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Держдума РФ: "Євросоюз та Україна зруйнували відносини ЄС із Росією. Україна втратила південний схід своєї країни"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдума РФ:

Європейський Союз та Україна спільно руйнують відносини ЄС із Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці  у фейсбуці написав голова Комітету Ради федерації РФ із міжнародних справ Костянтин Косачов.

Він нагадав про заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, який підкреслив, що поки не буде реалізації Мінських угод, нормалізація у відносинах між ЄС і Росією не відбудеться.

Також Косачов вказав на заяву глави ОП Андрія Єрмака про те, що Мінські угоди неможливо виконати в їхньому нинішньому вигляді.

Читайте також: Без виконання Росією Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і РФ не буде, - Боррель

"Так і хочеться після цього побачити третю заяву від західних коспонсорів Мінського процесу: "Відмова України від своїх зобов'язань щодо Мінських угод не є прийнятною!"

Ні, дітки, політика - це дуже брудна справа. Сюрприз, сюрприз! Під час вчорашньої дискусії в Радбезі ООН група країн, що входять до НАТО, звинуватила в невиконанні Мінських угод не Україну, а Росію.

А вдячний Єрмак відразу зробив зустрічний пас: "США як стратегічний партнер України мають і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні цього військового конфлікту".

Тож Євросоюз і Україна спільно руйнують відносини Євросоюзу з Росією. Американці панують. А українці наївно вважають, що розділяють не їх і що межа в цьому випадку пролягає між ЄС і Росією, а не на південному сході їхньої країни, яку вони втратили.

Як тут не згадати влучний вислів глави Мюнхенській конференції, мудрого німця Вольфганга Ішингера: "Україна втратила Крим і Донбас, Росія втратила Україну, Європа втратила Росію, а світ втратив стабільність". Зауважу, що серед тих, хто втратив, він не назвав США ", - написав далі Косачов.

Читайте також: "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом
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Топ коментарі
+61
От нечего казенными землями раскидаться.
Орки хай звиздуют куда хотят, а земля украинская - есть и будет.
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13.02.2021 11:35
+40
Мантра про югавасток часів 14 року. Ти хоч знаєш де це? Я теж живу на югавастокє.
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13.02.2021 11:28
+39
Держдума РФ: "Євросоюз та Україна зруйнували відносини ЄС із Росією. Україна втратила південний схід своєї країни" - Цензор.НЕТ 3807....
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13.02.2021 12:25
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Пусть сравнят военный бюджет Московии и США.
Америка давно использует Стелс, а московиты гудят винтовыми Ту-95.
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14.02.2021 00:11 Відповісти
"Госдума РФ: "Евросоюз и Украина обрушили отношения ЕС с Россией. Украина потеряла юго-восток своей страны"...влажные мечты кацапов не дают им покоя...а по факту временно не контролирует юго-восток Луганской и Донецкой области и территорию АР Крым, где отсутствие водных ресурсов, в ближайшее время, готовит оккупантам много незабываемых моментов
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13.02.2021 22:27 Відповісти
Еще примерно 100 лет назад умный и расчётливый государственный деятель Ульянов (Ленин) очень хорошо понимал, что Россия не выживет без Украины.
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13.02.2021 23:06 Відповісти
Та #ох. Хай звільняють арендовану базу в Севастополі і виводять війська. Наступна доля цієї країни мене не цікавить.
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13.02.2021 23:29 Відповісти
Не Ульянов-Ленин, а Ульянов-Бланк (Ленин).
"Геволюцию" 1917 года делали Бланки, Мехлисы и Кагановичи.
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13.02.2021 23:37 Відповісти
Ленин был на 1/4 Бланк, а на 3/4 - Ульянов, но для вонючих антисемитов он все равно Бланк. Воняйте дальше, но в спаме.
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13.02.2021 23:43 Відповісти
Для жертв красного террора было очень важно сколько там - 1/4 или 1/2.
А в чём тут антисемитизм? Конкретно? Что вы так боитесь себя обозначить?
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14.02.2021 00:06 Відповісти
Я не боюсь. Я - еврей, и никогда не боялся в этом признаться. Ваш антисемитизм в том, что вы готовы обвинить в трагедиях, свзяанных с построением социализма в России, а потом в СССР, ту 1/4 часть Ленина, абсолютно игнорируя 3/4.
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14.02.2021 00:43 Відповісти
Революцию 1917 года делал не только Ульянов-Бланк, но и Бронштейн (Троцкий), Каганович., Мехлис, Джугашвили и дальше по списку красных комиссаров.
Считать процент крови и размеры черепа - не моё хобби.
У людей всё передаётся через воспитание.
А мама Ульянова-Бланка была отлучена от двора за аморалку, и отомстила империи, воспитав детей-террористов. Надо судить по делам.
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14.02.2021 01:20 Відповісти
Каганович - во премя революции руководил восстанием в Гомеле.
Мехлис - 1917, февраль: в г. Белая Церковь избран в совет рабочих депутатов.

Єти двое сіграли некоторую роль в победе революции, но явно не решающую. Судьба революции решалась в Петрограде.
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14.02.2021 01:34 Відповісти
PS Забыл про Джугашивли - у него и на 1/4 не наберется. Может быть, хватит этих мифов про еврейский хараткер революции 1917 г.? Можно согласиться, что много евреев было среди лидеров, но судьбу революции решили не столько Ленин и Троцкий, сколько простые рабочие, солдаты и матросы, которым опостылело самодержавие. Посмотрите трезвым взглядом на ситуацию в Европе в то время - Россия оставалась едва ли не единственной страной Европы с абсолютнрым самодержавием. Революция назрела, ее не могло не быть.
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14.02.2021 01:39 Відповісти
Ага, а сколько было вооружённых восстаний против красных ?
Более 2000 восстаний только на Украине.
Так что не надо мифов о том, что "революция назрела".
В Австро-Венгрии тоже было самодержавие, но поезда ходили минута-в-минуту,
и никто не устраивал суды "троек", красный террор и ГУЛАГ..
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14.02.2021 01:53 Відповісти
Красные были не единственной силой, которая бороласт с самодержавием. Много было.
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14.02.2021 13:02 Відповісти
Й здійснив велику помилку, коли заміст Київської губернії створив Українську та інші республіки. Заміст Російської імперії треба було робити Російську Федерацію. Як США. У США чому спокійно? Штати незалежні, але існує федеральна влада з поліцією, армією, судами та прокурорами, бюджетом.
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14.02.2021 10:23 Відповісти
дайте ему селедки
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13.02.2021 23:46 Відповісти
и до селедки боярышника пару флаконов
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14.02.2021 07:02 Відповісти
Косачов у списку "мудрих німців" вказав ще не найбільших чоботолизів московських горил (кассапів). Між іншим, цілком аналогічний вислів у своєму Політичному заповіті вжив і наш геніальний Кобзар, але у зовсім іншому значенні. Косачов казиться від маленької непокірності України ?! А що було б, коли б хоча 20 років тому (та хай вже хоч 7...) Україна перестала б підтримували Московію всіма силами й всіма засобами ???
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13.02.2021 23:56 Відповісти
всі відносини європи і кацапії зводились до того, що три з половиною москальських олігархи продавали газ, нафту і метали в європу, а в замін європа їм продавала майбахи, яхти, вілли, замки і навіть деколи паспорти!

А південь і схід України, як були УКРАЇНСЬКИМИ І В УКРАЇНІ, ТАКИМИ І ТАМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ!!!! Так що москальська тугоДума знову затупила! Нічого дивного - в них там зараз зима і в них трохи мозки відморожені....
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14.02.2021 00:33 Відповісти
Ну что ты будешь делать! для них врать --как дышать! Вранье главное и самое мощное оружие кацапьев...
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14.02.2021 00:42 Відповісти
"Евросоюз" и "Украина" "обрушили", или замена бандократии цифрократией.

youtube.com/watch?v=aO6ESrD-u7I
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14.02.2021 04:37 Відповісти
вот же поц на стекломой перешол что ли...... ЕС обрушивает отношения с.... ЕС..... у хлопчика
сокращения дробей видимо никогда не удавались.........
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14.02.2021 05:58 Відповісти
они там в госдуре все киздонутые как жирик --- окупировали полуостров размером с бельгию --- захватили донбас и потом ноют что против них УКРАИНА настроила ЕС --- этим тварям в госдуре надо пару штатных психиатров и НЕВЗОРОВА . ПИОНТКОВСКОГО . ШЕНДЕРОВИЧА ВНЕШТАТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ
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14.02.2021 07:09 Відповісти
Яка делікатна фраза: - "втратили південний схід своєї країни". пишіть вже прямо - ми у вас окупували Крим и частину Донбасу.
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14.02.2021 08:09 Відповісти
Путин забыл про деликантный Китай. Китай ничего не забыл и не простил.
Как деды ваевале.
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14.02.2021 08:57 Відповісти
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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14.02.2021 10:37 Відповісти
Россия мозги потеряла, причем давно.
Имперское желание нагнуть всех и вся, закончится развалом Империи Зла.
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14.02.2021 11:06 Відповісти
Этот гандон Косачёв точная копия жидярыПримакова!! Одни Жиды руководят и Украиной и Россией!!
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14.02.2021 12:26 Відповісти
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