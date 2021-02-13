УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4569 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
83 399 31
Гідрометцентр (156) негода (689) погода (757) снігопад (397)

Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше

У північних областях України очікуються сильні снігопади, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини, температура становитиме 8-13 градусів морозу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Короткочасні дощі. Сніг у північних областях, у південній, південно-східній, вдень також у західній частині без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15- 20 м/с, місцями хуртовини. Температура становитиме 8-13 градусів морозу, в західних і південних областях місцями 2-7 градусів морозу, в Карпатах упродовж доби 16-21 градус морозу", - йдеться в повідомленні.

У Києві 13 лютого очікується сніг. Температура упродовж доби 11-13 градусів морозу. На Київщині сніг, температура - мінус 8-13. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Синоптики прогнозують 14 лютого в Карпатському регіоні, 15 лютого в західних, вночі і в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура: вночі мінус 11-16, вдень 5-10 градусів морозу (15 лютого на Рівненщині, Житомирській та Київській областях буде 7-12 градусів морозу); на північному сході вночі 14 лютого 13-18 градусів морозу, 15 лютого  - мінус17-22, вдень  -10-15 градусів морозу; в південній частині і західних областях вночі буде 7-12  градусів морозу, вдень - мінус 2-7, на Закарпатті від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла; в Карпатах вночі 11-16, а вдень 7-12 градусів морозу.

Читайте також: Міносвіти пропонує школам перейти на дистанційну форму навчання через негоду

На Київщині 14-15 лютого без істотних опадів, вночі 15 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16 градусів морозу, вдень 14 лютого - мінус 5-10, 15 лютого 7-12 морозу.

Згідно з прогнозом, 16-17 лютого в Україні збережеться холодна погода: температура вночі 17-23 градуси морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 27 морозу, вдень 10-15 із позначкою мінус; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 9-15 градусів, вдень 5-11 морозу. Без істотних опадів, лише в північних областях 17 лютого місцями невеликий сніг.

У столичному регіоні також збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22 градуси, вдень 10-15 градусів морозу. 16 лютого без опадів, 17 лютого місцями невеликий сніг.

Згідно з орієнтовним прогнозом, утримається холодна погода 18-19 лютого з температурою вночі 15-21 градус, вдень 10-15 морозу (у південних та східних областях вночі - мінус 9-14, вдень - 5-11 градусів морозу); 20-22 лютого вночі 11-16 градусів, вдень - мінус 4-9 (21 лютого у західних областях вночі 6-11 градусів морозу, вдень - мінус 2-7). 18-20 лютого без істотних опадів, 21-22 лютого в більшості областей часом сніг.

Читайте також: На Львівщині випало до 90 см снігу. У низці регіонів зняті обмеження руху великогабаритного транспорту, вони діють у двох областях, - Укравтодор
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Глобальное потепление. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
13.02.2021 10:50
+12
***
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,

Олена Пчілка (уривок)
показати весь коментар
13.02.2021 11:32
+6
Хоть вспомним какая она должна быть, настоящая гоголевская зима. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 9871
показати весь коментар
13.02.2021 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глобальное потепление. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
13.02.2021 10:50 Відповісти
Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 3857
показати весь коментар
13.02.2021 10:51 Відповісти
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 15
показати весь коментар
14.02.2021 08:32 Відповісти
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 773
показати весь коментар
15.02.2021 12:49 Відповісти
Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
показати весь коментар
13.02.2021 10:57 Відповісти
подивився онлайн карту. в деяких районах наросії у сибіру зараз +5. якби не потепління, то з тим антициклоном що зараз прийде у нас були б всі -30 з гаком
показати весь коментар
13.02.2021 11:04 Відповісти
Это антициклон с Украины переместил туда тёплые воздушные массы а так три месяца во всей Сибири от Урала до Тихого океана было -40 ....-50
показати весь коментар
13.02.2021 11:37 Відповісти
Нічого там з України не переміщено, над Казахстаном свій є. в Україні зараз циклон, антициклон буде з понеділка-вівторка, коли тиск підвищіться
показати весь коментар
13.02.2021 11:53 Відповісти
Тільки що саме дивився. Навіть в Якутії до -16 підіймається.
показати весь коментар
13.02.2021 21:23 Відповісти
Зранку було -11. Зараз вже -8, світить сонце. Мороз и солнце. День чудесный.(С)
показати весь коментар
13.02.2021 10:58 Відповісти
Зранку було -16С. Зараз -10, сонце з хмарами, іноді невеликий сніг.
показати весь коментар
13.02.2021 11:02 Відповісти
На завтра обіцяють вдень -7, буде сонячно. На наступні дні теж.
показати весь коментар
13.02.2021 11:07 Відповісти
Мля, а сніг, сніг де?
показати весь коментар
13.02.2021 21:25 Відповісти
"чего ж ты спишь , мой друг прелестный ?" за лопату і вперед ! "
Мої руки вже піднімаються з трудом ... )
показати весь коментар
13.02.2021 12:05 Відповісти
Хоть вспомним какая она должна быть, настоящая гоголевская зима. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 9871
показати весь коментар
13.02.2021 11:15 Відповісти
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 9673
показати весь коментар
13.02.2021 21:56 Відповісти
От ***** проблем больше чем от мороза.
показати весь коментар
13.02.2021 12:11 Відповісти
***
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,

Олена Пчілка (уривок)
показати весь коментар
13.02.2021 11:32 Відповісти
клас, хоть на этот раз настоящая зимняя погода,а не слякоть,грязь и болото
показати весь коментар
13.02.2021 11:34 Відповісти
в такие морозы никто не работает. зеленые друзья опять будут рассказывать, что им помешал снег и мороз
показати весь коментар
13.02.2021 11:41 Відповісти
Просто відвикли від такої погоди Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 4163
Глобальне потепління таки є - півзими толком і снігу таки не було Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 5072
Ну зараз - трохи забагато Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 4582
Але ...
показати весь коментар
13.02.2021 15:33 Відповісти
Эти дни с запада надуло, а со вторника с севера будет дуть еще холоднее. Но весна все равно близко.

В Одессе солнце, но ветруган - на 18 этаже будто окна сейчас вывернет. -6 ощущаются как -20.
показати весь коментар
13.02.2021 11:40 Відповісти
А я думаю-де мій маскхалат гуляє...дуже сподіваюсь - доживе свій білий вік без дірочок...
показати весь коментар
13.02.2021 11:55 Відповісти
"Обогрев" стекол в поездах Укрзалізниці (капец! )

https://youtu.be/h1ivUKf2n0U

https://youtu.be/vdj1Ochqy4w
показати весь коментар
13.02.2021 12:00 Відповісти
Охренеть!!!!
показати весь коментар
13.02.2021 12:08 Відповісти
Вы очень сдержанно и цензурно это сказали !
показати весь коментар
13.02.2021 12:52 Відповісти
Пi…пi…п*здєц!

(с) Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"
показати весь коментар
14.02.2021 03:02 Відповісти
 
 