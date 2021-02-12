На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа
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В акваторії Чорного моря приблизно за три кілометри від села Рибаківка на Миколаївщині на суховантажі Prince 4 виникла пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію стало відомо о 19:50 12 лютого. До 21:00 пожежу було погашено, причина встановлюється. Люди не постраждали.
Відомо, що суховантаж Prince 4 ходить під прапором Коморських Островів. У команді 19 осіб.
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Fjall_Raven
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vitaliymkua
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SerjUA
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olele
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