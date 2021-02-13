На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення"
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) російські біатлоністи виступають на чемпіонаті світу в статусі команди Союзу біатлоністів Росії (СБР). Крім того, використовувати повну назву національної федерації заборонено, дозволено лише англійську абревіатуру RBU (Russian Biathlon Union).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".
Генеральний секретар Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон пояснив, чому російські спортсмени виступатимуть під абревіатурою RBU на чемпіонаті світу, а слово "Росія" опинилося під забороною.
"Інтерпретація правил може бути різною, але ми просто дотримуємося рішення CAS (Спортивного арбітражного суду. - Ред.). Згідно з нашим розумінням рішення, Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі. Саме тому ми вирішили використовувати скорочену назву RBU.
Це наша інтерпретація, яка відображає дух ухваленого CAS рішення. Але інші міжнародні федерації можуть виконувати рішення інакше. Ми ж для себе обрали такий шлях. Це наше бачення", - зазначив Карлссон.
Нагадаємо, що через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) атлети з Росії до 16 грудня 2022 року на Олімпіадах і чемпіонатах світу змушені виступати без прапора і гімну країни.
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КРЕМЛЕВСКАЯ НАРКОМАФИЯ. В Аргентине начался суд о поставках кокаина российскими дипломатами
В Буэнос-Айресе стартовали судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, передает издание Telam. В Аргентине обвиняемыми по делу проходят два человека-экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства России, и механик Александр Чикало. Оба они задержаны и находятся в тюрьме Маркос-Пас.
Они были участниками транснациональной организации, которая транспортировала кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, с четырьмя сообщниками-россиянами. Часть контрабанды предназначалась российским депутатам.
Чикало и Близнюка преследуют за выполнение необходимых логистических операций для получения, упаковки, транспортировки и хранения препарата. Чикало обвиняется в том, что он укладывал наркотик в чемоданы, часть которых хранил по просьбе российского бизнесмена у себя дома, не зная о содержимом. Близнюку предъявлены обвинения как государственному должностному лицу, способному использовать свои контакты для того, чтобы избежать полицейский и таможенный контроль в международном аэропорту.
Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии и доставлен в Москву, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался. Близнюк не стал давать показания по делу, но также отверг обвинения. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, пройдет допрос свидетелей.
В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию и задержали шесть человек, которые сумели спрятать 400 килограммов кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Везти его дальше злоумышленники планировали дипломатической почтой. Для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По делу были арестованы шесть человек, в том числе три сообщника контрабандистов в России. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии и выдан России.
В показаниях бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД Михаила Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии наркотика. По его словам, в 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию. При этом Ковальчук подтвердил, что в чемоданах находился кокаин, часть которого предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации.
Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, оборудованных GPS-трекерами. По оперативной информации, настоящие владельцы партии могли находиться в Бельгии или Нидерландах.
В материалах уголовного дела указан также голландский номер мобильного телефона предполагаемого получателя груза, а из телефонных переговоров организаторов поставки следует, что Россия не была конечной точкой груза и фигуранты дела несколько раз оплачивали дорогостоящие полеты, чтобы доставить его напрямую в Европу.
Эти попытки намеренно пресекались российскими силовиками - по мнению авторов исследования, для того, чтобы сохранить дело в своей юрисдикции и не обращаться к европейским коллегам.
В силовых структурах отмечают, что 400 килограммов кокаина "нельзя просто взять и купить", так как отношения с поставщиком такого товара выстраиваются долго. Договориться о сделке Ковальчук смог бы, будучи частью более крупной группировки контрабандистов. Сам Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказал журналистам, что был агентом российских спецслужб, и якобы принимал участие в операции по оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью.
Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Петр Польщиков, который был найден мертвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве.
О2уительное наказание. Такая же лицемерная полумера, как и любая другая политика по отношению к России, исходящая с Запада.
Росія вкрадена в нас назва.
Такої країни взагалі неповинно існувати.
осторожно надо с ними и кольт на боку от точно никому не повредит.
та скоро ту медалю заберуть
та мало ли нормальных слов на ету страну - хреновозию
24.01.2021
Россиянин Большунов дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.
https://censor.net/ru/video_news/3243706/rossiyanin_bolshunov_diskvalifitsirovan_za_popytku_sbit_s_nog_finskogo_lyjnika_posle_finisha_estafety
25.01.2021
Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду
https://censor.net/ru/news/3243769/otets_rossiyiskogo_lyjnika_bolshunova_diskvalifitsirovannogo_za_popytku_sbit_sopernika_na_kubke_mira
13.02.2021
На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь.
https://censor.net/ru/news/3247764/na_chempionate_mira_po_biatlonu_zapretili_slovo_rossiya_my_vybrali_takoyi_put_eto_nashe_videnie#commentform
Вместо флага - медвежья шкура,
А название-кличка собаки.
Респект...
... рашка не оценит милости))) будет продолжать о русофобии визжать !)))