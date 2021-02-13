Держдума РФ: "Євросоюз та Україна зруйнували відносини ЄС із Росією. Україна втратила південний схід своєї країни"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз та Україна спільно руйнують відносини ЄС із Російською Федерацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Ради федерації РФ із міжнародних справ Костянтин Косачов.
Він нагадав про заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, який підкреслив, що поки не буде реалізації Мінських угод, нормалізація у відносинах між ЄС і Росією не відбудеться.
Також Косачов вказав на заяву глави ОП Андрія Єрмака про те, що Мінські угоди неможливо виконати в їхньому нинішньому вигляді.
"Так і хочеться після цього побачити третю заяву від західних коспонсорів Мінського процесу: "Відмова України від своїх зобов'язань щодо Мінських угод не є прийнятною!"
Ні, дітки, політика - це дуже брудна справа. Сюрприз, сюрприз! Під час вчорашньої дискусії в Радбезі ООН група країн, що входять до НАТО, звинуватила в невиконанні Мінських угод не Україну, а Росію.
А вдячний Єрмак відразу зробив зустрічний пас: "США як стратегічний партнер України мають і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні цього військового конфлікту".
Тож Євросоюз і Україна спільно руйнують відносини Євросоюзу з Росією. Американці панують. А українці наївно вважають, що розділяють не їх і що межа в цьому випадку пролягає між ЄС і Росією, а не на південному сході їхньої країни, яку вони втратили.
Як тут не згадати влучний вислів глави Мюнхенській конференції, мудрого німця Вольфганга Ішингера: "Україна втратила Крим і Донбас, Росія втратила Україну, Європа втратила Росію, а світ втратив стабільність". Зауважу, що серед тих, хто втратив, він не назвав США ", - написав далі Косачов.
Будь ласка, зачекайте...
Америка давно использует Стелс, а московиты гудят винтовыми Ту-95.
"Геволюцию" 1917 года делали Бланки, Мехлисы и Кагановичи.
А в чём тут антисемитизм? Конкретно? Что вы так боитесь себя обозначить?
Считать процент крови и размеры черепа - не моё хобби.
У людей всё передаётся через воспитание.
А мама Ульянова-Бланка была отлучена от двора за аморалку, и отомстила империи, воспитав детей-террористов. Надо судить по делам.
Мехлис - 1917, февраль: в г. Белая Церковь избран в совет рабочих депутатов.
Єти двое сіграли некоторую роль в победе революции, но явно не решающую. Судьба революции решалась в Петрограде.
Более 2000 восстаний только на Украине.
Так что не надо мифов о том, что "революция назрела".
В Австро-Венгрии тоже было самодержавие, но поезда ходили минута-в-минуту,
и никто не устраивал суды "троек", красный террор и ГУЛАГ..
А південь і схід України, як були УКРАЇНСЬКИМИ І В УКРАЇНІ, ТАКИМИ І ТАМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ!!!! Так що москальська тугоДума знову затупила! Нічого дивного - в них там зараз зима і в них трохи мозки відморожені....
youtube.com/watch?v=aO6ESrD-u7I
сокращения дробей видимо никогда не удавались.........
Как деды ваевале.
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
Имперское желание нагнуть всех и вся, закончится развалом Империи Зла.