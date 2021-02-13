Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак

Мінські угоди практично неможливо виконати в тій редакції, у якій їх було підписано, однак українська сторона намагатиметься зробити все для їхньої реалізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.

"Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо, але Україна, і президент багато разів про це говорив, зробить усе для того, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, було виконано з нашого боку", - заявив він.

Єрмак зазначив, що "прогрес у переговорах є, хоча вони просуваються дуже повільно і складно".

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"Українській стороні вдалося кардинально змінити представництво в мінському процесі і підняти рівень беззастережної підтримки з боку наших європейських партнерів - Німеччини та Франції", - заявив він. Крім того, Єрмак додав, що "дуже важливо, що разом із нами на Донбасі були представники-посли держав наших партнерів - Німеччини, Франції та учасників "нормандського формату", а також США, Великої Британії, Канади, Швеції. Нам важливо, що вони приїхали і на власні очі побачили, що відбувається, а також і те, як Україна виконує свої зобов'язання".

На запитання, чи зберігається зараз режим припинення вогню, глава Офісу президента відповів, що "режим припинення вогню триває".

"Попри провокації (з боку РФ і ОРДЛО. - Ред.), які є зараз, вони кардинально різняться з тими часами, коли режиму не було. Але не можна приховувати, що є загиблі і поранені. Але, якщо ми порівняємо цифри втрат, яких наша армія зазнала за аналогічний період, наприклад рік тому, то, безумовно, це в рази менше", - зазначив Єрмак.

Водночас він підкреслив, що "в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану ("План спільних кроків", представлений Леонідом Кравчуком. - Ред.), який має базуватися на принципах Мінських угод, безумовно, потрібно вносити коригування для імпульсу переговорам, щоб врятувати їх".

Єрмак резюмував, що "через шість років підписання Мінських угод фактично відчутних результатів немає".

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