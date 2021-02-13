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В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини

Станом на ранок суботи, 13 лютого, виявлено ще 5 182 випадки зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зокрема, захворіли 330 дітей і 226 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 111 пацієнтів, одужали 6144.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 889 осіб. Здійснено 40 806  тестувань за добу (методом ПЛР - 25059, методом ІФА - 15747).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 112 299 осіб. Водночас зафіксовано 24 285 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Читайте також: Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов
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Топ коментарі
+5
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
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13.02.2021 08:58
+3
Небольшой лайфхак: Если у вас загостилась теща на пару дней, то подойдите к жене и с любопытством спросите:
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.
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13.02.2021 11:02
+2
Да? В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 7063
Оригинальный ход "мыслей". В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 4950
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13.02.2021 09:29
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газ летит из дупла - это газ...
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13.02.2021 08:55 Відповісти
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
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13.02.2021 08:58 Відповісти
Якщо у нас так мало хворих, то ніхто вакцини нам не дасть.
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13.02.2021 09:13 Відповісти
Да? В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 7063
Оригинальный ход "мыслей". В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 4950
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13.02.2021 09:29 Відповісти
В першу чергу.
Спробуй заперечити.
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13.02.2021 09:30 Відповісти
Мало тобі вчорашнього В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 473
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13.02.2021 09:47 Відповісти
Вакцини не лікують ,вони ,щоб захистити від тяжкого перебігу хвороби ,
коли людина все ж таки захворіє .
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13.02.2021 10:35 Відповісти
Народ хворіє, помирає, але уряд лікувати хворих не хоче.
Ось такий я виніс висновок...
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13.02.2021 09:28 Відповісти
"Уряд не лікує" - это ты правильно заметил.
Отчего ж ему ликовать.
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13.02.2021 09:31 Відповісти
Грошей нема.
Кого обрали - так і лікують.
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13.02.2021 09:31 Відповісти
Сегодня болеют 131 465 человек, это 0,35% от всего населения Украины посчитанного Дубилетом.
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13.02.2021 11:00 Відповісти
О болеющих в цифрах не в Украине. Второе место в мире после США по болеющим это Франция - у них болеют 3 107 185, заразилось 3 427 386, а выздоровело всего 238 753 меньше всех в Европе(разве Бельгия и Сербия, но у них заболеваний в 5-7 раз меньше).
Получается во Франции лечат хуже всех. У нас 131 тысяча болеет, а у них 3 млн 100 тыс.
болеют. У нас лечат лучше, чем во Франции в 24 раза. А в процентах 4,5% во Франции.
У нас всё хорошо. Давайте ещё посравниваем?
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13.02.2021 14:20 Відповісти
Небольшой лайфхак: Если у вас загостилась теща на пару дней, то подойдите к жене и с любопытством спросите:
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.
показати весь коментар
13.02.2021 11:02 Відповісти
 
 