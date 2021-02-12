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ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко назвав чутками повідомлення про можливе створення нової політсили на базі партії "Наш край".
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста програми "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Це все чутки, і партія "Слуга народу" - це відомий бренд, партія, з якою приходила нова влада фактично в Україну. Тому в Офісі Президента взагалі не розглядається питання щодо іншого якогось проєкту чи будівництва нової партії. Тому це все чутки.", - сказав Тимошенко.
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а стадо нынешних мартышек ни на что не годится...
Тупі зелені клоуни знову ********* Україну перед світом своїми знаннями з географії.
То замість Литви в них - Латвія.
То переплутають Словаччину і Словенію.
То столиця Канади у них - Торонто.
То в них не Волинська область, а Луцька.
На цей раз, ЗЄля привітав Китай з Новим роком знімком з Катманду, столиці Непалу.😂😀
Твіт вже видалено, але світ регоче.
Ніколи ще за всі роки відновленої Незалежності, Україна не мала такої тупої, неграмотної влади.