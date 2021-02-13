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США працюють над належними заходами у відповідь на порушення прав людини в Росії, - представник Держдепартаменту Прайс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада США проводить роботу над заходами через "порушеннями прав людини" в Росії.
Про це напередодні заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що на більш пізньому етапі ви почуєте від нас більше про належні заходи (...) у відповідь на порушення (прав людини. - Ред.), які ми бачили в РФ", - заявив Прайс під час брифінгу.
Він нагадав, що адміністрація США також вивчає інші можливі "зловмисні дії" Росії за останні роки, зокрема повідомлення про пропоновані Росією винагороди за солдатів США в Афганістані, кібератаки на IT-компанію SolarWinds, "використання хімічної зброї" проти опозиціонера Олексія Навального.
Топ коментарі
+8 Дмитро Черних 794bd8a2
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+6 Andriy Kalnyshevsky
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+6 Igr 44
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Одно в Воркуте, а другое в Уэлен (Чукотка, до Алясочки через Беренгов пролив рукой подать)
американцеврусских в Думе недостаточно! Какое же омерзение у нормального человека вызывает та форма либерализма, что утвердилась в западной цивилизации!
Не спорю, нам на руку, что кремль будут притеснять, но потом эта зараза к нам переберется!