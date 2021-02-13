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Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося

Заява міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського про готовність супутника "Січ 2-1" до запуску не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства.

Зазначається, що станом на 13 січня поточного року, за даними розробника КС ДЗЗ "Січ 2-1" КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля, роботи зі створення супутника виконано орієнтовно на 85%, роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) - на 45%.

"ДКА заявляє, що станом на початок грудня 2020 року проєкт КС ДЗЗ "Січ 2-1" перебуває у замороженому стані, без фінансування і навіть пропозицій до фінансування, без жоднихх домовленостей щодо запуску супутника і його експлуатації на орбіті. Можливість виконати завдання президента України Володимира Зеленського з'явилася тільки після тієї роботи, яку провело керівництво ДКА і КБ "Південне" разом з іншими структурами упродовж останніх двох місяців і продовжує у посиленому темпі досі", - наголошується в повідомленні.

Там уточнюють, що наразі не вирішено питання фінансування проєкту.

Читайте також: Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський

"Зважаючи на значний обсяг коштів, які необхідно залучити для завершення виконання робіт щодо зазначеного проєкту, ДКА ініціювало звернення до депутатського корпусу у листопаді-грудні 2020 року з проханням врахувати у проєкті Держбюджету України на 2021 рік виділення бюджетних коштів у розмірі понад 200 млн грн для забезпечення доопрацювання та пуску супутника "Січ 2-1" у 2021 році. Однак у Державному бюджеті України на 2021 рік зазначених коштів не передбачено", - наголошується в повідомленні.

У цих умовах розробники підготували проєкт постанови Кабміну, що передбачає перенаправлення коштів з проєкту "Циклон-4" на фінансування космічної системи "Січ 2-1", але поки відповіді не отримали.

У той час, коли Уруський давав інтерв'ю, Держкосмос домовлявся зі SpaceX щодо запуску супутника у IV кварталі 2021 року. Однак з'ясувалося, що навантаження на апарат в тій позиції, в якій пропонується його розташувати, буде перевищувати в кілька разів показники, заявлені у вимогах до експлуатації "Січ 2-1", що фактично виведе з ладу супутник. Над цим почали працювати ДКА і КБ "Південне".

"Заяви офіційних осіб про події чи роботи, у яких останні не брали участі або інформація про які відсутня, ставлять під загрозу престиж державних органів влади та повертають суспільство у радянський період, коли гасла були важливішими за правду", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з Держбюджету витратять 15 млрд грн

У Держкосмосі запевнили, що всі залучені до  створення супутника структури космічної галузі "зроблять все можливе, щоб супутник "Січ 2-1" було запущено на орбіту в рік 30-річчя Незалежності України, відповідно до поставленого завдання президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.
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Топ коментарі
+9
все в асфальт пошло и в Бенин битум
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13.02.2021 01:37
+5
та зеле пох, запустить что угодно главное для пиара
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13.02.2021 01:35
+4
Бюджет ушел на покупку электричества в РФ и Беларуси.
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13.02.2021 06:58
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та зеле пох, запустить что угодно главное для пиара
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13.02.2021 01:35 Відповісти
Він лишень в кіно ракети запускав
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13.02.2021 01:47 Відповісти
все в асфальт пошло и в Бенин битум
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13.02.2021 01:37 Відповісти
Ну и нефиг позориться было изначально. Всё равно, когда всем очевидно, что страна бедная, просит постоянно подачки у других стран(особенно смешно в этом контексте, что помогают часто "некосмические" страны), но при этом запускает какие-то там спутники)). Это тупой популизм и замыливание глаз- мол, смотрите-ка, мы ещё могём...
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13.02.2021 01:40 Відповісти
Ну той фиг с ним, он нам нафиг не нужон ваш спутник, у нас же луна есть и бесплатно, а 200 лямов кому то нужнее.
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13.02.2021 01:53 Відповісти
Какае отношение КБ Южне имеет к изготовлению собственно спутников? На моей памяти спутники изготавливались в Киеве (в частности) в некоей организации не углу Гарматной и проспекта Победы, в Днепре делали носители, но сейчас, насколько я понял, эту функцию на себя берет Илон Маск, так что Днепр побоку вместе с КБ Южное, здесь ближе всего Харьков и Киев, с их электроникой.
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13.02.2021 02:10 Відповісти
папрасите у бени и ахмета
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13.02.2021 02:23 Відповісти
Ой! А в нас є Держкосмос?? а чим він займається?
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13.02.2021 02:29 Відповісти
керуе.
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13.02.2021 06:47 Відповісти
" зарплаты " отмените паразитам и кровопийцам - на всё хватит , ещё останется .
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13.02.2021 03:00 Відповісти
Золотой спутник. Главное в зеленый цвет выкрасьте. Слава зе!кроме как к 30 летию, какая задача у этого спутника
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13.02.2021 04:40 Відповісти
200 лямов только доработка, а сколько уже стоит? Там не бабло просить надо. А комиссию следственную из специалистов
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13.02.2021 04:43 Відповісти
Вчора на передачі ,,Шустер лайф", Саакашвилі показав на прикладах , де крадуться десятки мільярдів доларів.
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13.02.2021 05:37 Відповісти
украинские ынжынэры - это загадка похлеще загадки Космоса и Всевышнего... создали материал для межстенной перегородки из такого материала, что через нее все слышно, но в которую не забьешь гвоздь... потому и дороги по цене космического шаттла, разбиваемые за три дня, и дома... в общем, руки хоть и из плечей выросли, но мозги разместили в нижрней части пятки...
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13.02.2021 06:14 Відповісти
Смелее запускайте....остальное в полете доделаете.
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13.02.2021 06:29 Відповісти
пусть он будет кривобокий и с емблемой "Ваша Зе", но запускать надо,
и стремиться к етому надо - проще всего ничего не делать и не пытаться,
а там уже в процессе все придет в норму - емблема первая отвалится как чужеродный елемент...
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13.02.2021 06:37 Відповісти
Великий Зе дав доручення,але грошей в бюджеті не передбачено.
Домовились з Маском,але з заявленим навантаженням супутник ТОЧНО вийде з ладу....
Зєля звично обісрався.Це для когось новина ?
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13.02.2021 06:49 Відповісти
Бюджет ушел на покупку электричества в РФ и Беларуси.
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13.02.2021 06:58 Відповісти
Ахметов "простили" 420 млн,,Бахматюку 200 млн,....... Укрнафте 12 млрд,центрэнерго загнал в долг..Коломойша на 2млрд..... По дешевке продают атомную э/э тому же Ахмета и Коломойша. Ни с кого не спрашивают "подарки"( "управление" госсобственностью типа теплогенерации,шахт). Супсидируют на миллиарды АГРОХОЛДИНГИ с СОТНИМИЛЛИАРДНЫМ оборотом снижением налогов и НДС. По гос железной дороге продолжают практику супсидирования( низкими тарифами,НИЗЧАЙШЕЙ рентой на добычу) "копателей" руды и "плавителей" металлолома. Позволяют выводить с Украины до ДЕСЯТИ и больше млрд*$
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13.02.2021 06:58 Відповісти
А на аппарат стоимостью в шестьсот каких то миллионов денег нет,ну нет денег *****,"нет".
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13.02.2021 07:00 Відповісти
___трэба сподиватись ,що нарид видправить у Космос ********* Неукротимого . Для того ,щоб його МандаКоманда исследовали Галактику ,та змогли залишитися в новий Галактической Аниматорской Республике для Шоу-постанов. Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось - Цензор.НЕТ 3932 Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось - Цензор.НЕТ 1488
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13.02.2021 07:31 Відповісти
Каждое заявление о достижениях оказывается обманкой. Наверно даже в совке такого не было.
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13.02.2021 07:48 Відповісти
Позорище 😠
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13.02.2021 07:50 Відповісти
В итоге не будет ни Циклон -4 ,ни СiЧ 2-1 😠
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13.02.2021 08:01 Відповісти
Чем вообще занимается Государственное космическое агентство?
У нас такое количество космических программ, что нужны даже агентства?
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13.02.2021 08:03 Відповісти
А для ЗЕбилов прокатит. Во первых они верят во всякую хрень а во вторых у них память как у рыбки гуппи завтра всё забудут и им можно новую лапшу на уши вешать!
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13.02.2021 08:05 Відповісти
Вам ,что презик клоун? Сказал спутник и ракету,значит будет.Еще две дорожки и дальше уже полет на Марс,так что будьте готовы.! Макс отдыхает!!!
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13.02.2021 08:43 Відповісти
Де космос, а де - зє!булон. На земній орбіті, вибачте, куратор зєлупєні кала-мойша, мільярдів не заробить. ПриватБанк через космічну програму не поверне, заправки Укрнафти в космосі не збудує.
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13.02.2021 08:43 Відповісти
Уруский немного приврал. Это бывает. Вон клоун врет все-время, и ничего, все нормально. А спутник пока полетает на одном крыле. Когда Уруский создаст Шаттл, то обязательно пошлет его приделать другое. Уруский и клоун- это сильная команда, она решит вопрос с Шаттлом. Обязательно. Так что вперед, через тернии в гопу.
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13.02.2021 08:47 Відповісти
Деньги растащили зеленые крысы, это норм)))))
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13.02.2021 08:51 Відповісти
Уже лет 15 как растаскивают, независимо от окраски.
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13.02.2021 11:28 Відповісти
Ти голосував за Осла?
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13.02.2021 11:41 Відповісти
канец эпохи великой стройки клоунов
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13.02.2021 09:01 Відповісти
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно!(((
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13.02.2021 09:30 Відповісти
Это всё - долгое и бессмысленное кривляние ради вывески "Украина - космическая держава"...
Еще лет двадцать назад, пособирав несколько РАЗНОРОДНЫХ приборов, делавшихся для СССР, почесали репу и решили собрать их в кучу под видом "спутник для дистанционного зондирования Земли". А нахрена оно - не придумали.. Мировой океан, бескрайние просторы - это не про Украину. Тут самолёта достаточно.
А вот баблишка попилить....
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13.02.2021 10:19 Відповісти
Самая нищая страна Европы да к тому же ещё и воюющая стала космической державой!
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13.02.2021 10:28 Відповісти
Вот когда реально "за державу обидно".
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13.02.2021 11:27 Відповісти
Та запустите уже хоть шота. Какая разница шо не работает. Главное - шоб летало и на этом куске железа было написано - "тут был Зеля."
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13.02.2021 11:39 Відповісти
У мене в селі за Осла проголосувало 86% довбо****в. Зараз ці довбо***би бідкаються шо нема грошей. Питаю - голосував за Осла?- Не!! та ти шо! -Це не я!!. Хіба я довбо****б....
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13.02.2021 11:45 Відповісти
 
 