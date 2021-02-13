Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше
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У північних областях України очікуються сильні снігопади, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини, температура становитиме 8-13 градусів морозу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Короткочасні дощі. Сніг у північних областях, у південній, південно-східній, вдень також у західній частині без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15- 20 м/с, місцями хуртовини. Температура становитиме 8-13 градусів морозу, в західних і південних областях місцями 2-7 градусів морозу, в Карпатах упродовж доби 16-21 градус морозу", - йдеться в повідомленні.
У Києві 13 лютого очікується сніг. Температура упродовж доби 11-13 градусів морозу. На Київщині сніг, температура - мінус 8-13. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Синоптики прогнозують 14 лютого в Карпатському регіоні, 15 лютого в західних, вночі і в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура: вночі мінус 11-16, вдень 5-10 градусів морозу (15 лютого на Рівненщині, Житомирській та Київській областях буде 7-12 градусів морозу); на північному сході вночі 14 лютого 13-18 градусів морозу, 15 лютого - мінус17-22, вдень -10-15 градусів морозу; в південній частині і західних областях вночі буде 7-12 градусів морозу, вдень - мінус 2-7, на Закарпатті від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла; в Карпатах вночі 11-16, а вдень 7-12 градусів морозу.
На Київщині 14-15 лютого без істотних опадів, вночі 15 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16 градусів морозу, вдень 14 лютого - мінус 5-10, 15 лютого 7-12 морозу.
Згідно з прогнозом, 16-17 лютого в Україні збережеться холодна погода: температура вночі 17-23 градуси морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 27 морозу, вдень 10-15 із позначкою мінус; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 9-15 градусів, вдень 5-11 морозу. Без істотних опадів, лише в північних областях 17 лютого місцями невеликий сніг.
У столичному регіоні також збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22 градуси, вдень 10-15 градусів морозу. 16 лютого без опадів, 17 лютого місцями невеликий сніг.
Згідно з орієнтовним прогнозом, утримається холодна погода 18-19 лютого з температурою вночі 15-21 градус, вдень 10-15 морозу (у південних та східних областях вночі - мінус 9-14, вдень - 5-11 градусів морозу); 20-22 лютого вночі 11-16 градусів, вдень - мінус 4-9 (21 лютого у західних областях вночі 6-11 градусів морозу, вдень - мінус 2-7). 18-20 лютого без істотних опадів, 21-22 лютого в більшості областей часом сніг.
Будь ласка, зачекайте...
Мої руки вже піднімаються з трудом ... )
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,
Олена Пчілка (уривок)
Глобальне потепління таки є - півзими толком і снігу таки не було
Ну зараз - трохи забагато
Але ...
В Одессе солнце, но ветруган - на 18 этаже будто окна сейчас вывернет. -6 ощущаются как -20.
https://youtu.be/h1ivUKf2n0U
https://youtu.be/vdj1Ochqy4w
(с) Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"