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Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данилову почати підготовку засідання РНБО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Засідання РНБО має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу президента.
"Планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.02.2021 20:47
+13 Alex Newman
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+11 саша паламарчук
показати весь коментар12.02.2021 20:47
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ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
Ви знаєте, в тої маленької дівчини, (якій погрожувала шприцем по Вашему марно знеславлена лікарка ) хворе серце і їй протипоказані зайві емоції...мати благала лікарку бути полагідніше, бо дитина боїться лікарів, через неодноразове перебування в лікарнях....і тепер переглядаючі те відео мати не може стримати сліз...бо налякане дівча їй застрахалася щось розповісти і благала більше туди не ходити... та то дитячі капризи, да???? да???
я упереджений ? і в мене гіпертрофірована реакція ???
до речі - Ви ж самі поставили крапку в тій дискусії... та де там! Вам жеж нейметься... останнє слово має бути за Вами... який же Ви впертий !!!! і непослідовний...
(відчуваєте різницю)
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Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова
Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!
Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.
Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?
Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
Однак, цікавий феномен...
Прорабатывать маршруты куда лыжи смазывать?
Енергоатом: 2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи
з того дня Украина перестала буть Украиною.....
подозреваю шо и от повесток вы не косили....
а нужны косари....
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
Почему подняли зарплаты, пенсии судьям и прокурорам? Ответ, что бы не было коррупции.
Что видим, коррупция огромна и аппетиты выше чем раньше.
Состав учасников - не случаен. Все перечисленные особы прекрасно понимают, в случае реванша Порошенко, всем им придется уехать из Украины - и не факт что в Европу. Учитывая международные связи Порошенко, оттуда их точно достанут.
Составлять кампанию Онищенко, который по слухам, отправился прятаться от санкций США в Узбекистан, не улыбается никому. Особенно - Авакову. Ему Порошенко никогда не простит работы против него на выборах 2019 г., а фан-клуб Порошенко - посадку певца Андрея Антоненко.
Вообще по отзывам, нынешний Порошенко - совсем не тот веселый дядька, образца 2018 г. Допросы и третирования в прессе свое дело сделали - Порошенко стал крайне суров и язвителен. Даже если что-то забудет он лично, его сторонники ему напомнят все грехи и Авакова, и Ермака, и Подоляка. Расплаты за дни унижений захотят и порохоботы, и их лидер.
Стороны будут обсуждать новые методы обваливания рейтинга Порошенко. Скажем сразу, после победы Байдена в США, окно возможностей невелико. Что придумают все эти гиганты мысли - скоро узнаем.
Его не посадили, и он не посадит.
Примеры, кучмы, ющенко, януковича, порошенко, зеленского.
Нужно смелость иметь, что бы хотя бы одну тысячу, а лучше 10000 кинуть в лагеря, за предательство и коррупцию. При этом конфисковать их нажитое. Этого человека народ бы на руках носил. Это очень опасно, но это человек и его команда были бы в памяти веках.
КЛОУНАДА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ!