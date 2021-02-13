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Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях ООС, унаслідок підриву поранення зазнав український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"За минулу добу, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню... Біля Павлополя унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад", - повідомляє штаб.

Також неподалік Водяного на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте також: 1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі застосував безпілотний літальний апарат і скинув два постріли ВОГ-17 біля позицій ООС, неподалік населеного пункту Золоте-4. Поблизу Новолуганського українські військові зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

В інформації зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. "На обстріли з боку противника наші військові давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

"Від початку поточної доби, 13 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовослужбовцями, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.

Читайте також: Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС
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Топ коментарі
+12
А ЗЕбарига на крові нічого не бачить і не чує. Катається по тилам і піариться який він маладєс шо пабіділ вайну. Ушльопок криворогатий.
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13.02.2021 08:31
+12
Гибнут каждый день ребята на передовой, какой кретин употребляет ещё словосочетание «нарушение тишины» ????
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13.02.2021 08:34
+7
Може варто поставити питання інакше ?
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
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13.02.2021 09:26
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"Ермак признал, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, однако, по его словам, руководство страны сделает все необходимое, чтобы основные принципы этих договоренностей были Украиной выполнены "
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13.02.2021 08:17 Відповісти
Українські військові вогонь на придушення расiського ворога не відкривають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Коли Гетьман Петро Порошенко в 2014 році став Верховним Головнокомандувачем ЗСУ, армія України представляла з себе сумне видовище. В середині грудня 2014 року Голова Служби безпеки України пан Валентин Наливайченко в ефірі «5 каналу» повідомив, що СБУ виявила і заарештувала 232 шпигуна.
Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Рускій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
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13.02.2021 08:49 Відповісти
Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 5624
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13.02.2021 08:24 Відповісти
Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 2816 Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 9626
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13.02.2021 08:29 Відповісти
А ЗЕбарига на крові нічого не бачить і не чує. Катається по тилам і піариться який він маладєс шо пабіділ вайну. Ушльопок криворогатий.
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13.02.2021 08:31 Відповісти
Гибнут каждый день ребята на передовой, какой кретин употребляет ещё словосочетание «нарушение тишины» ????
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13.02.2021 08:34 Відповісти
Московія розширила санкції щодо українських компаній. Скабєєва образила Зеленського гєнітальним піаністом. Гарний призидент. БЕРЕМО!
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13.02.2021 08:39 Відповісти
штаб ООС - это прямо какое-то похоронное бюро... только о смертях и объявляет...о смертях украинцев... а кацапы - прямо какие-то горцы бессмертные... еще раз вопрос - найух Украине разведка, если она только делает заключения о смерти украинских воинов, а сама сидит в тепле, жрут, пьет, гадит, получает зарплаты, шастает по Интернету, но больше ничего не делает... ответ простой - дебилы задебелили разведку - и гур и свр, которые только в Украине могут разведывать, а на территорию противника они зась... вот потому и вопрос - нахера нужна разведка, которая ничего не упреждает и, исходя из войны, не уничтожает врага?
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13.02.2021 09:20 Відповісти
Може варто поставити питання інакше ?
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
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13.02.2021 09:26 Відповісти
А что может сделать разведка в условиях запрета на использование беспилотников и массового минирования врагом линии фронта?
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13.02.2021 18:49 Відповісти
Там не только за мертветчука, похоже что и на переговорах в минске и в нормандском формате кацапы не достигли того, на что надеялись, и вот таким образом давят на клоуна, который своим дебилизмом загнал себя в глухой угол - пойти на уступки кацапам, так его скинут патриоты, начать ответный огонь, так зебильное стадо "какая разница" сразу же накинет на него ярлык "второй порошенко", который не может договориться с кацапами и побежит к мертветчуку, а рейтинги для бубочки важнее жизни и здоровья наших солдат.
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13.02.2021 18:48 Відповісти
Представник ЗЕорди на "Прямому":
Обстріли - це провокації.
Ми не можемо йти зараз на провокації і відповідати.
Ти ворог, йолоп чи всіх нас вважаєш за дурнів, ****? 😡
Майже щодня гинуть наші люди, снайпери калічать українських захисників.
Не стріляти у відповідь - означає здатись!
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13.02.2021 10:16 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
ВАЗеленський продовжує пишатися "безальтернативним режимом односторонньої тиші".
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13.02.2021 10:19 Відповісти
Ублюдки которые выбрали тварь в президенты - вы убийцы!!! Ваш избранник запретил открывать ответный огонь и уничтожать врага. Сдохните паскуды. Ленку в окопы, с её выкидышем.
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13.02.2021 12:07 Відповісти
12.‎02.‎2021

В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Иэвся кровь на руках гундосого и его избирателей . Зробвлы разом б..д
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13.02.2021 12:19 Відповісти
А вы думали они «лаптями кидаться будут»? Грамотная система - идеальна для снайперских групп. Военторг РФ работает а Украина покупает «секонхенд». Что тут непонятного :

«Соболятник» Российские военные инженеры разработали принципиально новый комплекс электронной разведки, который «видит все», а его самого почти невозможно засечь.
Станции наземной разведки «ПСНР-8М» готовятся уступить место новейшему электронному разведчику - изделию «1-Л277». Его второе название - «Соболятник».
Отличительной особенностью изделия «1-Л277» является применение фазированной антенной решетки, широкополосного импульсного ЛЧМ сигнала для обнаружения движущихся целей и разрывов снарядов (мин), а также для обнаружения неподвижных объектов....
Это для тех кто думает что РФ лаптями щи хлебает..... Арестович там где? Парик с колготками одел уже?
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14.02.2021 01:07 Відповісти
Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб - Цензор.НЕТ 2912
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13.02.2021 14:45 Відповісти
Одужання пораненому.
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13.02.2021 17:09 Відповісти
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4." - а, что там зебильный клоун рассказывал. что если начнут стрелять на участках разведения войск, то мы сразу же вернемся на старые позиции, а в итоге пархатая иуда соврала как всегда.
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13.02.2021 18:42 Відповісти
 
 