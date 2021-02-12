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Новини Політика України
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ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП не планує створювати нову партію замість

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко назвав чутками повідомлення про можливе створення нової політсили на базі партії "Наш край".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста програми "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це все чутки, і партія "Слуга народу" - це відомий бренд, партія, з якою приходила нова влада фактично в Україну. Тому в Офісі Президента взагалі не розглядається питання щодо іншого якогось проєкту чи будівництва нової партії. Тому це все чутки.", - сказав Тимошенко.

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А хетьман зміг.
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12.02.2021 23:04 Відповісти
Потому он и Гетьман...
а стадо нынешних мартышек ни на что не годится...
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12.02.2021 23:11 Відповісти
да да. так нагетьменствовал, что с старым названием даже на выборы было страшно идти.
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12.02.2021 23:23 Відповісти
оп нічєго нє планіруєт, їм планірують в крємлє.
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12.02.2021 23:21 Відповісти
"партия "Слуга народа" - это известный бренд"
ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9277
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12.02.2021 23:27 Відповісти
Світ знову регоче з нашого тупого й.....го клоуна 🤣🤣🤣
Тупі зелені клоуни знову ********* Україну перед світом своїми знаннями з географії.
То замість Литви в них - Латвія.
То переплутають Словаччину і Словенію.
То столиця Канади у них - Торонто.
То в них не Волинська область, а Луцька.
На цей раз, ЗЄля привітав Китай з Новим роком знімком з Катманду, столиці Непалу.😂😀
Твіт вже видалено, але світ регоче.
Ніколи ще за всі роки відновленої Незалежності, Україна не мала такої тупої, неграмотної влади.
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12.02.2021 23:41 Відповісти
А до дна ще далеченько, як максимум три роки. Ще не такі "перли" будуть.
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13.02.2021 07:47 Відповісти
Як Ви можете таке казати?! Євреї самі геніальні і найрозумніші в світі! Принаймні вони самі себе такими називають. Як можна їм не вірити? ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8803
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13.02.2021 07:48 Відповісти
Ага. "Бобік здох і Жучка знову вийшла заміж". ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2507
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13.02.2021 07:45 Відповісти
 
 