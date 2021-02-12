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600 мобільних бригад підготували для проведення першого етапу вакцинації, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

600 мобільних бригад підготували для проведення першого етапу вакцинації, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про логістику першого етапу вакцинації.

Про те, як саме буде організовано перший етап вакцинації, Тимошенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцина приїжджає сюди. Після цього залежно від того, яка це вакцина - Pfizer чи Astra Zeneca - вона їде на різні склади. Є окремий склад для Pfizer, тому що там інші умови щодо зберігання, чи їде на інший склад, де зберігаються інші вакцини в інших умовах", - розповів Тимошенко.

За його словами, вакцину Pfizer у регіони відправлятимуть у кількості, достатній для 5 днів вакцинації - саме стільки днів вона може зберігатися.

"Сформовані вже зараз 600 груп мобільних, які будуть займатися саме вакцинацією. Вони сформовані на базі сімейних лікарів в більшості. ... Вони їздять 20 днів, адже термін між першим і другим вакцінуванням - саме 20 днів. Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів всіх людей, яких вони повинні вакцинувати, і далі та сама група, яка вакцинувала (2, 3, 4, 5 в залежності від того, яка кількість на першому етапі в тому регіоні) - вона далі їде і вакцинує вже другою вакциною", - пояснив Тимошенко.

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600 мобильных бригад подготовили для проведения первого этапа вакцинации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7643
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12.02.2021 21:44 Відповісти
Вакцинуйтесь Кажани близькі вам генетично
Коовосісі©
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12.02.2021 21:45 Відповісти
Клаусу Швабу уже подали рапорт ? Тимошенко, не забудь поцеловать ботинок этого барина.
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12.02.2021 21:45 Відповісти
А вакцина где? Вакцинация без вакцины - это наше Нау-Хау!!!
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12.02.2021 22:03 Відповісти
отряды СМЕРШа?
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12.02.2021 22:05 Відповісти
В голодомор були буксирні бригади, пропоную назвати 600 буксирних бригад з вакцинації. Але яка б бригада не приїхала потрібен документ де визначено хто юридично несе відповідальність за втрату здоров'я, там повинні бути підписи лікарів які колють і фарм корпорації? яка повинна взяти фінансові виплати у разі втрати здоров'я від вакцини. Тоді ще можна про щось там говорити. Ніхто не дозволить просто так вливати лайно в організм.
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12.02.2021 22:14 Відповісти
 
 