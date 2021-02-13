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Новини Економіка
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Рекомендації МВФ буде враховано під час розробки законопроєкту про корпоративне управління у банках, - глава НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Рекомендації МВФ буде враховано під час розробки законопроєкту про корпоративне управління у банках, - глава НБУ Шевченко

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) надали Нацбанку України свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності та управління в Національному банку, в частині повноважень Ради НБУ.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рекомендації будуть враховані під час розробки законопроєкту про вдосконалення корпоративного управління в банках, який було узгоджено з експертами МВФ і представлено до парламенту в листопаді 2020 року", – сказав він.

Глава НБУ зазначив, що цей законопроєкт стане важливим кроком для подальшого посилення незалежності Національного банку.

Шевченко зауважив, що ці питання не затримують підписання угоди з фондом.

Він повідомив, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з місією МВФ про завершення першого перегляду програми stand-by. "Всі питання нашого порядку денного нам вдалося обговорити з представниками місії ще в перші тижні її роботи. Щодо цих позицій ми знайшли цілковите взаєморозуміння, і сьогодні я можу констатувати, що Національний банк перебуває в процесі переговорів із нашими міжнародними партнерами", – наголосив глава НБУ.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by, що розпочала роботу наприкінці минулого року, без рекомендації про виділення другого траншу. За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес із боку України.

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13.02.2021 13:52 Відповісти
Рекомендации МВФ - будуть враховані "по-приколу".
Чекаємо по-приколу 29-30.
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13.02.2021 13:54 Відповісти
Не дають кошти злодіям-повертати нічим-зоробітчани інвестують мало....красти нема чого-крізіс.
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13.02.2021 13:58 Відповісти
Ось Зеля привезе вагон бабла з ОАЕ.
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13.02.2021 14:01 Відповісти
МВФ-ные пацаны никак не сообразят, что принятие закона в этом королевстве совершенно не гарантирует обязательность его исполнения. Мы примем любой закон. Аби вашi грошi. Но его исполнение - это уже наши подробности. Петя Всепереможный и РеформаторноПотужный это понимал и поэтому с одной стороны грёб бабло из МВФ, а с другой - ложил на все законы и нововведения. Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5521
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13.02.2021 14:02 Відповісти
Неуклюжие попытки Зеленского договориться с ЕС в обход МВФ закончились окончанием миссии МВФ в Украине. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было. Тупик !!!
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13.02.2021 14:16 Відповісти
 
 