За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко

За минулу добу, 12 лютого, в Києві виявили 320 нових випадків інфікування коронавірусом, 1872 людини одужали.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, 12 осіб померли через коронавірус за минулу добу, 44 людей було госпіталізовано.

Загалом за період пандемії в Києві зафіксовано 2 504 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі вже 131 867.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах - по 71, в Деснянському - 36, у Святошинському районі - 26 випадків", - додав Кличко.

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