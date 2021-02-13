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США працюють над належними заходами у відповідь на порушення прав людини в Росії, - представник Держдепартаменту Прайс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США працюють над належними заходами у відповідь на порушення прав людини в Росії, - представник Держдепартаменту Прайс

Влада США проводить роботу над заходами через "порушеннями прав людини" в Росії.

Про це напередодні заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що на більш пізньому етапі ви почуєте від нас більше про належні заходи (...) у відповідь на порушення (прав людини. - Ред.), які ми бачили в РФ", - заявив Прайс під час брифінгу.

Він нагадав, що адміністрація США також вивчає інші можливі "зловмисні дії" Росії за останні роки, зокрема повідомлення про пропоновані Росією винагороди за солдатів США в Афганістані, кібератаки на IT-компанію SolarWinds, "використання хімічної зброї" проти опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп
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Топ коментарі
+8
Доля всіх імперій занепад і руйнація !!! Це довготривалий ,але незворотній історичний процес !!!)))
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13.02.2021 11:45
+6
Сажайте цапы ягель - скоро пригодится.
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13.02.2021 11:39
+6
нету на изгойке никаких прав, потому что нету там человеков.
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13.02.2021 11:46
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Сажайте цапы ягель - скоро пригодится.
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13.02.2021 11:39 Відповісти
Ножок Буша вже не буде.
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13.02.2021 11:40 Відповісти
А вот валежник кацапам каДыров ещё разрешает собирать
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13.02.2021 12:34 Відповісти
Доля всіх імперій занепад і руйнація !!! Це довготривалий ,але незворотній історичний процес !!!)))
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13.02.2021 11:45 Відповісти
Судьба империй - сменятся другими империями, чьи расы не сгнили от пацифизма и терпимости. Это спиральный исторический процесс, и Китай вскоре займет надлежащее место в мире.
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13.02.2021 17:53 Відповісти
нету на изгойке никаких прав, потому что нету там человеков.
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13.02.2021 11:46 Відповісти
Штатам нужно закрыть своё посольство в ********* (москва) а открыть 2 консульства.
Одно в Воркуте, а другое в Уэлен (Чукотка, до Алясочки через Беренгов пролив рукой подать) США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в России, - представитель госдепа Прайс - Цензор.НЕТ 2179
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13.02.2021 12:11 Відповісти
Тыц.Унижайся дальше свинособака😂🌷
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13.02.2021 12:28 Відповісти
Пацак ! Сидишь на кадыровской бутылке так и сиди. Если скучно то иди собирать валежник пока твой рехсфюрер Путлер разрешает
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13.02.2021 12:30 Відповісти
не надо титул рейхсфюрера применять к этому комиссаришке, что тужится необольшевистский режим построить.
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13.02.2021 17:51 Відповісти
США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в США при мирных акциях протестов под капитолием.
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13.02.2021 17:04 Відповісти
Коли перед през. виборами в США блм-щики та антіфа громили палили й убивали (загинуло близько 70 людей), то це, за версією дєрьмократів, були "загалом мирні протести", а коли люди через фальсифікацію виборів трохи покіпешували в Капітолії, то це - ой ***-а-а! - страшний замах на демократію (від якої, як з'ясувалося, залишилися рожкі да ножкі). В США розпочалася справжня охота на відьом. Виявляється, що люди консервативних поглядів і білі взагалі - то все одно, що ісламський тероризЬм, аль-кайда, понімаєшь. Коли ЗДОХ чорний наркоман, його поховали в золотому гробу і прирівняли до Мартіна Л. Кінга, а коли поліція в Капітолії ні за фуя застрелила жінку-ветерана збройних сил США, тамтешні мас-мідії ані пари з вуст. Наче так і треба. До речі, чуваг, який поцупив пєлосін ноутбув, буквально через три дні якось дивно самовбився. Мабуть, йому соромно стало. І він самовбився. З власної гвинтівки. Уявляю, скільки компромату було в тому ноутбуці. Про цей випадок - глобалістичні гамериканські мідії також в рот води набрали. Цю новину я розкопав на якомусь маловідомому ресурсі. Отакоє от.
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13.02.2021 19:16 Відповісти
О да, как это либерально, то что страна в Европе начала передел границ, и уже 20 тыс. человек погибли - это всем плевать, вот вам санкции против экспорта клюквы и лаптей, а вот то, что кремль пи*оров щемит - это преступление против человечности! Фемтараканам не дают вешать мужчин за похотливый взгляд, срочно выпустить томагавки™! Афроамериканцеврусских в Думе недостаточно! Какое же омерзение у нормального человека вызывает та форма либерализма, что утвердилась в западной цивилизации!
Не спорю, нам на руку, что кремль будут притеснять, но потом эта зараза к нам переберется!
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13.02.2021 17:50 Відповісти
 
 