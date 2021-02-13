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США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак

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США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України мусять і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі й у врегулюванні питання щодо повернення всіх українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.

"Сьогодні є "нормандський формат", у якому є чотири сторони. Долучення нового учасника до цього формату - це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України має і може відіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту й у врегулюванні питання щодо повернення українських територій", - сказав Єрмак.

Читайте також: Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак
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Топ коментарі
+25
)))))... без америки - ніяк, сказав агент ФСБ єрмак...)))
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13.02.2021 09:20
+11
Штати мають все за вас робити ?
От нікчеми... ще і зрадники.
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13.02.2021 09:28
+11
Завхоз офиса клоуна указывает, что должны США.
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13.02.2021 09:32
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)))))... без америки - ніяк, сказав агент ФСБ єрмак...)))
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13.02.2021 09:20 Відповісти
непреодимое давай там преодолевай, чухно прикацапленое, - не отвлекайся на мелочи.

и ростом поменьше стань - клопа позоришь на каждой фотке.
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13.02.2021 09:21 Відповісти
Только Украина может сыграть ключевую роль в этом. Все остальное, нежелание брать ответственность за ситуацию и поиск того кто возьмет ее на себя. Это не так работает, г-н Ырмак
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13.02.2021 09:22 Відповісти
Лаптеногий, иди ополощи шнифты боярой, попустит. США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 8634
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13.02.2021 09:24 Відповісти
козломордый, а ну ка я тебя в спам
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13.02.2021 09:24 Відповісти
США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6686
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13.02.2021 09:25 Відповісти
Ківа дурбецел , ти?
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13.02.2021 09:25 Відповісти
Сколько украинцев убило США? Ск территории э Крыма и Донбасса оккупировало США?
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13.02.2021 09:26 Відповісти
Чей Крым?
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13.02.2021 09:34 Відповісти
А это залет, ватная шляпа ***** . Поздравляю .
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13.02.2021 09:40 Відповісти
Правда , только во влажных ватных мечтах тебя и ***** . Вы ещё долго Крым отрыгивать будете, и срать голодным поносом рашистские мрази . Страны Балтии тоже совок дрочил более полувека , и потом всосал. Даже ни сбербанка и почты ********* там нет, такой Крым "срасиийцкий"😁😁😁
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13.02.2021 09:46 Відповісти
Ещё раз , кто такая ерьмак- дешёвая офисная шлюха. Какое право шлюха имеет вмешиваться в государственные дела Украины ??? Как там дела вагнеровцев поживают в опе не хотят промычать ???
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13.02.2021 09:24 Відповісти
Козирь ніучом нівінават.
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13.02.2021 09:29 Відповісти
Ну что делать, если бубочка - конченый идиот, вот и приходится Дерьмаку кроме снабжения ОП вениками, швабрами, туалетной бумагой еще и политикой заниматься.
США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6518 США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6518 США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 6518
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13.02.2021 09:44 Відповісти
Штати тобі нічого не далжнЬІ. Займайся швабрами і віниками в ОПі.
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13.02.2021 09:28 Відповісти
Штати мають все за вас робити ?
От нікчеми... ще і зрадники.
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13.02.2021 09:28 Відповісти
Сегодня очередь Ермаку кукарекать украинцам могут, должны, будут, досрочно, станет больше, глубже, ширше.
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13.02.2021 09:28 Відповісти
о, на лету переобувается. хотел невпихуемое впихивать, а теперь понял: .ОПа будет играть "ключевую роль" в схематозе, а США "ключевую роль" в прекращении войны на "дамбасе" - все по чину.
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13.02.2021 09:30 Відповісти
могут и должны ! вам б***м все что-то должны !!! а вы не можете и никому ничего не должны?
хорошо загребать жар чужими руками, пока побрякушка заглядывает в глаз ***** (которому именно США должны дать по клешням (и могут это сделать)... а в благодарность от плесени уголовные дела против президента Америки?)
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13.02.2021 09:30 Відповісти
Бубочка не заглядывает в глаз Куйлу, это была его шутка. Бубочка вылизыкает Куйлу его анал. США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 7536 США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 7536 США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 7536
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13.02.2021 09:41 Відповісти
Завхоз офиса клоуна указывает, что должны США.
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13.02.2021 09:32 Відповісти
Ты смотри, как Дерьмак разкукарекался. Видать, даже этот козломордый репоед, завхоз ОП понял, что Байден не будет с ним шутить.
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13.02.2021 09:38 Відповісти
Фраза про США имела бы смысл, если бы её узеленские сказали 2 года назад. А сегодня она лишь подчёркивает предательство "слуг нарпода" и утраченные возможности страны.
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13.02.2021 09:43 Відповісти
Перевожу слова Ермака на человеческий язык:
- Мы не знаем как закончить войну на Донбасе. Ну как "не знаем", мы догадываемся что это очень сложно и много всего надо сделать. А т.к. думать мы не умеем, а работать не привыкли и не хотим, то "закончить войну" - это не наше. Честно говоря, мы вообще-то не за этим приходили во власть. Кроме того, у нас много личных бизнес-интересов с россией и в открытую с ними ссориться в наши планы не входит. Поэтому, давай Америка, как-то сама. А мы посмотрим.
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13.02.2021 09:48 Відповісти
А якже довгоочікуване розглядання миру в очку х@#ла??! Так то таки був не мир??! Хто б міг подумати... Два роки на аналіз отриманої субстанції . На рідкість тямущі хлопці.

77
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13.02.2021 09:50 Відповісти
Живи Беларусь, Слава Украине!!!
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13.02.2021 09:52 Відповісти
Наглый и хамский тон некомпетентной и вороватой власти профанов изумляет, то Зеленский вопрошает почему мы до сих пор не в НАТО, то Ермаку США что-то там "должны", такое впечатление что они обращаются к своим подчинённым. Со свиным рылом да в калашный ряд, одним словом.
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13.02.2021 09:57 Відповісти
Имею серьезные сомнения, что штаты что то должны дерьмаку
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13.02.2021 10:02 Відповісти
2 года подряд в очко Путлеру заглядывали, и хотели увидеть там мир. А теперь вдруг вспомнили про США. А почему мы не в НАТО ? А сколько погибло за это время участников АТО? А сколько кв.км. нашей територрии с оборудованными блиндажами отдали в подарок врагу?
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13.02.2021 10:05 Відповісти
Опа,это чудо уже и повелитель Америки...Заграница нас спасет!План Б,дермак прикажет Пентагону завоевать лугандон,иначе бенедиктовна арестует весь капитолий.
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13.02.2021 10:06 Відповісти
Зедебилы по указке дермака и клоуна возбуждают уголовные дела против президента США и его сына,но они почему то должны дермаку и клоуну.Интересный ход мыслей.
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13.02.2021 10:17 Відповісти
Вы гос.долг США видели? Половина, это долг Ермаку! США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак - Цензор.НЕТ 4662
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13.02.2021 10:22 Відповісти
И ЭТОМУ Байден что-то должен! Только после всех зашкваров дЕрьмака и Ко со сливами совместных операций мАсковскАй *********, нужно ли это США?
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13.02.2021 10:28 Відповісти
ермак, лично тебе США ничего не должны! тебе не кажется что выглядит как то по малански - самому ничего не делать, но все вокруг тебе должны? ты договоришься что тебя вместе с зельцем на йух пошлют! хотя, наверное, уже и так послали.......
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13.02.2021 10:31 Відповісти
Ага. Все проср.ли та обіср.ли, а прибирати американцям, бо ви гидливі.
Завхоз, бери свого підлеглого і вали, нахрін.
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13.02.2021 10:34 Відповісти
"Укроборонпром" поднялся на три позиции в международном антикоррупционном рейтинге" ... поэтому(?) - " ... прекратит свое существование в 2021 году - гендиректор" ...
Ну а чё, Штаты же должны, так что всё порешеает пентагонпром ...
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13.02.2021 10:43 Відповісти
Цей Єрмак чи прикидається дурником.чи справді дурень. Адже зрозуміло, що допоки існує рашка, війна на донбасі не скінчиться ніколи!
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13.02.2021 10:43 Відповісти
Роль Єрмака та Зєлі у протистоянні росії.

США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2144
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13.02.2021 10:58 Відповісти
"Завтра йдемо танцювати проти москалів".
На відео з 1 хв. 00 сек.

https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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13.02.2021 11:03 Відповісти
порвали на клочки - и ця гидота президент Украины?
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13.02.2021 11:11 Відповісти
Нажаль.(
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13.02.2021 11:25 Відповісти
когда нибуть лет так через .. надцать. в учебниках истории напишут
нация ошиблась - и ето будет все.....
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13.02.2021 11:29 Відповісти
Мне очень интересно будет почитать что будут писать в учебниках по истории о периоде, начиная с 2014, как будут оцененьі собьітия и конкретньіе политики, гос.деятели, активистьі, журналистьі.
Это зависит от того, какая будет тогда Украина, и кто будет писать учебники, украинцьі или Табачники-собачники с арестовичами, подоляками.
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13.02.2021 11:38 Відповісти
зависит от бумажек в урну брошеных ВАМИ - пока не впечатляет....

но правды точно не будет.
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13.02.2021 11:43 Відповісти
правду будет знать мой сын, и надеюсь своим детям нашепчет....
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13.02.2021 12:03 Відповісти
я на стреме и всегда подмогну если xто шо забудет.
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13.02.2021 12:34 Відповісти
закройте мне веки
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13.02.2021 11:24 Відповісти
Крым, Крым в первую очередь! Ордло россии не нужно, они их кормят и поят ( за газ сепары не платят, там уже больше 3 миллиардов долларов долга)
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13.02.2021 11:39 Відповісти
А меня слова дерьмака, настораживают!
Не дай бог зЕлох, лично поедет договариваться с Байденом...
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13.02.2021 11:45 Відповісти
Ради Бога! Тільки не задавайте питання Байдену чого до цього часу не закінчена війна на Донбасі.
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13.02.2021 11:52 Відповісти
США зэбилоидам ничего не должно, прийдёт Порох ,тогда и лёд тронется, а пока концерт пианиста слушаем с упоением.
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13.02.2021 13:17 Відповісти
А дерьмак не хочет сначала извиниться перед теми Конгрессменами США, которым он втулял свою дерьмоисторию с убитым на Донбасе братом, в смерти которого был виновем Пэдра?
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13.02.2021 16:37 Відповісти
З якого бодуна і на підставі яких статей Конституції завхоз ОПУ перебрав на себе функції президента і МЗС.
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13.02.2021 16:50 Відповісти
 
 