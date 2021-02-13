Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації
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Китайська влада не надали експертам із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, дані про ранні випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це The Wall Street Journal заявили експерти ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони (китайська влада. - Ред.) надали нам кілька прикладів, але це не те ж саме, що опрацювати всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження", - зазначив мікробіолог з експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.
За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження. Водночас китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, що передували спалаху коронавірусу в Ухані.
ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.
Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.
Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка має з'ясувати походження COVID-19, прибула в Китай 14 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, правильно. Первыми заболели летучие мыши, а где их сейчас искать?
Допустим, вирус искуственного происхождения. Это лайт-версия биооружия. Кто мог бы его разработать и применить?
Смотрим,
Кто применял лайт-версию ЯО (в виде радиоактивного заражения). Путлер, когда по его приказу отравили Литвиненко.
Кто применял не совсем лайт-версию химоружия (в виде Новичка). Путлер, когда по его приказу отравили Скрипаля и Навального (и еще ряд случаев)ю
Вопрос, Путлера что-то сдерживает от применения биооружия? Нет.
И почему я не удивлен? Вот и вся цена "экспертизы" "экспертов" ВОЗ.