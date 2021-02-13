УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14379 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
1 645 9
ВООЗ (710) карантин (16095) Китай (1914) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації

Китайська влада не надали експертам із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, дані про ранні випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це The Wall Street Journal заявили експерти ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (китайська влада. - Ред.) надали нам кілька прикладів, але це не те ж саме, що опрацювати всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження", - зазначив мікробіолог з експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.

За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження. Водночас китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, що передували спалаху коронавірусу в Ухані.

ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

Читайте також: Перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї на 2 місяці раніше, ніж вважалося, - ВООЗ

Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка має з'ясувати походження COVID-19, прибула в Китай 14 січня.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации - Цензор.НЕТ 9367 Ну, правильно. Первыми заболели летучие мыши, а где их сейчас искать?
показати весь коментар
13.02.2021 14:05 Відповісти
В Новосибирске.
показати весь коментар
13.02.2021 14:49 Відповісти
Не там копаюсь, довбні. Їхати потрібно в насибірію.
показати весь коментар
13.02.2021 15:28 Відповісти
как Китай красиво развёл мировую экономику...
показати весь коментар
13.02.2021 15:36 Відповісти
У Трампа озвучивали цифру - 20 трлн долларов - Китаю должен быть предъявлен такой счёт.
показати весь коментар
13.02.2021 16:17 Відповісти
Рассуждаем логически.
Допустим, вирус искуственного происхождения. Это лайт-версия биооружия. Кто мог бы его разработать и применить?
Смотрим,
Кто применял лайт-версию ЯО (в виде радиоактивного заражения). Путлер, когда по его приказу отравили Литвиненко.
Кто применял не совсем лайт-версию химоружия (в виде Новичка). Путлер, когда по его приказу отравили Скрипаля и Навального (и еще ряд случаев)ю

Вопрос, Путлера что-то сдерживает от применения биооружия? Нет.
показати весь коментар
13.02.2021 16:19 Відповісти
Китайские власти не предоставили экспертам из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, данные о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-- нельзя предоставлять данные, которые могут уличить "вечноулыбающихся желтолицых" в масовом и преднамеренном заражении народа Поднебесной Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації - Цензор.НЕТ 8689
показати весь коментар
13.02.2021 16:44 Відповісти
Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

И почему я не удивлен? Вот и вся цена "экспертизы" "экспертов" ВОЗ.
показати весь коментар
14.02.2021 01:14 Відповісти
 
 