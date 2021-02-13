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За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко

За минулу добу, 12 лютого, в Києві виявили 320 нових випадків інфікування коронавірусом, 1872 людини одужали.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, 12 осіб померли через коронавірус за минулу добу, 44 людей було госпіталізовано.

Загалом за період пандемії в Києві зафіксовано 2 504 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі вже 131 867.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах - по 71, в Деснянському - 36, у Святошинському районі - 26 випадків", - додав Кличко.

Читайте також: За добу від COVID-19 в Києві померло 8 осіб, видужали - 1 540, виявили 348 нових випадків, - Кличко
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Ми всі дуже раді за Кличка,що він знає скільки померло від ковіду-19 та скільки захворіло.Та радо ділиться з цією інформацією з нами.А можна щоб він розказав ще про сонячну активність та прогноз магнітних бурь? За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3500
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13.02.2021 13:36 Відповісти
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 973 Астрофизика - его тема.
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13.02.2021 13:40 Відповісти
он это расскажет когда его в третий раз выбирут мэром Киева !!!
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13.02.2021 14:15 Відповісти
А я знаю, что он будет говорить перед выборами.
Что скоро достроят метро на Троещину и Подольский мост.
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13.02.2021 14:18 Відповісти
Новая Зеландия начинает вакцинацию с 20 февраля. Звучит странно, но им это и горело меньше остальных... Ведь они сумели подавить распространение COVID-19 и жить вообще без новых случаев (кроме пары привезённых и в изоляции) А ещё у них вот такая премьер-министр

За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8276

А кто выбрал этих дятлов которые рулят в Украине ???????????????????????????????
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Дятли і вибрали 🤣
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13.02.2021 14:51 Відповісти
А еще в новой зеландии фашистские порядки на таможне, в мусарне и т.д. и публика местная полуфашисткая по своей сути, недаром именно там провел ужасный расстрел в мечетях ультраправый, с манифестом которого на устах теперь умирают скинхеды во всем мире. Специально не пишу его имя, которое так неудачно разрекламировала на всю планету симпатичная премьер НЗ.
Страна специфическая, далекая, непонятная, и точно не пример для Украины, вот через дорогу Чехия, Польша,Прибалтика , а чуть дальше Германия, Нидерланды и Бельгия.
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14.02.2021 09:33 Відповісти
Свежая новость из Одессы
Чел по бизнесу срочно на вылет, а тест плюс - не пускают на литак.
-Тю,- говорят ему,- дай им денег!
Дал. Нарисовали минус. Улетел
Мораль: корона - тема для безбожников
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13.02.2021 16:24 Відповісти
 
 