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Новини Політика України
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Бандера (191) Зеленський (17387) Лавров (1469) Росія (47133) шпигунство, шпіонаж (808) Донбас (21733) Євросоюз (6994) Кива (367)

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом

На Донбасі далі гинуть захисники України, Лавров погрожує ЄС розривом відносин, активісти стали на захист пр. Бандери, дід Ківи "вижив після розстрілу", - головні новини України та світу 12 лютого.

Що відбувається на Донбасі

Напередодні ввечері внаслідок обстрілу на Донбасі загинув 24-річний захисник України Владислав Лященко. Сьогодні ще один захисник України підірвався на невідомому вибуховому пристрої поруч із Павлополем - він живий і перебуває в госпіталі. Крім цього, окупанти скинули на позиції захисників України постріли ВОГ-17.

Зеленський записав відео про відвідини передової. "Сьогодні рівно 200 днів з дня оголошення режиму припинення вогню. І нам не так просто його дотримуватися, і ми не просто так сьогодні тут", - сказав президент.

Радник глави ОП Олексій Арестович стверджує, що Україна цілеспрямовано не скасовує перемир'я. "Ми дуже добре знаємо, що ми робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика", - стверджує Арестович.

Росія пригрозила розривом відносин з Євросоюзом

"Росія не хоче бути ізольованою від світового життя. Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Після цієї заяви в Росії різко подешевшав рубль. Пізніше в МЗС РФ пояснили, що самі розривати відносини з Брюсселем не збираються, але готові до розриву, якщо його ініціює Євросоюз.

СБУ спіймала російських шпигунів

Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони збирали секретні відомості про боєготовність і забезпечення збройних сил України. Агентів зловили, коли вони передавали "таємні" документи підставним особам.

А на Луганщині окупанти "засудили" до 12 років за ґратами мешканця Алчевська. Він закінчив виш у Сєвєродонецьку, але не знайшов там роботу і був змушений повернутися на окуповану територію. Варто було Дмитру Оробію влаштуватися діловодом, як першого ж дня з робочого місця його забрали бойовики.

Пристрасті довкола проспекту Бандери

Активісти пікетували Окружний адмінсуд столиці, протестуючи проти скасування рішення КМДА про перейменування пр. Московського на пр. Бандери. Голова інституту нацпам'яті Дробович спочатку сказав, що його установа не подаватиме апеляції на рішення ОАСК, але пізніше передумав: апеляція буде.

Ківа розповів про нібито розстріляного у Львові діда. Який вижив.

Нардеп ОПЗЖ написав у соцмережі таке (орфографія збережена): "Мій дід - Герой Радянського Союзу Ківа Філіп Денисович пройшовши всю війну в 45 році був так само відправлений до Львова де його розстріляли місцеві жителі, Дід вижив але пам'ять про це залишилася".

Зеленський переплутав Китай і Непал

Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу - Катманду.
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Топ коментарі
+5
Лучше бы деду яйца оторвали чем расстреляли, тогда точно бы мы не смеялись с этого депила.
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12.02.2021 22:28
+5
Этим родителям мозг пережали при рождении....... щипцами.
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12.02.2021 22:30
+4
Голі понти гопника, який знає насправді, що без торгівлі з Європою йому триндець. На Китай нічого сподіватись: торгівля з ним для лапотних здебільшо збиткова, до того ж він вже заковтнув мокшанський Далекий Схід і поступово його перетравлює на свій лад.
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12.02.2021 22:17
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Голі понти гопника, який знає насправді, що без торгівлі з Європою йому триндець. На Китай нічого сподіватись: торгівля з ним для лапотних здебільшо збиткова, до того ж він вже заковтнув мокшанський Далекий Схід і поступово його перетравлює на свій лад.
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12.02.2021 22:17 Відповісти
Самовдоволений Слін!
У всіх сенсах...
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12.02.2021 22:36 Відповісти
Ще й символ автовподобайки як явища
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12.02.2021 23:20 Відповісти
Москальський рецепт боротьби з онанізмом !!! )))))

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9235
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12.02.2021 22:10 Відповісти
Ох ти ж як чотко! Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9594
Шкода лише, що не всі лаптєногі самиці про то знають... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 1617
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12.02.2021 22:26 Відповісти
Этим родителям мозг пережали при рождении....... щипцами.
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12.02.2021 22:30 Відповісти
"Отшлепала по яичкам"... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3134
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12.02.2021 22:34 Відповісти
То й що! Зате на решту життя в синульки буде дзвінкий голос Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7677 .
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12.02.2021 22:37 Відповісти
"возбудите мальчика(ну, уже юношу) в ванной до оргазма...)(ц) - это уже инструкция для инцеста с элементами садо-мазо. Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7697
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12.02.2021 22:42 Відповісти
Зате ж зкріпно!
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12.02.2021 22:48 Відповісти
Чомусь згадалося (краще це не уявляти) Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 201

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2324
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12.02.2021 23:08 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 300 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 300 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3165

А-а-а-а-а!!! В клапті!!! На хом'ячків!!! Нє, навіть на амеби...
...Попри рекомендацію, все ж уявив собі того Васю, котрий Сірожа... у рожевій шапочці... і його даму серця... згідно опису...
...Уява в мене добра...
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584
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13.02.2021 02:05 Відповісти
Причому параметри кацапки - 58 розмір блузки, 6 чи 7 цицькорозмір і 155 см зріст.
Це навіть не матрьошка, це "там где брошка, там перед" 😂😂😂
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13.02.2021 13:30 Відповісти
Отак і з'являються бдсм пошановувачі)))
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12.02.2021 23:35 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6623
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12.02.2021 22:13 Відповісти
Россия угрожает порвать с Евросоюзом

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8008 Назло бабушке отморожу уши.
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12.02.2021 22:15 Відповісти
Напевно хочуть північний потік-3 будувати.
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12.02.2021 22:19 Відповісти
Антон Санченко 14 октября 2019 г. ·

Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
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12.02.2021 22:51 Відповісти
Проти кувалди та якоїсь матері захист від дурня не працює...
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12.02.2021 23:18 Відповісти
Розстріляний ді(л)д Ківи 🥝 - дуже дякую, потужно покращило настрій перед уїкендом 😂😂😂
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12.02.2021 22:22 Відповісти
Дід Ківи потрапив у пердедрягу - його розстріляли зі шкіряного MP-40 у темному підвалі... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8541
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12.02.2021 22:31 Відповісти
На толпу розстріляний чи по черзі прострілювали? Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 5942
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12.02.2021 22:35 Відповісти
А потім ще й волохатою барткою зарубали. У спину
(ну... майже у спину)
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12.02.2021 22:41 Відповісти
І так сім разів.

Не був анал табу
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12.02.2021 22:49 Відповісти
Мозолистые руки всегда позволяли Кивам легко проникать в ряды наивных пролетариев... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3330
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13.02.2021 00:05 Відповісти
Лучше бы деду яйца оторвали чем расстреляли, тогда точно бы мы не смеялись с этого депила.
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12.02.2021 22:28 Відповісти
Тоді б від нудьги гиркались би між собою. А так є кого пожаліти з кого позловтішатися.
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12.02.2021 22:46 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8907
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12.02.2021 22:28 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9104
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12.02.2021 22:30 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6557Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7138
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12.02.2021 22:36 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9307

Побійтесь Бога - таке проти ночі (та ще й у п'ятницю!) викладати. Мені аж щелепи від сміху звело.
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12.02.2021 22:44 Відповісти
І трохи шок-контенту: весільні фото Дірявої Шлюпки... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 1904

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9754
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12.02.2021 22:45 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2627
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12.02.2021 22:33 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8902
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12.02.2021 22:38 Відповісти
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6882
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13.02.2021 01:51 Відповісти
 
 