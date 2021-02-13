В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на ранок суботи, 13 лютого, виявлено ще 5 182 випадки зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Зокрема, захворіли 330 дітей і 226 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 111 пацієнтів, одужали 6144.
Крім того, за добу госпіталізовано 1 889 осіб. Здійснено 40 806 тестувань за добу (методом ПЛР - 25059, методом ІФА - 15747).
За весь час пандемії в Україні одужали 1 112 299 осіб. Водночас зафіксовано 24 285 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Будь ласка, зачекайте...
- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
Оригинальный ход "мыслей".
Спробуй заперечити.
коли людина все ж таки захворіє .
Ось такий я виніс висновок...
Отчего ж ему ликовать.
Кого обрали - так і лікують.
Получается во Франции лечат хуже всех. У нас 131 тысяча болеет, а у них 3 млн 100 тыс.
болеют. У нас лечат лучше, чем во Франции в 24 раза. А в процентах 4,5% во Франции.
У нас всё хорошо. Давайте ещё посравниваем?
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.