Європейський Союз та Україна спільно руйнують відносини ЄС із Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Ради федерації РФ із міжнародних справ Костянтин Косачов.

Він нагадав про заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, який підкреслив, що поки не буде реалізації Мінських угод, нормалізація у відносинах між ЄС і Росією не відбудеться.

Також Косачов вказав на заяву глави ОП Андрія Єрмака про те, що Мінські угоди неможливо виконати в їхньому нинішньому вигляді.

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"Так і хочеться після цього побачити третю заяву від західних коспонсорів Мінського процесу: "Відмова України від своїх зобов'язань щодо Мінських угод не є прийнятною!"

Ні, дітки, політика - це дуже брудна справа. Сюрприз, сюрприз! Під час вчорашньої дискусії в Радбезі ООН група країн, що входять до НАТО, звинуватила в невиконанні Мінських угод не Україну, а Росію.

А вдячний Єрмак відразу зробив зустрічний пас: "США як стратегічний партнер України мають і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні цього військового конфлікту".

Тож Євросоюз і Україна спільно руйнують відносини Євросоюзу з Росією. Американці панують. А українці наївно вважають, що розділяють не їх і що межа в цьому випадку пролягає між ЄС і Росією, а не на південному сході їхньої країни, яку вони втратили.

Як тут не згадати влучний вислів глави Мюнхенській конференції, мудрого німця Вольфганга Ішингера: "Україна втратила Крим і Донбас, Росія втратила Україну, Європа втратила Росію, а світ втратив стабільність". Зауважу, що серед тих, хто втратив, він не назвав США ", - написав далі Косачов.

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