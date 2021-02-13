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На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення"

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово

Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) російські біатлоністи виступають на чемпіонаті світу в статусі команди Союзу біатлоністів Росії (СБР). Крім того, використовувати повну назву національної федерації заборонено, дозволено лише англійську абревіатуру RBU (Russian Biathlon Union).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".

Генеральний секретар Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон пояснив, чому російські спортсмени виступатимуть під абревіатурою RBU на чемпіонаті світу, а слово "Росія" опинилося під забороною.

"Інтерпретація правил може бути різною, але ми просто дотримуємося рішення CAS (Спортивного арбітражного суду. - Ред.). Згідно з нашим розумінням рішення, Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі. Саме тому ми вирішили використовувати скорочену назву RBU.

Це наша інтерпретація, яка відображає дух ухваленого  CAS рішення. Але інші міжнародні федерації можуть виконувати рішення інакше. Ми ж для себе обрали такий шлях. Це наше бачення", - зазначив Карлссон.

Нагадаємо, що через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) атлети з Росії до 16 грудня 2022 року на Олімпіадах і чемпіонатах світу змушені виступати без прапора і гімну країни.

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Топ коментарі
+63
не только не слово, а и страну россия нужно запретить.
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13.02.2021 12:31
+56
Поляки подсказали вариант

На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 9798
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13.02.2021 12:43
+38
И это чудненько. Настоящая территория 404.
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13.02.2021 12:33
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не только не слово, а и страну россия нужно запретить.
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13.02.2021 12:31 Відповісти
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 9538 вологі мрії московитів про країну-404 почали справжджуватись
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13.02.2021 12:39 Відповісти
По сути уже переплюнул нацистов))), слово Раша уже призераемо)))
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13.02.2021 12:51 Відповісти
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 9873
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13.02.2021 16:03 Відповісти
RBU-рабочий ботинок усопшего!
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13.02.2021 19:15 Відповісти
Россосійські Бидлуваті Ублюдки
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13.02.2021 20:53 Відповісти
Поляки подсказали вариант

На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 9798
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13.02.2021 12:43 Відповісти
океанічне узбережжя за 9 км від мого батька. Мені подобається
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13.02.2021 13:27 Відповісти
Как было бы хорошо...
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13.02.2021 14:16 Відповісти
Таки да
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13.02.2021 14:23 Відповісти
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 4532
КРЕМЛЕВСКАЯ НАРКОМАФИЯ. В Аргентине начался суд о поставках кокаина российскими дипломатами

В Буэнос-Айресе стартовали судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, передает издание Telam. В Аргентине обвиняемыми по делу проходят два человека-экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства России, и механик Александр Чикало. Оба они задержаны и находятся в тюрьме Маркос-Пас.
Они были участниками транснациональной организации, которая транспортировала кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, с четырьмя сообщниками-россиянами. Часть контрабанды предназначалась российским депутатам.
Чикало и Близнюка преследуют за выполнение необходимых логистических операций для получения, упаковки, транспортировки и хранения препарата. Чикало обвиняется в том, что он укладывал наркотик в чемоданы, часть которых хранил по просьбе российского бизнесмена у себя дома, не зная о содержимом. Близнюку предъявлены обвинения как государственному должностному лицу, способному использовать свои контакты для того, чтобы избежать полицейский и таможенный контроль в международном аэропорту.
Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии и доставлен в Москву, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался. Близнюк не стал давать показания по делу, но также отверг обвинения. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, пройдет допрос свидетелей.
В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию и задержали шесть человек, которые сумели спрятать 400 килограммов кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Везти его дальше злоумышленники планировали дипломатической почтой. Для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По делу были арестованы шесть человек, в том числе три сообщника контрабандистов в России. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии и выдан России.
В показаниях бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД Михаила Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии наркотика. По его словам, в 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию. При этом Ковальчук подтвердил, что в чемоданах находился кокаин, часть которого предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации.
Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, оборудованных GPS-трекерами. По оперативной информации, настоящие владельцы партии могли находиться в Бельгии или Нидерландах.
В материалах уголовного дела указан также голландский номер мобильного телефона предполагаемого получателя груза, а из телефонных переговоров организаторов поставки следует, что Россия не была конечной точкой груза и фигуранты дела несколько раз оплачивали дорогостоящие полеты, чтобы доставить его напрямую в Европу.
Эти попытки намеренно пресекались российскими силовиками - по мнению авторов исследования, для того, чтобы сохранить дело в своей юрисдикции и не обращаться к европейским коллегам.
В силовых структурах отмечают, что 400 килограммов кокаина "нельзя просто взять и купить", так как отношения с поставщиком такого товара выстраиваются долго. Договориться о сделке Ковальчук смог бы, будучи частью более крупной группировки контрабандистов. Сам Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказал журналистам, что был агентом российских спецслужб, и якобы принимал участие в операции по оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью.
Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Петр Польщиков, который был найден мертвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве.
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13.02.2021 14:05 Відповісти
Треба Московія.
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13.02.2021 14:52 Відповісти
А ********* не запретили ?
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13.02.2021 12:33 Відповісти
Рукописи не горят (с)
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13.02.2021 22:20 Відповісти
И это чудненько. Настоящая территория 404.
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13.02.2021 12:33 Відповісти
Гоните макак макшанских вообще нахер. Они только портят воздух, мешая другим соревноваться. Для макак макшанских нет понятия - соревнование. Есть - обмануть, украсть, убить, нагадить.
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13.02.2021 12:34 Відповісти
100%
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13.02.2021 14:06 Відповісти
Маасковія буде саме те.
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13.02.2021 12:34 Відповісти
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 8431
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13.02.2021 12:34 Відповісти
Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) атлеты из России до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

О2уительное наказание. Такая же лицемерная полумера, как и любая другая политика по отношению к России, исходящая с Запада.
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13.02.2021 12:35 Відповісти
Нормальное наказание. Как-раз хороший удар по амбициям *****. У него спорт -- это пунктик, как и в совке.
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13.02.2021 12:40 Відповісти
Ну хоч харкнули в рожу знатно. І то добре.
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13.02.2021 15:36 Відповісти
у них є резервна назва московія "Moscovia" саме по такій назві їх знали у Європі до 1721року.
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13.02.2021 12:35 Відповісти
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 5698 На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 6428
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13.02.2021 12:36 Відповісти
так нету же никакой роиси и тем более рузьких лудей.
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13.02.2021 15:17 Відповісти
Ученые выяснили, что русофобия - это особое состояние человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
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13.02.2021 12:36 Відповісти
Эй, *****! Ну так кто из нас фейл-стэйт? Fale-state?
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13.02.2021 12:37 Відповісти
Все правильно.
Росія вкрадена в нас назва.
Такої країни взагалі неповинно існувати.
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13.02.2021 12:37 Відповісти
Необходимо Россию переименовать в официальных документах в Лаптестан!
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13.02.2021 12:37 Відповісти
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 1380
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13.02.2021 12:38 Відповісти
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 1955
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13.02.2021 12:39 Відповісти
їм пляшок не вистачає На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 7660
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13.02.2021 12:53 Відповісти
ДО И ПОСЛЕ
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 6518
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13.02.2021 14:20 Відповісти
кацапня кого палками затыцает с мельдуния... - дурковатое племя.
осторожно надо с ними и кольт на боку от точно никому не повредит.
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13.02.2021 12:41 Відповісти
нужно самих кацапов запретить .. без этих орков всё в мире было бы в порядке ..
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13.02.2021 12:44 Відповісти
Надо разрешить РАБссиянский Мильдоний и шкандаль погаснет.точно также разрешить Фуфломицин Путлера типа Спутник и все обожрутся Спутником..улетят в Космос от прививки... На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 3296 На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 3296
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13.02.2021 12:45 Відповісти
"Люди в сером" зря стараются за россию, зарабатывая крепатуру - все равно медали подли отнимут и переплавят в биткойны с изображением свастики на аверсе и могендавида на реверсе. ********* мельдоний собъет на старте взлет олимпийской российской сборной. Только на этот раз его найдут в говне, а не в моче. Чекисты опять прощелкают достижения науки. Вообще, рассказываю - все, что человек употреблял, можно по пряди волос определить. А лысые бабы - редкость. Была идея зажевать мельдоний мятным бубльгамом, чтобы не спалили - но в последнюю секунду передумали: если спалят, то еще и футбол отнимут.
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13.02.2021 12:46 Відповісти
Страна Абырвалгов))
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13.02.2021 12:47 Відповісти
Ага. Экс-хоккеист Фетисов: "Мы - самая опозирившаяся в мире спорта страна".
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13.02.2021 12:51 Відповісти
нажерся мельдонію і переміг ?
та скоро ту медалю заберуть
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13.02.2021 12:54 Відповісти
А можешь не стесняться своей тряпки?😂🌷
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13.02.2021 12:54 Відповісти
Чуваки,я же свой буржуинский... На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 9797Ватный мавзолейный,хоть и хвамилия неправильная... Льоха Провальный
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13.02.2021 12:50 Відповісти
не ипет - трешка.... сиди иди давай.)))
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13.02.2021 15:59 Відповісти
Класс!!!
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13.02.2021 12:50 Відповісти
вышел на лыжню? - проверь оружие - кацап рядом.
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13.02.2021 12:52 Відповісти
Да этому народцу все пох,у них флаги и гимны меняются каждые пятьдесят лет,даже название своей нации и своей страны у них непостоянные.
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13.02.2021 12:55 Відповісти
Подойдёт-Лаптеландия...
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13.02.2021 12:59 Відповісти
слишком благозвучно как по мне - лаптеголовия, скрепоносия, лишнехромосомия,
та мало ли нормальных слов на ету страну - хреновозию
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13.02.2021 15:52 Відповісти
Приятно тебя читать, детство вспоминается, когда кликухи всякие придумывали)))) Золотое время...., а ты в нем застрял)))) Главное, чтобы для души, а так и пользы никакой, но и вреда никакого)))
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13.02.2021 16:57 Відповісти
Назло Омерике построим Мавзолей,он будет нашей Статуей Свободы для Шариковых и Швондеров... На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 5502Серп и Молот,смерть и голод...,зато наш советский пролетайрят
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13.02.2021 13:04 Відповісти
Не по-русский путь:

24.01.2021

Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.
https://censor.net/ru/video_news/3243706/rossiyanin_bolshunov_diskvalifitsirovan_za_popytku_sbit_s_nog_finskogo_lyjnika_posle_finisha_estafety
25.01.2021
Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду
https://censor.net/ru/news/3243769/otets_rossiyiskogo_lyjnika_bolshunova_diskvalifitsirovannogo_za_popytku_sbit_sopernika_na_kubke_mira
13.02.2021
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь.
https://censor.net/ru/news/3247764/na_chempionate_mira_po_biatlonu_zapretili_slovo_rossiya_my_vybrali_takoyi_put_eto_nashe_videnie#commentform
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13.02.2021 13:05 Відповісти
Российскую лыжницу лишили золота чемпионата мира за то что наступила на лыжу сопернице.

На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение" - Цензор.НЕТ 2768
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13.02.2021 13:16 Відповісти
бо кацапів взагалі не раді бачити на змаганнях. На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 1415
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13.02.2021 14:00 Відповісти
Цензор почему-то зраду за перемогу выдал. Эта федерация биатлона как раз сделала поклон россиянам, разрешив использовать аббревиатуру, в которой есть название страны, а не пинком под зад их отоварила, заставив называться по типу СПНФ (спортсмены под нейтральным флагом).
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13.02.2021 13:06 Відповісти
так переименуйте всю вашу территорию в такой поклон На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 4476
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13.02.2021 16:08 Відповісти
Шо, и там бандеровцы?
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13.02.2021 13:07 Відповісти
Конкретно опустили .
Вместо флага - медвежья шкура,
А название-кличка собаки.
Респект...
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13.02.2021 13:08 Відповісти
Можна застосувати ще абревіатуру НМА - національна мельдонієва асоціація, відразу буде зрозуміло, звідки ці СПИРТсмени.
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13.02.2021 13:15 Відповісти
Особей кацапорейха нельзя пускать в развитые страны.
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13.02.2021 13:20 Відповісти
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 3274

... рашка не оценит милости))) будет продолжать о русофобии визжать !)))
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13.02.2021 13:43 Відповісти
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 5506
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13.02.2021 13:49 Відповісти
рашкін **** ?
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13.02.2021 13:59 Відповісти
Обсырают рашку везде где только можно.Лучшая для них абревиатура это ru404
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13.02.2021 13:59 Відповісти
Помиляєтесь, вона сама себе обісрала.
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13.02.2021 20:50 Відповісти
404 изгойка кацапия.помойная яма
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13.02.2021 14:03 Відповісти
Опускать,щемить и загонять под шконку кацапню. Это первоочередная задача всего цивилизованного мира.
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13.02.2021 14:07 Відповісти
И там будут зелёные человечки
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13.02.2021 14:12 Відповісти
Тоже без флага, гимна и с номером страны 404 ??? На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 8042
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13.02.2021 15:02 Відповісти
Это слово надо стереть со всех карт и глобусов в мира.
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13.02.2021 15:16 Відповісти
На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення" - Цензор.НЕТ 5222Москалія
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13.02.2021 16:31 Відповісти
прокажённые дикари-рабы режима во как нужно величать....
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13.02.2021 16:33 Відповісти
404 404 404 404 404
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13.02.2021 17:00 Відповісти
(((((((((((((((((((Тільки залізна занавісь.)))))))))))))))))
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13.02.2021 19:40 Відповісти
завіса
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13.02.2021 20:54 Відповісти
Россия всё время мошенничает и врёт, Шила в мешке не утаить...Зачем?
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13.02.2021 21:33 Відповісти
Россия всё время мошенничает и врёт, Шила в мешке не утаить...Зачем?
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13.02.2021 21:34 Відповісти
 
 