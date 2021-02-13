Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 81-ї ОАеМБр Олександром Глушком попрощалися в Полтаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 лютого, в Полтаві на площі перед Полтавською ОДА відбулася церемонія прощання з Олександром Вікторовичем Глушком, 1984 року народження, солдатом, водієм-електриком інженерно-саперного взводу 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув 11 лютого близько 9:15 у районі смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання ЗМІСТ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"13 лютого у Свято-Успенському соборі відбулася панахида за загиблим воїном. Після цього з Олександром Глушком прощалися небайдужі, побратими і рідні на площі перед Полтавською ОДА. Вони щодня ризикують життям. Ми періодично отримуємо повідомлення про втрати на фронті. З цим неможливо змиритися і неможливо до цього звикнути. Знову полтавська земля приймає в обійми вірного сина, який із честю прожив свої 36 років. Був хорошим чоловіком, сміливим і відданим воїном", - підкреслює видання.

"На жаль, живі, що вмирають, - найкращі. Саме Саша, зміцнюючи позиції, щоб його побратимам було безпечніше виконувати бойове завдання, загинув від пострілу в спину підлого снайпера противника. Саша прийшов служити у 2019 році. Він був порядною людиною, сім'янином, завжди відгукувався, аби допомогти побратимам. Шановні побратими, Полтавщино, вічна пам'ять нашому герою", - зазначив заступник командира військової частини А1493 Петро Гоц.

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"Ми прощаємося із сином України, сином Полтавщини, воїном Олександром. Це завжди важко, але така реальність. Наше життя - це короткі миті щасливих моментів і скорботи. У скорботах людина змінюється, стає іншою. Бог не залишає людство і дав нам можливість внутрішньо змінюватися, здобувати мир і щастя, які ніхто не може забрати. Це називаємо чеснотами. Про чесноти має піклуватися кожна людина. Це любов до ближнього, Батьківщини, народу, це жертовність. Наші захисники - взірці таких чеснот", - зазначив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

Олександр Глушко народився 11.11.1984 року в селі Рунівщина Полтавської області. Разом із родиною жив у Полтаві. З лютого 2019 року служив у лавах 5-ї БТГ 81-ї ОАеМБр. Поховають Олександра Глушка в рідному селі біля могили батька. У нього залишилися мати, дружина і двоє дітей.













Нагадаємо, 11 лютого про загибель захисника України в районі ООС раніше повідомила Тристороння контактна група. Пізніше стало відомо, що загиблий - полтавчанин Олександр Глушко.

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