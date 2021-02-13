Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб
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За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях ООС, унаслідок підриву поранення зазнав український військовослужбовець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
"За минулу добу, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню... Біля Павлополя унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад", - повідомляє штаб.
Також неподалік Водяного на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі застосував безпілотний літальний апарат і скинув два постріли ВОГ-17 біля позицій ООС, неподалік населеного пункту Золоте-4. Поблизу Новолуганського українські військові зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
В інформації зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. "На обстріли з боку противника наші військові давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.
"Від початку поточної доби, 13 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовослужбовцями, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.
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Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Рускій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
Обстріли - це провокації.
Ми не можемо йти зараз на провокації і відповідати.
Ти ворог, йолоп чи всіх нас вважаєш за дурнів, ****? 😡
Майже щодня гинуть наші люди, снайпери калічать українських захисників.
Не стріляти у відповідь - означає здатись!
ВАЗеленський продовжує пишатися "безальтернативним режимом односторонньої тиші".
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Иэвся кровь на руках гундосого и его избирателей . Зробвлы разом б..д
«Соболятник» Российские военные инженеры разработали принципиально новый комплекс электронной разведки, который «видит все», а его самого почти невозможно засечь.
Станции наземной разведки «ПСНР-8М» готовятся уступить место новейшему электронному разведчику - изделию «1-Л277». Его второе название - «Соболятник».
Отличительной особенностью изделия «1-Л277» является применение фазированной антенной решетки, широкополосного импульсного ЛЧМ сигнала для обнаружения движущихся целей и разрывов снарядов (мин), а также для обнаружения неподвижных объектов....
Это для тех кто думает что РФ лаптями щи хлебает..... Арестович там где? Парик с колготками одел уже?