Для виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС держава має знайти фінансування, - гендиректор "Центренерго" Корчинський

Для виконання вимог Національного плану про скорочення викидів (НПСВ) щодо екологічної модернізації енергоблоків теплових електростанцій держава має знайти джерела фінансування таких заходів, оскільки зараз їхнє виконання неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це під час наради з виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС повідомив в.о. генерального директора держкомпанії "Центренерго" Олександр Корчинський.

"Ні в кого немає сумнівів у тому, що екологія має поліпшуватися. Зрозуміло, це наші люди, ми всі громадяни України. Ніхто не заперечує проти того, що треба робити щось, щоб викидів було менше", - сказав Корчинський.

"Треба визначити на державному рівні джерела фінансування. Без цього справді цей проєкт не полетить. А без теплової генерації сьогоднішня енергетична система України не може нормально стабільно функціонувати", - заявив гендиректор.

За його словами, на ТЕС "Центренерго" практично на всіх блоках встановлено електрофільтри і є єдина в Україні установка сіркоочистки. Однак сіркоочистка є тільки на енергоблоці, що працює на антрацитовому вугіллі, яке в країні не видобувається.

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Він підкреслив, що вже виконані реконструкції були можливі завдяки існуванню спеціальної інвестиційної надбавки, якої вже понад 1,5 року немає, і, відповідно, немає коштів на модернізацію.

"Якщо стара модель ринку передбачала інвестнадбавку, то сьогоднішня модель ринку таких механізмів не має", - уточнив Корчинський.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.

Водночас компанія "Донбасенерго" пропонує відтермінувати виконання заходів НПСВ, адже наразі відсутній механізм фінансування екологічної модернізації ТЕС, його треба розробити в умовах нового ринку електроенергії.

Довідка. Національний план скорочення викидів (НПСВ) затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичної спільноти істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

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