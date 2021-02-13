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Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак

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Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак

Мінські угоди практично неможливо виконати в тій редакції, у якій їх було підписано, однак українська сторона намагатиметься зробити все для їхньої реалізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.

"Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо, але Україна, і президент багато разів про це говорив, зробить усе для того, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, було виконано з нашого боку", - заявив він.

Єрмак зазначив, що "прогрес у переговорах є, хоча вони просуваються дуже повільно і складно".

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"Українській стороні вдалося кардинально змінити представництво в мінському процесі і підняти рівень беззастережної підтримки з боку наших європейських партнерів - Німеччини та Франції", - заявив він. Крім того, Єрмак додав, що "дуже важливо, що разом із нами на Донбасі були представники-посли держав наших партнерів - Німеччини, Франції та учасників "нормандського формату", а також США, Великої Британії, Канади, Швеції. Нам важливо, що вони приїхали і на власні очі побачили, що відбувається, а також і те, як Україна виконує свої зобов'язання".

На запитання, чи зберігається зараз режим припинення вогню, глава Офісу президента відповів, що "режим припинення вогню триває".

"Попри провокації (з боку РФ і ОРДЛО. - Ред.), які є зараз, вони кардинально різняться з тими часами, коли режиму не було. Але не можна приховувати, що є загиблі і поранені. Але, якщо ми порівняємо цифри втрат, яких наша армія зазнала за аналогічний період, наприклад рік тому, то, безумовно, це в рази менше", - зазначив Єрмак.

Водночас він підкреслив, що "в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану ("План спільних кроків", представлений Леонідом Кравчуком. - Ред.), який має базуватися на принципах Мінських угод, безумовно, потрібно вносити коригування для імпульсу переговорам, щоб врятувати їх".

Єрмак резюмував, що "через шість років підписання Мінських угод фактично відчутних результатів немає".

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Топ коментарі
+36
оглубенный выхлоп сознания - реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы их выполнить..
мама, роди меня обратно, бо одолели придурки...
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13.02.2021 08:50
+27
Вони свою справу зробили, над Київом жовто блакитний прапор, русня отримала санкції. А далі сцикун повинен щось нове придумати, як колись це зробив Порошенко.
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13.02.2021 08:51
+22
Та ні, достатньо лігу смєха кацапам продати, та своє житло на москві та в окупованому Криму оформити за законами рос фєдєрації, а ще отримувати гроші за свої хфільми з бюджета рос *********. Минские соглашения реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы их выполнить с нашей стороны, - Ермак - Цензор.НЕТ 3034
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13.02.2021 09:18
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Кстати по тем же «соглашениям» Углегорск и Дебальцево наши, кацапы их нарушили ещё в момент подписания, но никто эту тему не поднимает, все помалкивают. Т. е. Как ещё нужно харкнуть в лицо Украине, я уже не знаю.
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13.02.2021 10:11 Відповісти
Підняти себе руками за волосся неможливо, але ми будемо робити все, щоб голова залишилася лисою.
Головне - гою залити в вуха чергову порцію лайна.
До речі, куди подівся ковід? Пішов шукати СНІД?
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13.02.2021 10:02 Відповісти
Привлечь США к переговорам с Москровией должен был ещё Порошенко. Но он дрожал за свои оффшоры и предприятия в Московии.
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13.02.2021 10:09 Відповісти
О , опять Порох. Проверь кальсоны.
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13.02.2021 10:12 Відповісти
Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6657Блин - то що Порох - Барига - питань нема Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8245

Тільки його бізнеси з Медведчуком ...+ ....+.....
Але взагаліто - вести правові переговори та мати державні договори з недоговороспісібною країною ...
Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5424
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13.02.2021 15:51 Відповісти
Хорошо. Петя конфликт "заморозил" так как армия образца 2014 года была "в развале". Сейчас 2021! 57 спецназов тренируются и жрут народные бабки при этом не только не освобождаются от оккупанта территории, а ЗЕдерьмо еще и то что было наше "сдал". Какой смысл в такой армии которая во время войны сидит в норах и не воюет от слова "вообще", а главнокомандующий "ищет мир в глазах *****"?
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13.02.2021 10:09 Відповісти
Это вообще разрыв шаблона. Есть ведь Конституционные обязанности, выже принимали присягу, и президент в том числе? Так какого хера?
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13.02.2021 10:14 Відповісти
Главнокомандующий Зеленский воинской присяги не принимал. Вообще. Четырежды уклонист от призыва в ВСУ. А после сдачи ***** операции по вагнеровцам, можно считать его сертифицированным предателем Украины и судить по 111 статье.
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13.02.2021 10:35 Відповісти
Он принимал присягу Президента, можешь почитать.
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13.02.2021 20:29 Відповісти
Жид гоям присягу принял? Ты ничего не перепутал? Или еще не понял?
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13.02.2021 21:26 Відповісти
Мінські угоди неможливо виконати, але незважаючи на це, Україна зробить все, щоб реалізувати закладені в них принципи. Про це в ефірі телеканалу "Україна" в ніч на 13 лютого заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо", - зазначив Єрмак.
Довго важко зітхаючи ... Поясніть вже хто-небудь дітлахам, що Мінські підписувалися не для того, щоб їх виконувати. А для того, щоб зупинити танкові колони. У них була одна єдина задача. І вони її виконали. Танкові колони були зупинені.
Що далі?
А я не знаю.
Ось Порошенко знав. Знав, коли підписував. Знав, що робити далі. Знав, як з цих угод буде вилазити. Припускав, щонайменш. Або придумав би потім. Або не вилазити. А продовжувати їх використовувати. Та так, щоб не Україну зараз каніфолили, а Росію. І ще сто п'ятсот пакетів нових санкцій з них б вичавив. І кредити МВФ отримав би. І повзуче звільнення продовжив. І в Керченську протоку б зараз суда ходили.
Але тут влізли ви. Сказали, що ви - вирок.
Ну так працюйте, курва!!
Або силоміць хтось за вуха тягнув?
Ні. Самі прийшли. Самі влізли. Ніхто не змушував.
Ну так прапор в руки, хлопці. Вперед.
У вас же був же якийсь план? Адже правда?
Про транші МВФ. Про кредити. Про Мінськи. Про газ. Про тарифи.
Ви ж не хочете сказати, що ви влізли в управління державою що воює, ані біса не розуміючи, що відбувається, що робити і як все це розплутувати? Адже так не буває ж, правда? У вас же були якісь стратегії, напрацювання, думки. В яких ви бачили, що вони краще і вдаліше, ніж у попередника? Адже правильно? Адже так?
Ну, так вперед. Реалізуйте свої таланти. Ось вам Мінські, ось вам Оркостан, ось вам війна. Ви ж так рвалися покерувати.
Стадіон, говорили вони. Вирок, говорили вони.
Стадіон, так стадіон.
Руліть.
А вас попереджали. Ще тоді.
Аматори, пічку матір.
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13.02.2021 22:17 Відповісти
Если никто не выполняет своих обязанностей, то кто вам доктор? Все справедливо.
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14.02.2021 12:27 Відповісти
Меле шо попало...
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13.02.2021 10:16 Відповісти
Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, Источник: https://censor.net/ru/n3247742
Ну нарешті до вас баранів дійшло , для чого їх підписували Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6543 . Це було потрібно зовсім не для того щоб виконати хутінські хотєлки по капітуляції , а лише для того щоб припинити активні бойові дії , і подальшу окупацію України , військами орди ,, а ще дати час для зміцнення ЗСУ . . Свою функцію вони виконали , тепер на них можна ставити жирний хрест .
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13.02.2021 10:33 Відповісти
амфаш

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно,"
Наконец дошло?
А никто их выполнять и не собирался, для этого Петя там намутил. А задача Зели - продолжать клясться в верности Минску и тянуть резину, сваливая всё на Расию!
13.02.2021 09:54
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13.02.2021 12:21 Відповісти
Ничего Украина не должна делать, пока россия не выполнит свою часть минских угод, в частности пункт 10.
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13.02.2021 11:41 Відповісти
Ермак - российский агент типа "бульдозер". Все обвинения и зашквары отметает простым отрицанием без каких-либо объяснений, и продолжает копать глубокую яму для нас всех, стоящих по краям...

PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
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13.02.2021 12:08 Відповісти
12.‎02.‎2021

В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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13.02.2021 12:27 Відповісти
"Минские соглашения реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы" сепары не пострадали.
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13.02.2021 12:42 Відповісти
"Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны, но при этом украинская сторона постарается сделать все для их реализации". И добавил: " Если нада, мы завалим передовую трупами бойцов ЗСУ, которым мы запретили стрелять в ответ на обстрелы и снайперский огонь с той стороны, но перемирие сохраним!"
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13.02.2021 13:49 Відповісти
Ну приблизно , так(((((
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13.02.2021 17:02 Відповісти
Их подписали чтобы любым способом остановить активную фазу войны. Понятно что их выполнить невозможно. Виполенение их Украиной означает гораздо худшую ситуацию для Украины чем есть сейчас. Легитимизация боевиков-значит легитимизация Донбасского завоевания Рашки и снятия с нее санкций. Напомню что 99% санкций для Россиси это именно из-за Донбасса. Снятие санкций и легитимизация Донбасса значит что Рашка навезет туда своих войск уже полностью легально и будет готовить плацдарм для захвата соседних областей Украины
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13.02.2021 14:09 Відповісти
Що саме виконати з боку України?
Провести вибори на окупованій території?
Єрмак зрадник і політична проститутка
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13.02.2021 18:36 Відповісти
Чудило. Кому потрібно ваші заклинання-виконання. Виконаєш і далі що? Олухи.
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13.02.2021 21:19 Відповісти
Минские соглашения невыполнимы, но несмотря на это, Украина сделает все, чтобы реализовать заложенные в них принципы. Об этом в эфире телеканала "Украина" в ночь на 13 февраля заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко
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14.02.2021 10:06 Відповісти
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