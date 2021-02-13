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Зеленський (17387) РНБО (1717)

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данилову почати підготовку засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Засідання РНБО має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу президента.

"Планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+13
мощя !!!
ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
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12.02.2021 20:47
+13
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
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12.02.2021 20:52
+11
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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12.02.2021 20:47
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в закрытом режиме/ У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук/ Сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский/ Шмыгаль: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"/ Зеленский опасается утечки из ОП- как с делом вагнеровцев.
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12.02.2021 20:44 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
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12.02.2021 20:52 Відповісти
А Ермак и Бойко там будут?)))
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13.02.2021 17:16 Відповісти
А Ермак и Бойко там будут?)))/ Будут.Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним / Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .17 августа 2020, 22:50 /Но Зеленский об этом не знает.
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13.02.2021 17:36 Відповісти
Будуть радитись куди ***** ще заглянуть...... Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 9938
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12.02.2021 20:44 Відповісти
а дайте вгадаю:
меморіал у БабЯрі - касабам під Хржа
ділянки на Тургенєвській під забудову - Оксані Марченко
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12.02.2021 20:46 Відповісти
мощя !!!
ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
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12.02.2021 20:47 Відповісти
І це ви вважаєте адекватною реакцію на абсолютно нейтральну новину? От тому і реакція на лікарку така сама- гіпертрофована.
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12.02.2021 20:49 Відповісти
тількино дивився новини...про ту лікарку... вона вже працює в іншому місці...працює ))))
Ви знаєте, в тої маленької дівчини, (якій погрожувала шприцем по Вашему марно знеславлена лікарка ) хворе серце і їй протипоказані зайві емоції...мати благала лікарку бути полагідніше, бо дитина боїться лікарів, через неодноразове перебування в лікарнях....і тепер переглядаючі те відео мати не може стримати сліз...бо налякане дівча їй застрахалася щось розповісти і благала більше туди не ходити... та то дитячі капризи, да???? да???
я упереджений ? і в мене гіпертрофірована реакція ???
до речі - Ви ж самі поставили крапку в тій дискусії... та де там! Вам жеж нейметься... останнє слово має бути за Вами... який же Ви впертий !!!! і непослідовний...
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12.02.2021 21:02 Відповісти
Останнє слово буде не за мною виключно на моїх похоронах. А емоції мене взагалі не цікавлять- це не про Homo sapiens, це про мавп.
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12.02.2021 21:05 Відповісти
на Ваших похоронах (живіть довго і щасливо) останнє слово буде про Вас....а не Ваше
(відчуваєте різницю)
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12.02.2021 21:10 Відповісти
Ви так нічого і не зрозуміли.
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12.02.2021 21:22 Відповісти
Облиште. Персонаж забувається - біле пальто ототожнює з гамівною сорочкою.
Буває...
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12.02.2021 22:17 Відповісти
Мавпо, та малорос Біле Пальто це треш....і це не одна така дитина через неї пройшла... Батьків в кабінет не пускали, щоб не відволікали дитину.
Скандальний рівненський стоматолог Інна Кравчук жорстоко знущалася над дітьми (+ВІДЕО)

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2527
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12.02.2021 21:13 Відповісти
Я бачив поведінку дітей, яких лікарі змушені були в результаті лікувати під загальним наркозом, настільки неадекватною та не керованою батьками була їх поведінка. На ваше ставлення ло мене мені накласти- на форумах ваш комент має бути видалений адміном, бо ви перейшли на особистості. А поки- в спам.
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12.02.2021 21:18 Відповісти
мавпо та малорос в спам так в спам )
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12.02.2021 21:24 Відповісти
Ти там уже все місце зайняло.
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12.02.2021 21:34 Відповісти
Біле Пальто - руский, в тебе Google перекладач глючить. В будку, лугандонец
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12.02.2021 21:36 Відповісти
А шо заважало цій тварюці запропонувати анастезію? Це нормальна практика в наш час, як і місцева анастезія. Нормальні лікарі шоб просто легені послухати до дитини підхід шукають. А ця - садистка. Дивитись таке просто моторошно, бо уявляєш себе на місці дитини.
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12.02.2021 21:34 Відповісти
Як легко розкидатися звинуваченнями за анонімним ніком, еге ж?
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12.02.2021 21:43 Відповісти
Я за своє життя вперше таке бачу, хоча мої однолітки іноді лікували зуби ще за совка на стулі в школі старючими бормашинами. Як матимеш декількох дітей, то розкажеш, як їх треба виховувати, бо всі розумні до певного часу.
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12.02.2021 21:48 Відповісти
Моїй дитині вже 27, в нього чорний пояс по карате, а в шпагат я його посадив у пів-року. Так що щезни.
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12.02.2021 21:50 Відповісти
Отож - не декілька дітей, тому не зрозумієш, про шо йдеться. Попавсь один покірний на шпагаті і ти радий.
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12.02.2021 21:54 Відповісти
ОйфсЬО, не декілька...)))
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12.02.2021 21:56 Відповісти
Та заспокійся, всі й так зрозуміли: твоя дитина найкраща в світі, решта - гівно невиховане.
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12.02.2021 22:08 Відповісти
Скільки вас там, шизофренік?
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12.02.2021 22:50 Відповісти
енєргохвости... касабам ісключітєльно



Телеканал "Прямий"@prm_ua





Імпорт російської електроенергії збільшився до 1060 МВт-год.
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12.02.2021 20:50 Відповісти
«Рупор» обнульониша, російська телеведуча ток-шоу Ольха Суха беева образила українського президента з «95 кварталу», назвавши його «генітальним піаністом». МЗС України відправило Ноту протесту Лаврову.
Після гри на роялі «грушеоколачівателем», Бубочка не повинен був балотуватися в президенти України. «Полуничка» «95 кварталу» починається з 58 секунди. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Коли обличчя блазня Оманського iбн Янелоха Першого з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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13.02.2021 08:58 Відповісти
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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12.02.2021 20:47 Відповісти
План "Б".
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12.02.2021 20:47 Відповісти
Аби не "Ж"...
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12.02.2021 20:52 Відповісти
Так Мінським Угодам вже років 4 як "Ж".
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12.02.2021 20:55 Відповісти
на закрытой части сыграет на рояле с дерьмаком...
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12.02.2021 20:48 Відповісти
та не...все проще - шаурма и пельмени )))
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12.02.2021 21:03 Відповісти
Пора разорвать дип отношения с агрессором. И это самое малое.
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12.02.2021 20:48 Відповісти
Ну ок, розірвали. Що від цього виграє держава?
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12.02.2021 20:51 Відповісти
Грузия это сделала после трехдневной войны.. И не все оценивается " выгодой", есть еще и моральные аспекты. Идет 7 лет войны, оккупированы и даже аннексированы два региона ( ОРДЛО и Крым), каждый день раненные, убитые, обстрелы а у нас дип. отношения.. Уря !!! Так мы тоже "гибридные" тогда какие вопросы к остальным.
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12.02.2021 21:10 Відповісти
Тобто жодних вагомих державницьких аргументів нема- самі дитячі емоції. Грузія для мене в особі Саакашвілі взагалі не авторитет.
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12.02.2021 21:14 Відповісти
Интересно бы услышать хотя бы один пример подобного. ( по моему это мировое позорище)
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12.02.2021 21:17 Відповісти
Мені твої інтереси до спини двері.
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12.02.2021 21:26 Відповісти
Понятно, привет Тамбову. (біле пальто а під ним русня кремлівська, мовою прикрита).
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12.02.2021 23:27 Відповісти
Можу тільки Троєщині передати.
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13.02.2021 01:32 Відповісти
вернет хомчаку рацию, *забытую* в 2104 в бронированном бусе под Иловайском?
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12.02.2021 20:50 Відповісти
Юрій Бутусов

33 мин. ·

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова

Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!

Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.

Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.

Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?

Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
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12.02.2021 20:51 Відповісти
Приватбанк, беня, махинации, коррупция, развал энергетики, деморализация армии, грабеж населения, олигархические СМИ, вагнеровцы, кумовство, Илон Маск и спутник, сговор с Дмитриевым и отчет последнего Патрушеву. Что тут секретного?
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12.02.2021 20:51 Відповісти
P.S.: Татаров. Но тут, действительно, какая уже разница: одним больше, одним меньше...
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12.02.2021 20:52 Відповісти
будут штурмовать Донецк
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12.02.2021 20:51 Відповісти
притом лично
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12.02.2021 20:52 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4105
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12.02.2021 20:52 Відповісти
бронелифчик зачет)
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12.02.2021 20:56 Відповісти
В бронєгульфікє різінка лопнула...
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12.02.2021 21:02 Відповісти
Амеба в ліфчику
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12.02.2021 21:03 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2743
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12.02.2021 22:10 Відповісти
А вот вам і різниця з Порошенком. Той по приїзду на фронт не носив ні каски ні бронеліфчика, а тоді ж перемир*я не було. І голову в плечі не втягував. Особисто від Порошенка я не в захваті, але об*єктивно від цього "бомбіста" він виглядає на голову вище і не тільки в фізичному розумінні.
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13.02.2021 08:53 Відповісти
так порошенковци Федына и Маруся грозились же ,а Пороху никто не угрожал даже жопоблокивцы.
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13.02.2021 17:19 Відповісти
Тепер зрозуміла така "пристрасть" до каски і броніка.
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13.02.2021 17:45 Відповісти
Головнокомандувач воюючої країни, ПрепіЗЄдент України, не носить національну символіку. Чим це пояснити?

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 38

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5867
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12.02.2021 20:54 Відповісти
"Ой, да какая разніца?"©
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12.02.2021 20:59 Відповісти
А какое право оно имеет одевать военную форму Я отслужив 23 года уволен в запас с правом ношения военной формы одежды А оно к этому каким боком
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12.02.2021 21:18 Відповісти
Мабуть, через чотири відкоси від призову камуфляжка проступає через шкіру Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2598.
Однак, цікавий феномен...
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12.02.2021 22:22 Відповісти
как сказал рашистский оккупант о событиях в Крыму-"какие то зеленые человечки, без шевронов"
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12.02.2021 21:40 Відповісти
А вдруг снайпер, а тут он с знаками различия - охрана может не успеть своими телами прикрыть это. А так вроде и не цель, а зель.
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13.02.2021 09:00 Відповісти
Він вже Китайців привітав. Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 9819 Взагалі всі його виступи повинні бути закритими.
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12.02.2021 20:54 Відповісти
....часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

Прорабатывать маршруты куда лыжи смазывать? Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2088
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12.02.2021 20:55 Відповісти
Маршрут один - по Московському проспекту.
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13.02.2021 08:55 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 1040
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12.02.2021 20:57 Відповісти
А что там вообще собираются обсуждать?
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12.02.2021 20:58 Відповісти
Шоб його ще заасвальтірувать...
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12.02.2021 21:18 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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13.02.2021 09:00 Відповісти
З 1 квітня електроенергія в Україні подорожчає на 30%, бо у ахметова договорняк із зелупою. зеЛошари, поздоровляю вас. Ви зробили це вмєстє.
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12.02.2021 20:59 Відповісти
Спрацювало ... аби не Порошенко !

Енергоатом: 2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 3576
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12.02.2021 21:02 Відповісти
лютый лютый - квитень 19.
з того дня Украина перестала буть Украиною.....
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12.02.2021 21:52 Відповісти
А какое право оно имеет одевать военную форму Я отслужив 23 года уволен в запас с правом ношения военной формы одежды А оно к этому каким боком
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12.02.2021 21:20 Відповісти
тю - оно главно.
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12.02.2021 21:29 Відповісти
вы не катите, женя...
подозреваю шо и от повесток вы не косили....
а нужны косари....
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12.02.2021 21:34 Відповісти
хотелось бы шо бы шмаркля отчиталась о делах, шо под его личным контролем - или то все было зеленый вброс для сметунов?
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12.02.2021 21:28 Відповісти
Назад його у маму Рімму та перепердолити на щось більш пристойне.
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12.02.2021 21:30 Відповісти
а шоб здох, я не хочу видеть етот процесс
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12.02.2021 21:35 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7770
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12.02.2021 21:45 Відповісти
Welt Schmerz - Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4424 !!! 5 баллов
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12.02.2021 21:56 Відповісти
Средняя пенсия судьи 69 тыс. грн. в месяц, прокуроры рядом.
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.

Почему подняли зарплаты, пенсии судьям и прокурорам? Ответ, что бы не было коррупции.
Что видим, коррупция огромна и аппетиты выше чем раньше.
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12.02.2021 21:58 Відповісти
Источники сообщают, что в самое ближайшее время состоится встреча при участии Ермака, Смирнова, Подоляка и министра МВД Арсена Авакава. Причина - новый рейтинг КМИС, где на первом месте оказалась "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Состав учасников - не случаен. Все перечисленные особы прекрасно понимают, в случае реванша Порошенко, всем им придется уехать из Украины - и не факт что в Европу. Учитывая международные связи Порошенко, оттуда их точно достанут.
Составлять кампанию Онищенко, который по слухам, отправился прятаться от санкций США в Узбекистан, не улыбается никому. Особенно - Авакову. Ему Порошенко никогда не простит работы против него на выборах 2019 г., а фан-клуб Порошенко - посадку певца Андрея Антоненко.
Вообще по отзывам, нынешний Порошенко - совсем не тот веселый дядька, образца 2018 г. Допросы и третирования в прессе свое дело сделали - Порошенко стал крайне суров и язвителен. Даже если что-то забудет он лично, его сторонники ему напомнят все грехи и Авакова, и Ермака, и Подоляка. Расплаты за дни унижений захотят и порохоботы, и их лидер.
Стороны будут обсуждать новые методы обваливания рейтинга Порошенко. Скажем сразу, после победы Байдена в США, окно возможностей невелико. Что придумают все эти гиганты мысли - скоро узнаем.
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12.02.2021 22:07 Відповісти
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2026
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12.02.2021 22:20 Відповісти
Ан Мур

Его не посадили, и он не посадит.

Примеры, кучмы, ющенко, януковича, порошенко, зеленского.
Нужно смелость иметь, что бы хотя бы одну тысячу, а лучше 10000 кинуть в лагеря, за предательство и коррупцию. При этом конфисковать их нажитое. Этого человека народ бы на руках носил. Это очень опасно, но это человек и его команда были бы в памяти веках.
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12.02.2021 22:31 Відповісти
Ермак опять про всю секретную часть отрапортует в центр! хе-хе))
КЛОУНАДА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ!
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12.02.2021 22:52 Відповісти
наверное американскую вакцину делить будут, ну а заодно и участки в конче заспе..... поэтому и секретно.
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13.02.2021 08:29 Відповісти
Интересно как в этот раз и на чем гундявый зашкварится
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13.02.2021 08:41 Відповісти
В "закритам рємімє"... Будуть вирішувати, які ще території віддати кацапським оркам?
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13.02.2021 09:01 Відповісти
 
 