Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Антон Шевцов написав рапорт про звільнення в 2016 році після скандалу з публікацією фото і відео, які підтверджують його участь у параді в окупованому Криму. Проти нього відкривали справу про держзраду, але закрили через відсутність складу злочину.
Рішення поновити Шевцова на посаді Верховний Суд ухвалив 9 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бюро судової інформації".
Судді визнали протиправним наказ Нацполіції від 14 березня 2016 року про звільнення Шевцова з посади начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області і поновили його на посаді з 29 березня 2016 року.
Також Шевцов просив виплатити йому 61 923,80 гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправлено на новий розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.
Своє рішення Верховний Суд обґрунтував тим, що Шевцов був звільнений з порушеннями. Він сам написав рапорт про звільнення, але не вказав у документі ні причини, за якими не може служити в поліції, ні дату бажаного припинення роботи. Суд вважає, що Шевцова не могли звільнити з поліції, поки не пройде 3 міс. з дня подання ним рапорту.
Шевцов на момент окупації Криму був керівником УБОЗ Севастополя. У березні 2014 року він звільнився з органів за власним бажанням. З червня того ж року нібито проходив службу в АТО у складі батальйона "Луганськ-1".
Від червня 2015 року керував обласним главком міліції, а пізніше — поліції Чернігівської області. На посаду начальника Управління нацполіції у Вінницькій області був призначений 28 січня 2016 року, однак пробув на ній недовго — менше трьох тижнів.
Активісти ГО "Автомайдан-Вінниця", місцеві волонтери та колишні учасники добробатів області вимагали відставки та арешту Шевцова, оскільки знайшли свідчення того, що поліцейський у 2014 році виявив прихильність окупаційній російській владі — взяв участь у "параді Перемоги" в Севастополі, на якому також був присутній Володимир Путін.
Шевцов прокоментував свою участь у параді так (подаємо мовою оригіналу): "Я горжусь своим дедом Шевцовым Максимом Матвеевичем. Он для меня был и есть примером мужества и самоотдачи. В нынешнее время принято скептически относиться к подобным проявлениям, а любое действие стало политизированным. Но иногда любить свою семью и своих предков - это просто любить, оказывая им поддержку, разделяя радость и горе. Мой дед воевал в Красной Армии. Мне интересно, а разве ваши деды в другой воевали? У нас нет морального права осуждать наших предков, особенной в той страшной войне".
Після масштабних акцій протесту під Управлінням нацполіції у Вінницькій області Міністр МВС Арсен Аваков 14 березня 2016 року звернувся до тодішньої керівниці НПУ Хатії Деканоїдзе з проханням про звільнення Антона Шевцова з посади начальника обласного главку. Деканоїдзе викликала Шевцова в Київ, де він написав рапорт про звільнення за власним бажанням.
СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 111 КК України (державна зрада) і 19 березня 2016 року повідомила Антону Шевцову про підозру. До цього його затримали працівники СБУ — вже колишній поліцейський намагався втекти в Росію. Вінницький міський суд так і не зміг обрати Шевцову запобіжний захід — не вклався у 72 години. Вже у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину.
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Или у тебя, как всегда у бобиков: перднул и в кусты?
Когда выложишь скан, будет следующий вопрос.
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Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь
Объясняю.
Безусловно, его поступок не совместим ни только с пребыванием в должности начальника полиции (т.е. со службой а государственной милитаризированной организации), но и вообще с занятием любой государственной или выборной должности. Вопрос в другом: какова некомпетентность начальников и специалистов кадровых органов главка: они, бл..., даже заявление об увольнении не могут правильное отобрать, и правильно оформить увольнение!!! За что они вообще жалование получают?
И суд его восстановил не потому, что он сам ишак кировобадский, а судья - строфокамил и испытывает к нему родственные чувства Суд его восстановил потому, что его уволили неправильно...
Слава народному преЗЕденту!
у продажних ідіотів в мандіях з купленими дипломами інстинкт самозбереження, у їхньому паралельному всесвіті, зовсім атрофований..
як тут не згадати поодинокі (поки що) випадки з різкою зміною здоров"я, аж до летального, їхніх колег по "щастю"..