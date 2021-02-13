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Новини Економіка
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Для виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС держава має знайти фінансування, - гендиректор "Центренерго" Корчинський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Для виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС держава має знайти фінансування, - гендиректор

Для виконання вимог Національного плану про скорочення викидів (НПСВ) щодо екологічної модернізації енергоблоків теплових електростанцій держава має знайти джерела фінансування таких заходів, оскільки зараз їхнє виконання неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це під час наради з виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС повідомив в.о. генерального директора держкомпанії "Центренерго" Олександр Корчинський.

"Ні в кого немає сумнівів у тому, що екологія має поліпшуватися. Зрозуміло, це наші люди, ми всі громадяни України. Ніхто не заперечує проти того, що треба робити щось, щоб викидів було менше", - сказав Корчинський.

"Треба визначити на державному рівні джерела фінансування. Без цього справді цей проєкт не полетить. А без теплової генерації сьогоднішня енергетична система України не може нормально стабільно функціонувати", - заявив гендиректор.

За його словами, на ТЕС "Центренерго" практично на всіх блоках встановлено електрофільтри і є єдина в Україні установка сіркоочистки. Однак сіркоочистка є тільки на енергоблоці, що працює на антрацитовому вугіллі, яке в країні не видобувається.

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Він підкреслив, що вже виконані реконструкції були можливі завдяки існуванню спеціальної інвестиційної надбавки, якої вже понад 1,5 року немає, і, відповідно, немає коштів на модернізацію.

"Якщо стара модель ринку передбачала інвестнадбавку, то сьогоднішня модель ринку таких механізмів не має", - уточнив Корчинський.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.

Водночас компанія "Донбасенерго" пропонує відтермінувати виконання заходів НПСВ, адже наразі відсутній механізм фінансування екологічної модернізації ТЕС, його треба розробити в умовах нового ринку електроенергії.

Довідка. Національний план скорочення викидів (НПСВ) затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичної спільноти істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

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Топ коментарі
+15
ТЭС частные,а модернизировать их должно государство,т.е.те, кто платит владельцам за продукцию?как то странно получается,похоже на аферизм и вымогательство.
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13.02.2021 11:04
+11
государство должно найти финансирование/ Правильно .Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020. Поиздержался: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 . Деньги из казны вытрясет Шмыгаль. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины.Но виновата зелёная энергетика.
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13.02.2021 11:10
+10
Якої бісової матері держава повинна робити модернізацію на приватних ТЕС і ТЕЦ???? аЛЬО,ГАРАЖ?
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13.02.2021 11:21
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может хватит афер Зелебени с энергетикой Украины. За полтора года довели прибыльное предприятия до состояния банкрота
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13.02.2021 11:02 Відповісти
Какое именно требование, Конкретно?
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13.02.2021 11:05 Відповісти
"У городі бузина, а в Києві дядько"
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13.02.2021 11:09 Відповісти
Вот это? В каком сознании?

Для выполнения Нацплана по экомодернизации ТЭС государство должно найти финансирование, - гендиректор "Центрэнерго" Корчинский - Цензор.НЕТ 4018
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13.02.2021 11:20 Відповісти
Збільшуйте виробництво електрики на АС, а не навпаки.
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13.02.2021 11:02 Відповісти
ТЭС частные,а модернизировать их должно государство,т.е.те, кто платит владельцам за продукцию?как то странно получается,похоже на аферизм и вымогательство.
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13.02.2021 11:04 Відповісти
АТР - канал гражданина Украины. Крымского татарина по национальности. Что еще соврешь?
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13.02.2021 11:22 Відповісти
государство должно найти финансирование/ Правильно .Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020. Поиздержался: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 . Деньги из казны вытрясет Шмыгаль. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины.Но виновата зелёная энергетика.
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13.02.2021 11:10 Відповісти
бенино центрэнерго заявило шо мы должны отремонтировать тэц ахмета)))) та вы там на банковой окуели полностью твари, шоб вас там присыпало в новом дворце ахмета.
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13.02.2021 11:15 Відповісти
Беня с Ахметкой пускай скинутся
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13.02.2021 11:19 Відповісти
Якої бісової матері держава повинна робити модернізацію на приватних ТЕС і ТЕЦ???? аЛЬО,ГАРАЖ?
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13.02.2021 11:21 Відповісти
чому чому ,бо цю державу створили олігархи а населення тримають за покірних овець яких треба стригти..
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13.02.2021 12:14 Відповісти
ну ось компанія яка керується наближеним до Зе олігархом просить дотації з держбюджету.
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13.02.2021 12:10 Відповісти
Если эти предприятия у частных владельцев,то какое государственное финансирование может быть?!!!
Владелец должен обеспечить нормы по закону,или предприятие закрываеться,национализируеться,и может быть приватизировано! ВСЕ!
А это уже работа ВРУ - привести законы в соответствие!
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13.02.2021 12:22 Відповісти
Хай візьмуть кредит. В Приватбанку, наприклад.
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13.02.2021 12:40 Відповісти
Мать вашу, а вы уже перевели все ТЭС на газовый уголь вместо антрацита из ОРДЛО?
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13.02.2021 12:59 Відповісти
Корчинський ставленник Бени и печется об его интересах. Хочет за госсредства модернизировать ТЕС как раз перед ее приватизацией. Хороший будет подарочек для этой жидовской рожи.
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13.02.2021 15:13 Відповісти
Гммм...А що, приватні ТЕС вже націоналізували?
Нема у олігархів грошей на модернізацію - забрать до держави
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13.02.2021 16:22 Відповісти
Опять пилят бюджет!Еще мне кажется,что кто-то целенаправленно банкротит энергетику Украины и угольную отрпсль.Кто заказчик?Все идет из рф!Куда смотрит сбу,набу?Тогда нужно закрыть все тэс!Аэс могут обеспечить на 80% электричеством!Еще есть зеленая,гэс,грэс и т.д.А дефицит элнктроэнергии ппоцентов 5-10 можно покрыть импортом.И экология будет лучше!Дышать станет легче!
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14.02.2021 00:20 Відповісти
 
 