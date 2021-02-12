На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа

В акваторії Чорного моря приблизно за три кілометри від села Рибаківка на Миколаївщині на суховантажі Prince 4 виникла пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію стало відомо о 19:50 12 лютого. До 21:00 пожежу було погашено, причина встановлюється. Люди не постраждали.

Відомо, що суховантаж Prince 4 ходить під прапором Коморських Островів. У команді 19 осіб.

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