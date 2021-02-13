США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак
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Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України мусять і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі й у врегулюванні питання щодо повернення всіх українських територій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.
"Сьогодні є "нормандський формат", у якому є чотири сторони. Долучення нового учасника до цього формату - це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України має і може відіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту й у врегулюванні питання щодо повернення українських територій", - сказав Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
и ростом поменьше стань - клопа позоришь на каждой фотке.
От нікчеми... ще і зрадники.
хорошо загребать жар чужими руками, пока побрякушка заглядывает в глаз ***** (которому именно США должны дать по клешням (и могут это сделать)... а в благодарность от плесени уголовные дела против президента Америки?)
- Мы не знаем как закончить войну на Донбасе. Ну как "не знаем", мы догадываемся что это очень сложно и много всего надо сделать. А т.к. думать мы не умеем, а работать не привыкли и не хотим, то "закончить войну" - это не наше. Честно говоря, мы вообще-то не за этим приходили во власть. Кроме того, у нас много личных бизнес-интересов с россией и в открытую с ними ссориться в наши планы не входит. Поэтому, давай Америка, как-то сама. А мы посмотрим.
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Завхоз, бери свого підлеглого і вали, нахрін.
Ну а чё, Штаты же должны, так что всё порешеает пентагонпром ...
На відео з 1 хв. 00 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
нация ошиблась - и ето будет все.....
Это зависит от того, какая будет тогда Украина, и кто будет писать учебники, украинцьі или Табачники-собачники с арестовичами, подоляками.
но правды точно не будет.
Не дай бог зЕлох, лично поедет договариваться с Байденом...