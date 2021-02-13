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Зеленський (17406) Офіс Президента (1748) Окружний адмінсуд Києва (377)

Декілька спорів буде передано у виключну підсудність Верховного суду, - в ОП розповіли про законопроєкт Зеленського щодо скорочення повноважень ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Декілька спорів буде передано у виключну підсудність Верховного суду, - в ОП розповіли про законопроєкт Зеленського щодо скорочення повноважень ОАСК

Уже наступного тижня народні депутати України зможуть почати опрацювання важливих законопроєктів щодо функціонування судової системи, ініційованих президентом Володимиром Зеленським. Голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права й активізує трансформацію українських судів в інтересах народу.

Як наслідок, суспільство відчує справедливість у роботі судів в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"У разі ухвалення першого законопроєкту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного Суду", - підкреслюють в Офісі президента.

При цьому наголошується, що таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

"Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський

Також підкреслюється, що третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроєктів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їхньому розгляді.

"Робота судової системи має бути відкорегована. "Закон" і "справедливість" мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту", – пояснив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.
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Топ коментарі
+5
Його взагалі треба закривать а суддів саджати з конфіскацією. Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа - Цензор.НЕТ 9407
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13.02.2021 14:26
+3
А где вы с портновым теперь решать будете?
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13.02.2021 14:33
+3
Типа шоб не гавкали. "Сокращают" типа полномочия.
Там уху евшее падло, - их вешать надо а не сокращать полномочия.
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13.02.2021 15:15
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Суки, что ж вы делаете!
Верховный суд барыга успел реформировать!
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13.02.2021 14:23 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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13.02.2021 14:30 Відповісти
А где вы с портновым теперь решать будете?
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13.02.2021 14:33 Відповісти
иди отсюда мальчик не мешай (с)
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13.02.2021 14:34 Відповісти
знатно Портнов с Вовком и Беней под ником Юра Ан.....
портки рвут видать пригорело знатно в ватных их труселях... Декілька спорів буде передано у виключну підсудність Верховного суду, - в ОП розповіли про законопроєкт Зеленського щодо скорочення повноважень ОАСК - Цензор.НЕТ 3712
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13.02.2021 16:40 Відповісти
Його взагалі треба закривать а суддів саджати з конфіскацією. Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа - Цензор.НЕТ 9407
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13.02.2021 14:26 Відповісти
Туда и полномочия КС надо передать, а эту шоблу воровскую распустить
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13.02.2021 14:29 Відповісти
Да всех нужно распустить...оставить только осла...и сделать его ампиратором...пусть он все решает по указке ярмака...😃
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13.02.2021 14:36 Відповісти
Это влажные мечты зелепукина, хотя даже в такой ситуации он облажается
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13.02.2021 14:49 Відповісти
а є в клоуна та більшість, коаліція в парламенті, щоб проголосували за нього 226 голосів?
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13.02.2021 14:38 Відповісти
Думаю що за цей закон будуть голосувати Голос, ЄС і можливо навіть Батьківщина.
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13.02.2021 15:44 Відповісти
Вартість посади Верховного Суду під час "реформи" складала лише 15 млн. можливо зараз треба встановити іншу "планку" наприклад 50 млн. - тоді в "в когось" все буде "добре".
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13.02.2021 14:39 Відповісти
Звідки інформація?? Навпаки в ВС пройшло багато не суддів - адвокатів, науковців.
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13.02.2021 15:51 Відповісти
Типа шоб не гавкали. "Сокращают" типа полномочия.
Там уху евшее падло, - их вешать надо а не сокращать полномочия.
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13.02.2021 15:15 Відповісти
Зєля працює! Нарешті в цього сєпарського кубла бандитів, яке прикидається судом, заберуть, наприклад, здатність міняти назву проспекта Степана Бандери на назву столиці сусідньої фашистської федерації.
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13.02.2021 15:22 Відповісти
Ніт, в нього заберуть повноваження розглядати всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України.
Тобто спори з місцевою владою(м. Київ) ОАСК продовжить розглядати.
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13.02.2021 15:49 Відповісти
Только что по всем каналам сообщили, в том числе отберут переименование улиц и городв и многое другое, а связано с недавним переименованием пр. Бандеры
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Журналісти - це не юристи. Перейменування вулиць належить до повноважень місцевої влади, отже це компетенція ОАСК(в межах міста Київ, в інших містах - інших окружних адміністративних судів).
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13.02.2021 16:50 Відповісти
Я не можу зрозуміти, чому пересічний селянин. не може подати позов до НКРЕП та КП за місцем проживання. Чому людиина права, якої порушенні. за захистом повинна їхати до Київа. Чому такі привілеї центральним органам виконавчої влади. Не вірю, що так в Європі. Продовжують дурити.
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13.02.2021 20:13 Відповісти
Нам об этом рассказывают лет двадцать, но, в самом начале, что-то пошло не так.
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13.02.2021 15:25 Відповісти
Зеленський мав подати ще четвертий важливий законопроект. Розігнати зраю Вовків і заборонити їм займатись судовою практикою.
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13.02.2021 16:14 Відповісти
Прокурора Сергія Горбатюка, під керівництвом якого записали суддів ОАСК, звільнили. Його потрібно повернути, нагородити і призначити генпрокурором. Він закінчить почату справу по очищенню України від нечисті.
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13.02.2021 16:21 Відповісти
А навіщо взагалі оаск?
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13.02.2021 16:27 Відповісти
Я впевнений, що ОАСК будучи привілейованим в силу ст. 27 КАС України служив вірно владі. А потім, почав опиратися, і почалося. Не продовжуйте обман, виключіть з КАС ст.27. Всі суди рівні. Будь які спори із центральними органами виконавчої влади повинні вирішуватися за місцем проживання людини, права, якої порушені. На брехні далеко не поїдеш. Яка реформа? Черговий обман.
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13.02.2021 20:21 Відповісти
Це тільки часткове вирішення проблеми і цей процес самий довгий.
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13.02.2021 21:45 Відповісти
Верховный суд реформировали при Порохе, при нем же создали антикоррупционный суд---два суда, работающие нормально!
А вовчий ОАСК весь пересажать нужно с конфискацией до седьмого колена , включая любовниц-любовников!
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14.02.2021 00:10 Відповісти
 
 