Офіс президента про майбутнє засідання РНБО: Загрози нацбезпеці вимагають жорстких рішень

Засідання Ради національної безпеки й оборони України відбудеться в п'ятницю, 19 лютого, в приміщенні Офісу президента на вулиці Банковій, 11.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики і вміє реагувати на них професійно і швидко.

"Очевидно також, що, на жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відтерміновувалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії", - наголошується у повідомленні.

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Також зазначається, що для президента України Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов'язку президента щодо гарантування національної безпеки держави.

"Рішення, які ухвалюються унаслідок колегіальної роботи Ради національної безпеки й оборони, повністю відповідають інтересам України на нинішньому етапі розвитку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України доручив секретарю РНБО Олексію Данилову почати підготовку засідання РНБО. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.