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УСПП (2) Укроборонпром (958)

Законопроєкт про трансформацію "Укроборонпрому" несе значні ризики "прихованої приватизації" та втрати держконтролю над ОПК, - Український союз промисловців і підприємців

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Законопроєкт про трансформацію

В Українському союзі промисловців і підприємців проаналізували законопроєкт №3822, яким планується забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу, і виділили чимало ризиків. Головною загрозою є втрата контролю держави над оборонною промисловістю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УСПП, відповідні обґрунтування Українського союзу промисловців і підприємців, Антикризової ради громадських організацій були спрямовані на адресу Верховної Ради, "Укроборонпрому" і Мінстратегпрому.

Нагадаємо, законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді.

УСПП стурбований тим фактом, що законопроєкт передбачає створення де-факто холдингової компанії, на яку не розповсюджуватимуться норми Закону України "Про холдингові компанії в Україні". Тобто у державі буде одне законодавство для усіх холдингових компаній, а інше – саме  для ДК "Укроборонпром" та його правонаступника.

Така холдингова компанія стане власником всіх акцій корпоратизованих підприємств в ОПК, не будучи органом державної влади, матиме повноваження, притаманні йому, водночас управлятиметься суто наглядовою радою, компетенція якої та порядок призначення членів будуть визначені не законом, а лише статутом.

Тож держава в особі уряду перетвориться на стороннього спостерігача як процесу реформування ОПК, так і подальшого управління ним, не маючи жодного впливу на дії ДК "Укроборонпрому" та його правонаступника.

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Не менше запитань викликає і процес перерозподілу майна підприємств галузі.

"Окрім колізії із управлінням структурою, впровадження законопроєкту надасть одній комерційній структурі, що не є органом державної влади, майже необмежені права щодо управління та розпорядження майном та майновими правами підприємств ОПК", - йдеться в документі.

Зазначимо, що за прогнозами трансформація кількасот державних оборонних підприємств займе 6-12 місяців.

Діловий союз зазначає: перерозподіл майна між підприємствами ОПК шляхом його вилучення та безоплатної передачі за спрощеною процедурою має здійснюватись на підставі економічних обґрунтувань та за згодою відповідних підприємств. Інакше це може призвести до негативних фінансово-економічних наслідків у таких підприємств, порушення технологічно-виробничих процесів, створення атмосфери закритості і непрозорості прийняття управлінських рішень.

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Також утворення акціонерних товариств унаслідок корпоратизації держпідприємств може призвести до формування статутних капіталів без правовстановлюючих документів на підставі тільки передавального акту. Отже, потім почнуться численні судові процеси, а формування статутних капіталів на підставі залишкової вартості майна призведе до істотного заниження реальної вартості активів.

Відповідний розділ законопроєкту (VI) не містить запобіжників щодо недопущення руйнації підприємств ОПК у процесі перетворення (заборони перепрофілювання, відокремлення структурних підрозділів та майна тощо). Усі дії щодо реформування будуть виконуватися без згоди Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, що суперечить Закону України "Про захист економічної конкуренції".

"Все це може негативно позначитися і на інвестиційній привабливості українського ОПК та налякає потенційних партнерів. Оскільки, укладаючи правочини з одним підприємством, вони не будуть знати, з ким їм доведеться працювати у майбутньому", - підкреслюється в листі УСПП.

Тому УСПП закликав парламент і уряд відповідальніше підійти до процесу реформування українського ОПК та врахувати пропозиції, напрацьовані експертами, діловою спільнотою і промисловцями (в додатку) під час підготовки законопроєкту до ІІ читання.

"Загрози втрати контролю над ОПК та руйнації технологічних підприємств, перспектива можливих непрозорих рішень і корупції в галузі без наявності важелів впливу на неї  надто значні, щоб їх не помічати",- підсумували в УСПП.

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Топ коментарі
+10
100 баллов
Это явно заказ от кацапов
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13.02.2021 14:05
+7
Хорошо помню момент , когда Янек в 2010 взял власть и сразу же прилетели высокопоставленные кацапы целым самолетом и был тур по военным предприятиям.
Пора жтот момент власти напомнить - кацапы рвутся к украинским военным заводам и земле
ТАК ШО НИКАКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ - иначе гнать метлой депутатов с Ермаком
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13.02.2021 14:08
+7
"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее" -- подпишусь под каждым словом !!! они этого и хотят, так делают только диверсанты !!!
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13.02.2021 14:12
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Бєня теж хоче вхопити свою долю.
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13.02.2021 14:05 Відповісти
100 баллов
Это явно заказ от кацапов
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13.02.2021 14:05 Відповісти
Хорошо помню момент , когда Янек в 2010 взял власть и сразу же прилетели высокопоставленные кацапы целым самолетом и был тур по военным предприятиям.
Пора жтот момент власти напомнить - кацапы рвутся к украинским военным заводам и земле
ТАК ШО НИКАКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ - иначе гнать метлой депутатов с Ермаком
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13.02.2021 14:08 Відповісти
Бєня скупить найкращі землі і перепродасть їх лаптям та пейсатим. В цих справах він дока.
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13.02.2021 14:11 Відповісти
Надо лишить но гражданства Украины
У него и так много разных паспортов 😀😀😀
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Дмитрий, и не только зелёные
Достаточно почитать и некоторых патриотов - так они забылись , что мы не в совке и не на партийном собрании - ОНИ ПРЕСПОКОЙНО УСТРАИВАЮТ ДРЯЗЬГИ ВНУТРИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.

Украину надо объединять - другого выхода выжить нет
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13.02.2021 14:20 Відповісти
Для них прийнятне лише кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" , а там хоч трава не рости !!!)))
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13.02.2021 14:22 Відповісти
Будем свою оборонку потом делить с российскими олигархами.
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13.02.2021 14:09 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,з метою повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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13.02.2021 14:09 Відповісти
Для ЗЕлохів какаяразніца.
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" та ковбаса по 2,20 !!!))))
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13.02.2021 14:15 Відповісти
Йшов 2030 рік. Вже давно не існувало Росії та й путєн давно здох. Але соєві ідіоти настирливо продовжували здавати Україну кацапам. Ззаконопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 5914
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13.02.2021 14:18 Відповісти
З полегшенням !!!)))
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13.02.2021 14:20 Відповісти
Тобі стало краще?
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13.02.2021 14:24 Відповісти
Законопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 6320
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13.02.2021 14:35 Відповісти
"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее" -- подпишусь под каждым словом !!! они этого и хотят, так делают только диверсанты !!!
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13.02.2021 14:12 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм -дестабілізація суспільного та економичного станів України !!!)))
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13.02.2021 14:24 Відповісти
У Україна два шляхи -євроінтеграційний та повернення в Московську орду !!! Українським олігархам євроінтеграція неприйнятна!!!))))
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13.02.2021 14:12 Відповісти
Разве только олигархам !?

Тут меня уже некоторые форумчанки упрекнули за европейскость 😀😀😀
Кто-то из националистов пугало лепит , а кто-то уже замахнулся и на евроинтеграцию Украины
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13.02.2021 14:16 Відповісти
Мустафа Найем так прочно присосался к своей новой кормушке, так вошёл во вкус грабежа страны, что не слышно его и не видно.... Но, скоро вылезет и будет расхваливать реформирование оборонки...
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13.02.2021 14:15 Відповісти
Кремлівські ляльководи час від часу витягають чергові лялькі з нафталінової скрині !!!)))
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13.02.2021 14:19 Відповісти
«Укроборонпром» увійшов до переліку прозорих оборонних компаній світу

Державний концерн «Укроборонпром» потрапив до переліку прозорих оборонних компаній світу складених Transparency International Defence & Security.
Перелік поділяється за рейтингом: A (VERY HIGH), B (HIGH), C (MODERATE), D (LIMITED), E (LOW) та F (VERY LOW). За ним вітчизняна оборонна компанія отримала рейтинг LOW - низький.
Такий же рейтинг мають французькі Dassault Aviation (виготовляє винищувачі Rafale) та Nexter Group (виробник наземних озброєнь, серед яких танк Leclerc), корейська Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, японські Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd та Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, General Dynamics зі США та інші. На цій же сходинці розташовані підсанкційний російський «Ростех» та «Вертольоти Росії».Сам рейтинг складається з декількох розгорнутих показників - управлінський контроль, внутрішній контроль, конфлікт інтересів, тощо.

Гірші позиції за рейтингом F (VERY LOW) займають такі відомі компанії як австрійська Glock, австралійська суднобудівна Austal, турецькі Roketsan A.Ş. та TAI, корейська Hyundai Rotem Company, чеська Tatra та інші.

https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-uvijshov-do-pereliku-prozoryh-oboronnyh-kompanij-svitu/
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13.02.2021 14:20 Відповісти
nightly hawks Dassault Aviation,це ж приватна компанія.А Укроборонпром це державна прокладка.Як можна взагалі це порівнювати?
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13.02.2021 14:43 Відповісти
Нагадаю декому, що "Укроборонпром" створив єнакієвський Хряк, а сивочолий гетьман з перших днів свого сходження на престол обіцяв розформувати тп переформатувати "Укроборонпром". Ззаконопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 7927
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13.02.2021 14:22 Відповісти
Ну продали ведь всю єлектроенергію и все сети транспортировки в частные руки... .
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13.02.2021 14:32 Відповісти
Урусский -этот гробовщик ОПК,который хочет уничтожить оборонную отрасль Украины посредством устранения государства из ОПК,а передачи опосредовано контроля над предприятиями ОПК олигархам и иностранцам.Министерство по стратегическим отраслям промышленности-это министерство не только по устранению государства из ОПК,но и министерство по производству 11 холдингов,11 наблюдательных советов,министерство по производству многочисленных бюрократов -паразитов с заоблачными зарплатами,например,как Мустафы Найема.В общем,присылайте похоронную команду с оркесторм на похороны ОПК,смерть которого обеспечит своей антигосударственной деятельностью Урусский.Нужно немедленно его отправлять в отставку,а также арестовать его как врага украинского народа.,агента,наверное,не одной иностранной спецслужби.Нужно также разобраться, кто предложил это "чудо" в министры!
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13.02.2021 14:32 Відповісти
трансформации"Укроборонпрома" ......приватизации/ Трансформацию "Укроборонпрома" будет проводить бригада приватизаторов- специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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13.02.2021 14:40 Відповісти
Зброю потрібно напряму купляти,не через прокладки.
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13.02.2021 14:40 Відповісти
Тим паче ,якщо це кремлівські тампакси !!!)))
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13.02.2021 14:44 Відповісти
Вообще приватизация частичная возможна только после войны и ещё...Верещук о движении Украины в НАТО: Мы движемся правильно, но так быстро, как хотелось бы Москве Законопроєкт про трансформацію "Укроборонпрому" несе значні ризики "прихованої приватизації" та втрати держконтролю над ОПК, - Український союз промисловців і підприємців - Цензор.НЕТ 5317
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13.02.2021 15:42 Відповісти
Я не любитель зелени, но должен вставить свои пять копеек. Струткура с полным госконтролем уже была в Укриане и сейчас как-то барахтается на ниточке, и она доказала свою полную нежизнеспособность. Участие частных фирм в оборонке разумно, абсолютно целесообразно и необходимо. Посмотрите на Штаты. Что, у Штатов есть госконтроль над Локхид и ещё тысячью частных фирм, которые работают на минобороны? Нет, есть только договорные отношения и регуляция отношений законом, в части секретности и т.п. Рузвельт ещё в 40х сказал, что если хочешь получить хорошую оборонку, то в ней должен участвовать частный сектор и он должен зарабатывать на заказах. Это нормально решение.
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13.02.2021 19:01 Відповісти
Кстати, в той же Германии нет и никогда не было никакого "Гепрманоборонпрома", а ели бы он был, то ни Тигров, ни Леопардов, ни Штук немецкая оборнка никогда бы не увидела.
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13.02.2021 19:04 Відповісти
Після Глажковських і Ко - замітають "стежки"!!!
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13.02.2021 20:04 Відповісти
Этот союз воров давно надо разогнать к чертям!! Сподвижники олигархам и ворюгам!!
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14.02.2021 12:18 Відповісти
 
 