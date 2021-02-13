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Новини Суспільство
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Зеленський (17406) моряки (896) пірати (64) полон (1294)

Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні

Звільнені з піратського полону в Нігерії українські моряки, члени екіпажу судна Stevia, розповіли про те, в яких умовах їх тримали в полоні.

За словами звільнених українців, пірати тримали їх у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це було страшно. Навколо тебе - двадцять осіб із автоматами цілодобово", - сказав один із моряків і додав, що більшість викрадачів були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Як повідомлялося, пірати у Гвінейській затоці в грудні минулого року захопили двох громадян Албанії та шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського.

30 січня їх звільнили. Сьогодні моряки прибули до Києва, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться також: "Довбо#би. Попався, маленький. П#дарас, бл#дь", - український екіпаж відбив напад піратів на судно Viking diamond в Африці. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
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13.02.2021 12:19
+6
пнх кацап
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13.02.2021 12:25
+5
ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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13.02.2021 12:24
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хоть мангров поели а тут нет((
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13.02.2021 12:15 Відповісти
ага про диких животных змей аллигаторов крокодилов тигров паукообразных москитов привет Малярии и желтой лихорадке... что обожают жить именно в мангровых лесах..
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13.02.2021 12:56 Відповісти
Це жахливо, адже африканські тигри одні з самих небезпечних хижаків Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні - Цензор.НЕТ 4061
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13.02.2021 16:34 Відповісти
один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения...

в состоянии сильного наркотического опьянения, повторил президент

так и тигры появляются там
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13.02.2021 17:24 Відповісти
Мангры это не манго, а совсем наоборот. Болотный тропический лесокустарник
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13.02.2021 13:10 Відповісти
Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
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13.02.2021 12:19 Відповісти
пнх кацап
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13.02.2021 12:25 Відповісти
кацап тебе кабздон зачекався. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 8298
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13.02.2021 12:26 Відповісти
+++
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13.02.2021 13:44 Відповісти
Зебил забыл внести
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13.02.2021 12:24 Відповісти
список кожний день доповнюється. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 66
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13.02.2021 12:27 Відповісти
Добавим гениТальный аккомпаниатор, но х*ёвый пианист. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 873
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13.02.2021 13:13 Відповісти
кстати парень кому зеля доказывал что он не лох, умер от рака, тут точно пороблено
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13.02.2021 12:54 Відповісти
А где Говнокомандующий, Янелох 42, Янелох 43, Потерпевший, Найвеличніший підер **********, Зезепоц....
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13.02.2021 15:41 Відповісти
Предлагаю каждому по ордену за мужество Ярослава Мудрого а Потапу и Каменской - по ордену Княгини Ольги.
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13.02.2021 12:20 Відповісти
Чучело, сем некотлов, вылезь вначале из под ху...й...ла, выйми хрен из пасти, бо неразборчиво кукарекаешь...
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13.02.2021 12:32 Відповісти
так мило надувают пузырьок новасти.

Надо подогреть интерес шоб пабеда зеленского выглядела более выпукло)
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13.02.2021 12:23 Відповісти
ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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13.02.2021 12:24 Відповісти
А хто из ОПы расскажет как там сейчас на фронте, как бойцы в окопах, какие там комары, где фотосессии с передовой, спасение раненых, мы своих не бросаем, Журавля, к примеру?
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13.02.2021 12:31 Відповісти
Тут прийшов Бубачка і всіх визволив. Він же не лох якийсь. Йому вже 43.
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13.02.2021 12:31 Відповісти
Ежу понятно, что выкуп за моряков платил судовладелец (или оператор судна). Но нелох42 тут же готов попиариться на освобождении.
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13.02.2021 13:14 Відповісти
Зеля ходил с пулемётом по мангровым зарослям и поливал огнём пиратов захвативших украинских моряков в заложники.
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13.02.2021 17:32 Відповісти
Моряків зовсім з пантелику збили в оп, зробивши частиною велікої брехні про те що зе їх визволив
Так де ж утримували моряків, в мангрових кущах чи в джунглях??? Це зовсім не одне і те ж.
в манграх людина жити не може, мангрові дерева ростуть у солоній морській воді, джунглі це сухопутне явище
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13.02.2021 22:33 Відповісти
ХЕРОИ ПЛЯ!...
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14.02.2021 04:32 Відповісти
 
 