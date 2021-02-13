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Вінницька область (748) Верховний Суд (785) Нацполіція (13917) суд (8032)

Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя

Антон Шевцов написав рапорт про звільнення в 2016 році після скандалу з публікацією фото і відео, які підтверджують його участь у параді в окупованому Криму. Проти нього відкривали справу про держзраду, але закрили через відсутність складу злочину.

Рішення поновити Шевцова на посаді Верховний Суд ухвалив 9 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бюро судової інформації".

Судді визнали протиправним наказ Нацполіції від 14 березня 2016 року про звільнення Шевцова з посади начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області і поновили його на посаді з 29 березня 2016 року.

Також Шевцов просив виплатити йому 61 923,80 гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправлено на новий розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.

Своє рішення Верховний Суд обґрунтував тим, що Шевцов був звільнений з порушеннями. Він сам написав рапорт про звільнення, але не вказав у документі ні причини, за якими не може служити в поліції, ні дату бажаного припинення роботи. Суд вважає, що Шевцова не могли звільнити з поліції, поки не пройде 3 міс. з дня подання ним рапорту.

Шевцов на момент окупації Криму був керівником УБОЗ Севастополя. У березні 2014 року він звільнився з органів за власним бажанням. З червня того ж року нібито проходив службу в АТО у складі батальйона "Луганськ-1".

Від червня 2015 року керував обласним главком міліції, а пізніше — поліції Чернігівської області. На посаду начальника Управління нацполіції у Вінницькій області був призначений 28 січня 2016 року, однак пробув на ній недовго — менше трьох тижнів.

Активісти ГО "Автомайдан-Вінниця", місцеві волонтери та колишні учасники добробатів області вимагали відставки та арешту Шевцова, оскільки знайшли свідчення того, що поліцейський у 2014 році виявив прихильність окупаційній російській владі — взяв участь у "параді Перемоги" в Севастополі, на якому також був присутній Володимир Путін.

Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя 01

Шевцов прокоментував свою участь у параді так (подаємо мовою оригіналу): "Я горжусь своим дедом Шевцовым Максимом Матвеевичем. Он для меня был и есть примером мужества и самоотдачи. В нынешнее время принято скептически относиться к подобным проявлениям, а любое действие стало политизированным. Но иногда любить свою семью и своих предков - это просто любить, оказывая им поддержку, разделяя радость и горе. Мой дед воевал в Красной Армии. Мне интересно, а разве ваши деды в другой воевали? У нас нет морального права осуждать наших предков, особенной в той страшной войне".

Після масштабних акцій протесту під Управлінням нацполіції у Вінницькій області Міністр МВС Арсен Аваков 14 березня 2016 року звернувся до тодішньої керівниці НПУ Хатії Деканоїдзе з проханням про звільнення Антона Шевцова з посади начальника обласного главку. Деканоїдзе викликала Шевцова в Київ, де він написав рапорт про звільнення за власним бажанням.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 111 КК України (державна зрада) і 19 березня 2016 року повідомила Антону Шевцову про підозру. До цього його затримали працівники СБУ — вже колишній поліцейський намагався втекти в Росію. Вінницький міський суд так і не зміг обрати Шевцову запобіжний захід — не вклався у 72 години. Вже у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину.
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Топ коментарі
+33
Напалм. Только так.
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12.02.2021 23:43
+30
Шевцов будучи штабним офіцером їздив в Крим 22 рази поки його батальйон воював в АТО. Фактично Шевцов тільки рахувався в батальйоні а фактично сидів в Криму і вивозив туди особисті справи бійців для ФСБ. Шевцова мають посадити разом з Порошенком, який призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області.
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12.02.2021 23:43
+23
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7775
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12.02.2021 23:48
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Напалм. Только так.
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12.02.2021 23:43 Відповісти
Самий дієвий засіб проти колорадів ,це гас і вогонь !!!)))
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12.02.2021 23:56 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:28 Відповісти
Шевцов будучи штабним офіцером їздив в Крим 22 рази поки його батальйон воював в АТО. Фактично Шевцов тільки рахувався в батальйоні а фактично сидів в Криму і вивозив туди особисті справи бійців для ФСБ. Шевцова мають посадити разом з Порошенком, який призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області.
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12.02.2021 23:43 Відповісти
Igor L. Х**ло теж хоче посадити Порошенка. Совпаденіє ?
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13.02.2021 02:04 Відповісти
Этот Ихорь Л - типичный опущенный зебильный бот, зарабатывающий копейки на таких опорожнениях.
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13.02.2021 07:59 Відповісти
ну, чого ж ви так? Ляшеник (L)- мега зірка "Укравтодору", що на заслуженій пенсії після розбудови автобанів України. Гордиться "досягненнями" в ямковому ремонті. Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 1483
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13.02.2021 10:58 Відповісти
Верховний Суд поновив на посаді скандального екскерівника поліції Вінниччини Шевцова, постанова Касаційного адміністративного суду від 9 лютого 2021 року. То 9 лютого 2021 року хто президент, Порошенко? Ні, пане Igor L, зараз є преЗЕдент і при ньому відбувається реванш антиукраїнських сил. Тепер, ви стверджуєте "Порошенко призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області". Не знаю, хто підписував наказ про його призначення, але "На посаду начальника Управління нацполіції у Вінницькій області він був призначений 28 січня 2016 року, однак пробув на ній недовго - менше трьох тижнів". Розумієте, ТРЬОХ ТИЖНІВ ВИСТАЧИЛО, ЩОБ РОЗДИВИТИСЬ, ЩО ЦЕ ЗА ПЕРСОНА, Тоді ж СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 111 КК України (державна зрада), а 19 березня повідомила Антону Шевцову про підозру. Пане, Igor L, кримінальне провадження відкривав Зеленський? Ви щось заплутались, або просто маніпулюєте.
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13.02.2021 03:25 Відповісти
До речі, якщо тоді, в 2015-2016 роках влада почула автомайданівців, які викрили зрадника Шевцова, і відкрила проти нього кримінальне провадження, то нинішня влада не просто поновлює у владі стару агентуру кремля але і вкорінює нову. А от проти автомайданівців, учасників Революції Гідності відкриває судові провадження. ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕВАНШ АНТИУКРАЇНСЬКИХ СИЛ.
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13.02.2021 03:46 Відповісти
+++
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13.02.2021 11:29 Відповісти
При порохе уволили,при зеле восстановили а порох зрадник? Ззелебобы они такие ззелебобы.
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13.02.2021 05:35 Відповісти
Для начала - давай скан документа, где под приказом о назначении Шевцова стоИт подпись Порошенко.

Или у тебя, как всегда у бобиков: перднул и в кусты?
Когда выложишь скан, будет следующий вопрос.
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13.02.2021 06:49 Відповісти
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6800
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12.02.2021 23:45 Відповісти
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7775
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12.02.2021 23:48 Відповісти
шкуру залишити. на добру пям"ять наступному судді.
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12.02.2021 23:59 Відповісти
Шкіру на барабан!
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13.02.2021 06:29 Відповісти
янєлох-слуга крємля.
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12.02.2021 23:48 Відповісти
Лялька кремлівського лялькового балагана !!!)))
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12.02.2021 23:54 Відповісти
"да здравствует украинский так называемый ссуууд, самый гуманный и справедливый суд в мире" Который все время "реформируют, реформируют и перереформируют" и докладывают об этом и докладывают....
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12.02.2021 23:49 Відповісти
Чим скоріше розігнати такий суд, тим швидше впаде корупція у державі
Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 6278
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13.02.2021 09:26 Відповісти
Ничего удивительного
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12.02.2021 23:51 Відповісти
Вселяка сепарсько-колорадська гидота відновлюється на держпосадах !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!)))
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12.02.2021 23:52 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))
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12.02.2021 23:53 Відповісти
Хто цього ватника в погонах на посаду прилаштував в 2016 році? А суди ручні під себе хто створив? Мабуть таки не зелена пліснява, а солодка.
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13.02.2021 00:16 Відповісти
Наши суды - это просто...
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 2333
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12.02.2021 23:54 Відповісти
зачетный чувачек Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7765
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12.02.2021 23:54 Відповісти
ЗЕлошари, кого ви привели до влади?
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12.02.2021 23:55 Відповісти
Невдало ти свої 5 копійок всунув, це кадра твого вождя Порошенка, як і нинішні суди.
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13.02.2021 00:12 Відповісти
Зможеш довести шо мій вождь Порошенко? Доведи. Інакше будеш занесений до списку тріпачів.
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13.02.2021 00:53 Відповісти
Хех! Так ти вже є в цьому списку під номером Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 46755.
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13.02.2021 00:55 Відповісти
Большое матерное слово пытался удержать в себе - казалось смог, но как нарочно, эта новость, вдруг появилась в новостях... №;%:?*?:№"?*() !№"+ !!!! ... фух блин....высказался !!!!!.. Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6404
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12.02.2021 23:56 Відповісти
пиз"ец ! Cамый честный и справедливый суд в мире !
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12.02.2021 23:58 Відповісти
а на какой приговор можно рассчитывать, с учетом того, что 146% судей - ватники? Многие из них сами в РФ или в Крым ездили, и не раз
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13.02.2021 00:07 Відповісти
Так шикаладний цех його звільнив, а зебанат його повернув на посаду. Лошара, відчуваєш різницю!
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13.02.2021 07:22 Відповісти
Читайте уважно: Шоколадний цех його призначив, звільнився він за власним бажанням і шоколадній цех залишив йому лаз на відновлення по суду і компенсацію прогулу. Зелені ще так не вміють.
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13.02.2021 10:08 Відповісти
Че то он на Татарова похож. Их шо в Расее на фабрике производят?
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12.02.2021 23:59 Відповісти
это спланированая акция -сначала московитский проспект а теперь кацап этот
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13.02.2021 00:01 Відповісти
это палытыческие преследования?
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13.02.2021 00:03 Відповісти
Нашу судову систему виправлять лише "суди лінча"..
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13.02.2021 00:01 Відповісти
наша судебная система и есть суды линча - некие мутные типы, которых никто не выбирал, выносят ничего не имеющие общего ни с законом, ни со здравым смыслом решения, по своему усмотрению, часто без никакого разбирательства, просто оглашают где-то составленное вообще непонятно кем решение. Причем решения Именем Украины, притом что судам вряд ли доверяют хотя бы четверть процента населения...
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13.02.2021 00:23 Відповісти
На фабрике в Расее штампуют наших т.н. судей.
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13.02.2021 00:05 Відповісти
Ну що ж, "московські" суди під наглядом кураторів медведчука, беруть владу в свої руки?
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13.02.2021 00:09 Відповісти
Ще довго буде нудити українців від "реформ" ерзац-гетьмана.
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13.02.2021 00:10 Відповісти
Тут вопрос не в том что мы будем делать с ездившим в Крым подонком из украинской полиции, а в судье это дело оправдавшем.
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13.02.2021 00:26 Відповісти
Треба писати "Реформований ПОП суд".
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13.02.2021 10:10 Відповісти
Зетвари , хуже не будет ?
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13.02.2021 00:27 Відповісти
Після чиїх "реформ" суди такими стали? А може ці суди посадили тисячі колаборантів в часи правління "гетьмана всєя України"? Що, жодного? Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 6081 Так ото ж.
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13.02.2021 00:34 Відповісти
А скільки калаборантів посадили за два роки правління зелупи? татаров, дєрьмак, бенедиктова, бужанський, дубінський - і це тільки невелика частина посадок на держ посади зеленським калаборантів.
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13.02.2021 07:25 Відповісти
Я не понимаю , как можно выполнять такие решения! По моему пора объявлять акцию гражданского неповиновения этой власти , этим судам ,прокурорам, мусорам, и т.д. до тех пор, пока не будет полностью реформирована вся система снизу вверх , и все эти морды , скомпроментировавшие себя и нагло улыбаясь говорящие нам - да я ворую , а вы докажите в суде , не будут выкинуты с государственной службы и не сядут в тюрьмы!
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13.02.2021 02:06 Відповісти
Нєхєр було ходити на вибори по-приколу. Тепер хавайте результати. Вас попереджали про це ще 2 роки тому
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13.02.2021 07:26 Відповісти
Да вопрос-то не в этом (как выполнять такие решения - решение-то правильное).
Объясняю.
Безусловно, его поступок не совместим ни только с пребыванием в должности начальника полиции (т.е. со службой а государственной милитаризированной организации), но и вообще с занятием любой государственной или выборной должности. Вопрос в другом: какова некомпетентность начальников и специалистов кадровых органов главка: они, бл..., даже заявление об увольнении не могут правильное отобрать, и правильно оформить увольнение!!! За что они вообще жалование получают?
И суд его восстановил не потому, что он сам ишак кировобадский, а судья - строфокамил и испытывает к нему родственные чувства Суд его восстановил потому, что его уволили неправильно...
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13.02.2021 09:08 Відповісти
Из серии ..".Я вас не продал, я вас просто сдал", в стране где коррупция на первом месте, на первом месте и обычное предательство, которое не считается предательством, потому что для некоторых Украина является для того, чтобы пожрать и по с рать
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13.02.2021 05:21 Відповісти
Таких паскуд треба тільки відстрілювати, продажне правосуддя нічого не робить і не хоче робити.
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13.02.2021 06:38 Відповісти
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация поменялась!
Слава народному преЗЕденту! Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 5896
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13.02.2021 09:05 Відповісти
когда этих судей вешать начнут????????
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13.02.2021 09:14 Відповісти
Українські судді корупціонери і сепаратисти. Більшість з них має сидіти не у мантіях, а у в'язниці з великими термінами, а власність їх має бути конфіскована.
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13.02.2021 09:17 Відповісти
скоро і наша ючитай відкрие свое лічико.. вийде зеленський со своим офісом і слугами під власовсь кою тряпкою і з тими колорадськими ленточками..маемо президента предателя..дякуем за це ідіотам замбованим фсб...
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13.02.2021 09:30 Відповісти
Суддів на шибеницю,а цього упиря- на палю! Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 4909 Бо по іншому ніяк...
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13.02.2021 10:54 Відповісти
..до сраки такі блдскі суди
у продажних ідіотів в мандіях з купленими дипломами інстинкт самозбереження, у їхньому паралельному всесвіті, зовсім атрофований..
як тут не згадати поодинокі (поки що) випадки з різкою зміною здоров"я, аж до летального, їхніх колег по "щастю"..
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13.02.2021 11:25 Відповісти
вот в этом вся суть нашего беззубого государства, тьфу. представить такое в раше или в сша просто невозможно
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13.02.2021 11:57 Відповісти
Очень даже и возможно и там, и там (правда, по разным причинам и с разными последствиями)
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13.02.2021 12:44 Відповісти
какие бы не были пути к достижению цели но государство должно отстаивать свои интересы
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13.02.2021 17:22 Відповісти
Государство, являясь абстракцией, никому ничего не должно Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 2811
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13.02.2021 20:04 Відповісти
сучье
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13.02.2021 13:53 Відповісти
Пропащая страна..
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13.02.2021 20:08 Відповісти
Нормуль, чергова перемога судової влади від квартальної сволоти над ***********. Цікаво, за який Х...Й УКРАЇНСЬКА держава платить зарплатню цій суддівсьуій 3,14здоті, за який Х,,,Й гинули і гинуть українці у Криму та на Сході, якого Х,,Я і де наш недойо...к гідрант?
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13.02.2021 23:01 Відповісти
 
 