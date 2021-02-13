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негода (689) Рівненщина (908) Укравтодор (489) снігопад (397)

Через негоду обмежено рух усіх видів транспорту на державних дорогах територіального значення на Рівненщині, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Події

Через негоду обмежено рух усіх видів транспорту на державних дорогах територіального значення на Рівненщині, -

Сьогодні, 13 лютого, через негоду в Рівненській області обмежили рух всього транспорту на державних дорогах територіального значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укравтодору".

"Для боротьби зі стихією у зв'язку із сильними поривами вітру і заметами висотою у 50 сантиметрів і вище, які утворюються упродовж 15-20 хвилин, на державних дорогах територіального значення запроваджено обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спецтехніки, задіяної в боротьбі зі стихією, і транспорту екстрених служб", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що про зняття обмежень повідомлять додатково.

Також в "Укравтодорі" повідомили, що з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на деяких ділянках доріг у Волинській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
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Кропивницький. Снігу в прогнозі немає. Але сипле густий та досить добре.
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13.02.2021 15:09 Відповісти
Moника Янєлох

Ми в отвєтє за паркоместа, коториє прочістіли. (с)
Антуан де Снєг Ідігрєбі.
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13.02.2021 16:27 Відповісти
 
 