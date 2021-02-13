Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ

Зірвано спробу заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка створити конфлікт інтересів у розслідуванні та забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно Генпрокурор Ірина Венедіктова скасувала виклик у прокуратуру на допит керівництва НАБУ!

Дуже швидке і важливе рішення Генерального прокурора. Нагадаю, вчора ввечері директор НАБУ Артем Ситник і керівники детективів отримали повістки на допит в ОГПУ. У такий спосіб зірвано спробу заступника Генпрокурора Олексія Симоненка створити конфлікт інтересів у розслідуванні та забрати справу з НАБУ на цій підставі. Чергова спроба Татарова звільнитися від НАБУ провалилася, але, очевидно, поки сам Татаров перебуватиме на високій посаді в Офісі президента і поки перебуватимуть його люди на високих посадах в ОГПУ, ДБР, ДФС, спроби провалити розслідування триватимуть. Важливо, що Венедіктова таки вирішила зберегти певні рамки законності в цій справі. Це означає, що справою Татарова продовжує займатися НАБУ".

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Нагадаємо, 18 грудня 2020 року керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно були за межами законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

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24 грудня стало відомо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання було призначено на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.