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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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допит (675) Бутусов Юрій (3124) Ситник (772) Венедіктова (756) Татаров Олег (357)

Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ

Зірвано спробу заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка створити конфлікт інтересів у розслідуванні та забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щойно Генпрокурор Ірина Венедіктова скасувала виклик у прокуратуру на допит керівництва НАБУ!

Дуже швидке і важливе рішення Генерального прокурора. Нагадаю, вчора ввечері директор НАБУ Артем Ситник і керівники детективів отримали повістки на допит в ОГПУ. У такий спосіб зірвано спробу заступника Генпрокурора Олексія Симоненка створити конфлікт інтересів у розслідуванні та забрати справу з НАБУ на цій підставі. Чергова спроба Татарова звільнитися від НАБУ провалилася, але, очевидно, поки сам Татаров перебуватиме на високій посаді в Офісі президента і поки перебуватимуть його люди на високих посадах в ОГПУ, ДБР, ДФС, спроби провалити розслідування триватимуть. Важливо, що Венедіктова таки вирішила зберегти певні рамки законності в цій справі. Це означає, що справою Татарова продовжує займатися НАБУ".

Читайте також: "Допит Ситника і Калужинського скасовується", - Венедіктова

Нагадаємо, 18 грудня 2020 року керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно були за межами законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

Читайте також: Офіс генпрокурора - НАБУ: справу Татарова має розслідувати СБУ

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Читайте також: НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

24 грудня стало відомо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання було призначено на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Топ коментарі
+16
А я прочитав "тело Татарова")))) ох вже цей Фройд
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13.02.2021 10:10
+16
Та не радій ти так,вони,курви,все одно щось придумають. Гнати їх треба поганою мітлою,разом з гепракуроршою.Тільки от гнати нікому...
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13.02.2021 10:13
+16
Кто-то сомневается, что у Венедиктовой есть валютные счёта за рубежом?

А вот ФБР знает точно 😀😀😀
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13.02.2021 10:39
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Бєнядіктова отримала звиздюлину. Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 9988
Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 7838
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13.02.2021 10:09 Відповісти
Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 902
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13.02.2021 10:10 Відповісти
А я прочитав "тело Татарова")))) ох вже цей Фройд
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13.02.2021 10:10 Відповісти
тела никто не найдет нема тела нема и дела никто идиота мусарского Татарова не выпустить на арену организатор схематоза посредник в схемах и решаловых да еще с бубочкой делов натворил аль не он ли помогает бубочке и его БАНДЕ ПИЛИТЬ бизнес Микитася пока того приземлили у параши??? просто грабеж под лозунгами восстановим законность.. ага как при Революции у кого пулемет у того и закон...
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13.02.2021 11:17 Відповісти
Та не радій ти так,вони,курви,все одно щось придумають. Гнати їх треба поганою мітлою,разом з гепракуроршою.Тільки от гнати нікому...
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13.02.2021 10:13 Відповісти
крысиные бега
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13.02.2021 10:17 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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13.02.2021 10:28 Відповісти
Снова из Вашингтона сделали Зеленского с его шлюхой Портновав их тупой собачий рот? В этот раз групповухой приняли?
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13.02.2021 10:18 Відповісти
Юрий Бутусов - "Сорвана попытка (Венедиктовой) забрать дело Татарова из НАБУ"

Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 7548
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13.02.2021 10:20 Відповісти
У нас,окрім якогось там Татарова, в Україні немає більше справ? Стільки уваги одній особі. Чи не забагато? І для чого цей гомін?
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13.02.2021 10:21 Відповісти
Ну у нас преса хоча б частково виконує контрольну функцію "четвертої влади". Кацапе, краще думай про власну недоімперію, де німих судять за "вигукування гасел", дають тюремні строки за "травми", нанесені бумажним стаканчиком з під морозива, а голова республіканського органу влади відкрито закликає підкидати наркоту і зброю політичним супротивникам.
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13.02.2021 10:31 Відповісти
В Украине ещё много Монголов Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ - Цензор.НЕТ 6972
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13.02.2021 10:47 Відповісти
тепер вони євразійці
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13.02.2021 12:39 Відповісти
Так Татарова готовили на місце Авакова...
а тут - зірвалося...
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13.02.2021 11:10 Відповісти
А для вас Аваков такий рідний? що ви так радієте? Я нічого не маю проти Авакова, але рахую, що якщо керівництво держави має намір когось замінити на посаді, то це право керівництва держави. І це абсолютно логічно!
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13.02.2021 11:19 Відповісти
Згинь малорос
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13.02.2021 11:26 Відповісти
Глибока думка! Ти вартий своїх батьків!
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13.02.2021 11:39 Відповісти
Татаров ведь действовал не сам, интересное дело
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13.02.2021 10:24 Відповісти
Потому в ОП говорят, что Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений.
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13.02.2021 10:49 Відповісти
Развели целую куеву хучу чиновников и их конторок , которые , якобы , должны бороться с коррупцией и произволом тех же чиновников .
Это есть борьба с проституцией силами самого борделя .
А на самом деле , по-сути , они просто зарабатывают денежки ...
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13.02.2021 10:26 Відповісти
сциканула барышня..... а ей ещё муженька отмазывать....
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13.02.2021 10:32 Відповісти
Вот думаю: с одной стороны на чаше весов у Зе и его команды заглядывания в глаза Путину, непонятки с Оманом, "А какая разница", Вагнеровцы, Татаров с Ермаком, Цемах, беркутовцы, дело Рифмастера и Ко, "перестать стрелять", резкий крен в финансировании силовиков в ущерб армии, неуловимый Вовк со своим "судом" et ctr. Но хватит. С другой стороны: "Почему мы не НАТО?", закрытие трех каналов Медведчука и ... (главное!) отсутствие (по крайней мере пока) реальной сдачи позиций Украины в направлении Минских договоренностей. Откуда такое раздвоение личности? По глупости? Не верю. А давайте предположим, что Зе креатура Путина, либо между ними есть тайный договор о "мире" на российских условиях. В Москве прекрасно понимают, что сейчас выполнение Украиной Минских соглашений невозможно ввиду немедленного социального взрыва. Поэтому даже такая цель перед Зе на данном этапе и не ставится. Его задача инфильтрировать во все органы власти и управления максимальное количество людей лояльных пророссийскому курсу да и откровенных агентов Кремля, а так же провести деглорификацию Майдана, его руководителей и участников. Ни в коем случае не развязывать руки антикоррупционным органам, т.к. коррупция для России является оружием в ее гибридной войне ни чуть не менее значимым, чем ядерное. Лишь после этого, с точки зрения технологов Путина, можно провести разворот Украины в сторону российского стойла. А что же "почему мы не в НАТО?" А потому, что это только слова. А как же каналы? А это может быть либо прикрытием основного и вышеописанного направления действий президента, либо санкциями того же Кремля в отношении Медведчука и его команды для передачу флага в руки другой команды. Например Мураева. А может быть тем и другим в одном флаконе.
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13.02.2021 10:34 Відповісти
Опус на тему.... Іншого не скажеш. Шановний, опишіть тоді ваше бачення факту підписання таких Мінських угод, які: і виконати неможливо і відмовитися від них неможливо. Як таке може статися. І які тут підводні течії.... А миру вимагають всі.
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13.02.2021 10:49 Відповісти
Это уже другой вопрос. К тому же я не говорю о мире вообще. Я говорю о логике действий президента в кажущейся ее нелогичности.
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13.02.2021 10:57 Відповісти
Це не друге питання, а саме найперше! Всі хочуть миру! А ви спробуйте з вашою фантастичною логікою, поставити себе на місце президента і викладіть тут ваше бачення: я зробив би так....
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13.02.2021 11:12 Відповісти
Повинився б перед українцями і пішов би у відставку. Чим би згладив свою провину. Все одно ніхно, крім ботів та зе-дятлів, йому вже не повірить. Що б він не робив!
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13.02.2021 11:22 Відповісти
Так может вы мир не там ищите? КТО начал войну? И для ЧЕГО? Он достиг своих целей???
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13.02.2021 11:24 Відповісти
Ваші пропозиції по встановленню миру. Запитання ми всі ставити навчилися і від цього аж мліємо: які ми розумні.
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13.02.2021 11:31 Відповісти
Прежде чем делать предложения, я должен понимать насколько вы понимаете заданные мной вопросы) Вариантов ответов может быть много... И они зависят от того, чем вы готовы платить за мир... Если конечно понимаете причины войны....
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13.02.2021 12:05 Відповісти
Я не готовий платити територіями і суверенністю! це однозначно. Я не хотів би, також, розплачуватися життями, як наших вояків, так і життям мирного населення. Думаю, що з таких позицій розмірковує і наше нинішню керівництво.
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13.02.2021 12:15 Відповісти
Вы хотите впихнуть не впихуемое? Так не бывает... Рашка не считает Украину как государство, и воспринимает этот факт как временное недоразумение... И о ЧЕМ вы с ними хотите договорится? Они пришли убивать... Так КАКОГО вы мира с ними хотите??? О чем вы с ними хотите договорится??? Можно вопрос развернуть и по другому... На каких условиях рашка готова на мир? Ответ вы знаете... Это именно то, чем вы не готовы платить...
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13.02.2021 13:19 Відповісти
Я вам не давав поради стосовно заключення договорняків з Росією. Ви мене запитали: чим я готовий платити за мир? Я вам відповів, чим я не готовий платити. Далі-фантазуйте ви. А стосовно "впихнуть не впихуемое"- це те, що дісталося нинішній владі від попередників у вигляді мінських угод. І я щиро співчуваю Президенту, який стоїть перед питанням "впихнуть не впихуемое" під шквалом критики і "порад" диванних експертів.
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13.02.2021 13:40 Відповісти
Для этого вам понадобилось 7 лет ??? А как же "договоритсяпосередине", "простоперестатьстрелять"??? Но при этом вы тут распинаетесь про "мир" Как и ваш долбодятел два года назад... По "минску" рашку жарят и в хвост и в гриву, а вы вдруг решили с ней договориться... Так чего теперь слезы льете??? Прочтите еще раз мои первые вопросы... Как только вы на них дадите ответы... Просто себе и ЧЕСТНО, так и узнаете когда настанет "мир"...
Прочитал ваш комент еще раз... Я в шоке... "Я вам не давав поради стосовно заключення договорняків з Росією." А с КЕМ вы собрались заключать мир??? Вы хотите мира, не договорившись с тем кто НАПАЛ на вас??? И при этом хотите, чтобы не гибли солдаты? Тогда только КАПИТУЛЯЦИЯ... И раша войска на польской границе..
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13.02.2021 13:57 Відповісти
Ви так зневажливо говорите "МИР", що напрошується висновок- ви за "ВІЙНУ". ??? Якщо ви вважаєте, що для закінчення війни дуже важливо відповісти на питання: "Чий Крим?" і "Хто розвязав війну", то я вам відповідаю своє бачення: Крим український; агресор- Росія. І що це вирішує? Ви пропонуєте війну до переможного кінця?. А по "минску" рашку жарить и в хвост и в гриву" можна ще років 20-30.... Ви готові?
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13.02.2021 14:23 Відповісти
Я ему про Фому, он мне про Ерему))) С КЕМ и на каких условиях вы собрались заключать мир??? Рашку не устраивает все что вы готовы ей предложить... И поэтому она не прекратит войну... Вы этого не поняли за 7 лет??? Так что вы ей готовы отдать в замен???
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13.02.2021 14:47 Відповісти
Я не знаю, про якого ви Фому, але бачу, що ваша місія - роль інженера Полєсов з "12 стільців". А якщо ви ще й партєйний....Удачі вам.
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13.02.2021 15:02 Відповісти
Так кто "слился"? Скрины платежек будут?) Или как всегда?))) Так что там с "миром"??? Бобик сдох и на ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы нет ответа?) Или прекрасно знаете, что запутались в своем ВРАНЬЕ???
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13.02.2021 15:12 Відповісти
А навіщо тобі скрини? Головне - бовкнути. А далі пішли хвилі. Це зразок того, як можна нищити людей без суду.
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13.02.2021 15:16 Відповісти
Я не против. Может быть и так. Я просто высказываю возможную версию. Но вы ведь не будете отрицать, что практически ежедневно появляется информация о назначении того или иного чиновника по рекомендации Портнова или просто из пророссийской обоймы. Вот у меня и появляются смутные сомнения. Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ - Цензор.НЕТ 6458
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13.02.2021 13:31 Відповісти
Байден прийшов до влади і формує СВОЮ команду, з якою йому виконувати обіцянки перед народом. Чому ви вважаєте, що цього права не має наш Президент? Чому ми вважаємо своїм обов'язком поганити всі кроки влади ще на стадії призначень посадовців. Я-за нищівну критику, але обгрунтовану, підтверджену реальною неспроможністю призначених осіб. А критика за фейки, кимось запущені з якоюсь метою - це розкачування ситуації в державі і сіяння недовіри до керівництва. Це дії або конкурентів, яким наср..ть на Україну, або відвертих ворогів
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13.02.2021 14:00 Відповісти
Да я не против. Конечно каждый волен формировать свою команду. Но я пока не замечаю за Байденом стремления взять в свою команду бывших яростных сторонников Трампа, Путина или Си ЦзыПина.
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13.02.2021 14:09 Відповісти
А тут що ви замічаєте?
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13.02.2021 14:29 Відповісти
Вставлю ещё свою точку зрения по поводу закрытия каналов: сделано это было, как частная инициатива Зеленского. То ли, чтобы ублажить разбушевавшийся лохторат, то ли ещё по каким-то договорнякам с кем-то. То есть, официально, законов, по поводу тв каналов у которых антиукраинская и пророссийская политика, в нашей стране не существует. Посему, не удивлюсь, если Медведчук через Европейские суды добьётся возобновления их работы.
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13.02.2021 11:39 Відповісти
Почитайте внимательно Указ, там есть ссылки на Законы)))
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13.02.2021 12:08 Відповісти
Там есть только ссылка на постанову Верховної Ради України аж от 4 жовтня 2018 року № 2589-VIII. Во первых, эта постанова не есть официальным конституционным законом и в любой момент может быть отменена. Как это у нас быстренько делается, думаю не нужно объяснять. Во вторых, почему Зеленский воспользовался этой постановой только сейчас, спустя больше двух лет после её принятия? Ответ прост: зассал за свою пошатнувшуюся власть и решил слегка ублажить народ, чтобы не очень бунтовал.
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13.02.2021 12:29 Відповісти
Вы вообще хоть немного понимаете, что несете?))) Значит ратифицировать международные договора Постановой ВР это нормально, провозглашать НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины тоже норм, а в этом случае это и не документ))) Что в статье вы нашли такого? Размышление о причинах? И? А для кого это секрет?) Но это совсем не означает, что в данном случае бубочка поступил незаконно) То что не хватает закона про коллаборантов? Так а кто об этом спорит? Просто не нужно смешивать мух с котлетами)
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13.02.2021 13:39 Відповісти
Вот в этой статье всё прекрасно разжёвано:
https://sokyra.party/uk/material/621
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13.02.2021 12:32 Відповісти
Tatarov ! Vesna bliz'ko !!!!!
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13.02.2021 10:36 Відповісти
Складається таке стійке враження, що цей Татаров комусь, або наступив на мозолю, або може створити дуже багато проблем.
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13.02.2021 10:37 Відповісти
А вы считаете, что чиновник подозреваемый в коррупции, может спокойно работать в ОП?) Все нормально?)
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13.02.2021 11:27 Відповісти
У нас всі, хто хоть краплю був причетний до владних структур-потенційно підозрюваний у корупції. Не може бути чесного чиновника, який працював у нечесній державі. І що тепер?
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13.02.2021 11:36 Відповісти
Теперь надо ждать когда в умноженной на ноль стране, появится свой, или внешний диктатор.
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13.02.2021 13:17 Відповісти
Вагаюсь спитати, Микола Ічень, а який єзуїтський колеж ви закінчували? Дуже вміло ви заплутуєте конкретне питання у загальних трьох соснах. Замість кальки з россійської "рахують" у переносному сенсі слід застосовувати "вважають". Я так вважаю.
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13.02.2021 14:01 Відповісти
Ви можете вважати, а я рахую. У нас дуже різноманітна Україна. Може ви бажаєте провести урок мови? Дякую. Якось без вас.
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13.02.2021 14:35 Відповісти
Вы "немножко" лукавите) Конкретно этому чиновнику выдвинуто подозрение, с конкретными фактами и свидетелями) Зачем так топорно?))) Это не вы там Китай поздравляли?)))
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13.02.2021 14:12 Відповісти
Ви мабуть знайомі з таким поняттям, як "презумпція невинуватості"? Вас з таким же успіхом можна звинуватити, наприклад в тому, що ви прямо зараз заробляєте гроші.
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13.02.2021 14:41 Відповісти
Вы можете доказать свое обвинение?) Желательно с платежками на мой счет))) А НАБУ ОБВИНЯЕТ того, кого вы защищаете, его подельник дал на него показания... Разницу понимаете?)))
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13.02.2021 14:54 Відповісти
Що, зачепило? Так це ж я не копав глибоко.
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13.02.2021 15:08 Відповісти
бабло носив Сн на вибори, яке потім куми скрисятничали.
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13.02.2021 12:47 Відповісти
Вже біжи до НАБУ з цими доказами.
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13.02.2021 12:59 Відповісти
Мда... А так дысал, так дысал))) У вас там в ОП, все такие рукожопы?)))
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Всё?! Ёжик сдох? Это очень характерно для таких пустозвонов.
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13.02.2021 14:45 Відповісти
Я же вас не заставлял так рукожопо пытаться разрулить бубочкины "бока"))) Если вы не заметили, то пользователь которого вы отправили в НАБУ, привел факты из уголовного дела НАБУ)))
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13.02.2021 14:56 Відповісти
Кто-то сомневается, что у Венедиктовой есть валютные счёта за рубежом?

А вот ФБР знает точно 😀😀😀
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13.02.2021 10:39 Відповісти
4udovo !!!! Tak i dali !
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13.02.2021 10:44 Відповісти
баллотируйся уже, Юра - устали ждать людей.
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13.02.2021 11:06 Відповісти
Номер не прошел - фокус не удалСИ!? На этот раз... Зайдут с другой стороны - братана не оставят в г*вне, рardon, в беде...
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13.02.2021 11:10 Відповісти
знайдуть інший спосіб "врятувати нерядового татара"
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13.02.2021 11:15 Відповісти
Тупая, алчная тетка продолжает изгаляться, пора НАБУ вызвать ее на допрос, больше всего удивляет шоумен, который продолжает крышевать вора и колаборанта, блокировка мертвечука хорошо, но это не индульгенция от колаборации, надо определиться с кем ты.
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13.02.2021 11:23 Відповісти
..а сцарь Зєля шо? - а нічо - порожнє місце з дипломом йуриста, подарунком папи-учОного і мами Римми
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13.02.2021 11:28 Відповісти
Щоб хтось менше вважав себе "сцарем" чи крутим голобородьком при владі, НАБУ давно мало його викликати на допит в якості свідка. І тоді враз він відчув себе хлопчиною з криворізької підворотні, який нашкодив як шолодувий кіт.
Лише тоді зеленський задумається наскільки важливий для нього татаров. Набу має можливість влаштувати перехресний допит зеленського єрмака і венідіктової по цій справі, і чим частіше, тим краще, бажано, в час приїзду закордонних делегацій в Україну.
Підстав для таких слідчих дій більш ніж досить - подивіться на коменти цих посадових осіб щодо татарова, всі вони в курсі справи, спілкуються з цього приводу з підозрюваним, а значить мають що повідомити слідству. Крім того, відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень та відмову від показань теж ніхто не скасовував.
Набу створіть накінець прецидент, щоб вас боявся (поважав) навіть президент.
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13.02.2021 12:11 Відповісти
видно читає диктівна цензор (не встиг шеф написати) вже і коментує і відміняє закази порткова. Щеб подивилась диплом порткова, оце б виконала обовязки прокурора.
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13.02.2021 12:49 Відповісти
Характерно что эта шлендра отменил допит после поездки в Брюссель. Видать, ей там здорово вставили.
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13.02.2021 15:19 Відповісти
Так держать! Неужели эта дура Венедиктова не понимает что скоро ее будут допрашивать ?!
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13.02.2021 20:35 Відповісти
 
 