Євгена Шевченка, треба чітко вказати, що він не представляв партію "Слуга народу", не представляв фракцію "Слуга народу", загалом не представляв владу України. І партія, і фракція дотримуються думки, як і МЗС, і взагалі українська влада, що ми не визнаємо вибори, які відбулися в Білорусі. Але Євген Шевченко там був як людина ... ми ж не закрили кордон з Білоруссю і туди можна їздити українським громадянам", - сказала вона.
Кравчук додала, що в цей самий час інші депутати, включно з депутатами "Слуг народу", зустрічалися в ПАРЄ зі Світланою Тіхановською.
Кравчук поки не змогла сказати, чи буде фракція на своїх зборах давати оцінку вчинку Шевченка, однак не виключила, що це питання може бути порушене.
Будь ласка, зачекайте...
Депутат лише у туалеті може бути звичайним громадянином, і то, коли мовчить. Не можна відмежовувати його вчинок від його роботи. Як складе мандат, тоді нехай їздить куди хоче, а так він ганьбить Україну.
Мужчина, ви - ідіот! Через вашу "прибацану" партію ми не можемо добратися до ворогів - Маруся Звіробій до " слуги" Гетьманцева | Говорить Великий Львів
https://www.youtube.com/watch?v=PeXnv6D_dTM
Может он террорист?
Опис політика
У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".
У червні 2020 поставив свій підпис під постановою про звільнення Авакова з посту міністра внутрішніх справ.
У жовтні 2019 року Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.
Шевченко є частим гостем телеефірів каналу кума Путіна Медведчука - "112".
Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО за 2019 рік Шевченко став лідером серед нардепів Запоріжжя за кількістю поданих правок до законодавчих актів.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.
Був довіреною особою кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського на виборах 2019 року.
У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання від партії "Воля" за округом №210 (м. Прилуки Чернігівської області).
У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за округом №75 (м.Запоріжжя) як самовисуванець.
ПІдприємець. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет". Раніше працював електриком у колгоспі.
Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), кваліфікація "юрист".
"У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".
Так і є:
все они там... типа... как частные лица... только дела творят антигосударственные...
приСлуги называют этого поддонка-"соратник"
а украинцыговорят-ГІВНО