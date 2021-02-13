Через негоду обмежено рух усіх видів транспорту на державних дорогах територіального значення на Рівненщині, - "Укравтодор"

Сьогодні, 13 лютого, через негоду в Рівненській області обмежили рух всього транспорту на державних дорогах територіального значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укравтодору".

"Для боротьби зі стихією у зв'язку із сильними поривами вітру і заметами висотою у 50 сантиметрів і вище, які утворюються упродовж 15-20 хвилин, на державних дорогах територіального значення запроваджено обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спецтехніки, задіяної в боротьбі зі стихією, і транспорту екстрених служб", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що про зняття обмежень повідомлять додатково.

Також в "Укравтодорі" повідомили, що з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на деяких ділянках доріг у Волинській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.