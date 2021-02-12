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На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа

Новини Цензор.НЕТ Події

На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа

В акваторії Чорного моря приблизно за три кілометри від села Рибаківка на Миколаївщині на суховантажі Prince 4 виникла пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію стало відомо о 19:50 12 лютого. До 21:00 пожежу було погашено, причина встановлюється. Люди не постраждали.

Відомо, що суховантаж Prince 4 ходить під прапором Коморських Островів. У команді 19 осіб.

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если удасца потушить, то явно будет сильно закопчен и получит новое название - "чёрный принц" )
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12.02.2021 21:17 Відповісти
К 21:00 пожар был потушен, причина устанавливается. Люди не пострадали. Источник: https://censor.net/ru/n3247713
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12.02.2021 21:19 Відповісти
-- Это - москаль, сэр!
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12.02.2021 21:31 Відповісти
еге, хто б іще ошивався в таку погоду біля наших воєнних баз

На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа - Цензор.НЕТ 8420
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12.02.2021 21:40 Відповісти
Комори - кацапське надбання з часів совка.
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12.02.2021 21:39 Відповісти
Мабуть щось віз для нашої "креольської еліти".
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12.02.2021 21:40 Відповісти
 
 