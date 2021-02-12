В Україні з'явиться сайт з інформацією про безкоштовні ліки для онкохворих, - МОЗ

Електронний сервіс, який надаватиме інформацію про державні закупівлі ліків проти онкологічних та онкогематологічних захворювань, почне роботу 15 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Ініціаторами запуску сервісу стала громадська організація "Ліки Контроль" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

"Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову в препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс "Ліки для онкохворих - Підпишись на життя" буде показувати пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно", - зазначила голова організації Наталя Гуран.

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За даними Національного канцер-реєстру України 373 українці щодня дізнаються про онкологічний діагноз. Кожен 6-й українець відмовляється від звернення до лікаря через високу вартість лікування (17,7%), за даними "Індексу здоров'я" України за 2019 рік.

Сайт відображатиме ліки, які закуповуються за державний рахунок у напрямку онкологічних та онкогематологічних захворювань, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів в обраний регіон.