Через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer за програмою COVAX, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Здоров'я
Україна навряд чи отримає вакцину проти коронавірусу американської компанії Pfizer наступного тижня через бюрократичні труднощі.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer за програмою COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проєкт угоди.
Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть кілька днів.
Тому першою вакциною, яку отримає Україна, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її отримання.
Будь ласка, зачекайте...
зелені обісрані довбойо...и
вот и накрылись "5 млн вакциниронніх каждій месяц")) при том что в США делают только по 3 млн))
і зебіли виставляють це як досягнення ))))))))))))))
я впевненний, коли Україні таки перепаде кілька доз вакціни, ці потвори будуть виставляти це як власну перемогу!
п.с.
вже навіть Польща вакціонувала більше мільйона громадян!!
2. Що це за бюрократичні складнощі та як їх звуть? Яка в них посада? У 1940 Каганович сказав, що кожна аварія має прізвище , ім*я та посаду! Або як переіначив Іосіф Вісаріонович..кожна помилка має ім*я та прізвище)).
3. Ім*я ..брат?
передостанній раз - "Європа розкритикувала Україну за корупцію" - ці зелені довбні, які за останні два роки розплодили корупцію де тіки могли: "Ми отримали сигнал від ЄС, про потужну підтримку" ))))))) ну не дебіли!
я навіть буду голосувати за людей, які підуть на вибори не під лозунгом: "повернемо клунів в цирк", а під лозунгом "повернемо клоунів в тюрьму"
Помойся лучше, дрыщ бютоанальный.
Ну, як завжди.
«Почалася вакцинація в Європі майже в усіх країнах, в США, Канаді. А за останні десять днів вакцинація розпочалася в Афганістані, Алжирі, Бангладеш, Пакистані, ПАР, навіть на острові Пасха. Виникає дуже просте риторичне запитання до нашого уряду і владної команди - чому в Афганістані і Бангладеш почалася, а в Україні ні», - сказав він. Також народний депутат нагадав, що влада відмовилася від допомоги опозиції у боротьбі з пандемією і провалила багато напрямків роботи.«Коли створювався штаб по боротьбі з ковідом, опозиція щиро запропонувала весь свій досвід, знання, щоб допомогти владі боротися з епідемією. Влада відмовилася від цієї допомоги і заявила, що вони «майстри спорту по боротьбі з епідемією». Ми почали дивитися на їхні дії, побачили купу помилок, опозиція почала пропонувати стратегію по боротьбі з епідемією і одночасно розпочала велику благодійність. Так само як ми купували ШВЛи, кисневі концентратори, захисні костюми для лікарів, тести», - зазначив Герасимов.
Він підкреслив, що благодійники не можуть допомогти країні у питанні вакцинації, адже переговори на сьогодні ведуться з лідерами держав і це особиста відповідальність Зеленського. «Сьогодні ми б купили і вакцину для лікарів, але сьогодні вона продається виробниками тільки на міждержавному рівні і тільки державам. Тому що сьогодні питання вакцинації стало не тільки і не стільки медичним, скільки світової геополітики, дипломатичного досвіду і професійності керівництва держав. Тому до Ляшка і навіть до міністра стратегічних питань немає, бо це питання президентського рівня», - зазначив співголова фракції.
«Мало хто сумнівається, що за Порошенка ми б вже вакцинували країну найкращими вакцинами», - додав він. Також Артур Герасимов нагадав, що влада мала достатньо коштів на боротьбу з ковідом, щоб взяти участь у розробці вакцин і отримати її однією з перших разом з європейськими країнами. «Парламент виділив уряду Зеленського мільярди на боротьбу з ковідом. Ми всі пам'ятаємо, що з цими грошима сталося. Журналісти опублікували переписку МЗС з офісом Зеленського відносно того, що була запропонована термінова участь України у системі COVAX для того, щоб ми проспонсорували створення вакцин і стали однією з перших країн, яка б отримала ці вакцини. Відносно цієї переписки ми бачимо, що з боку Офіса Президента була відмова, ми втратили цю можливість і сьогодні не можемо серед перших країн отримати вакцини», - сказав народний депутат. Крім цього Герасимов запитав у головного санітарного лікаря чи буде розпочато вакцинацію лікарів 15 лютого, але підтвердження не отримав.
Також співголова фракції підкреслив, що озвучені владою плани вакцинації за п'ятиденним графіком є неприпустимим. Адже вірус поширюється щоденно і вакцинація має проводитись без вихідних.
зебільнуті - ви задоволенні своїм вибором? ))))))
пенси, які голосували за цю владу, ви задоволенні? ))))))) кінчені дебіли
1 ч ·
Корупційний скандал через закупівлю вакцин МОЗ: чому НАБУ почало розслідування проти міністра Степанова? Повний текст звернення в НАБУ директора ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова щодо завищення цін на вакцини на 1,9 млн доларів $
НАБУ відкрила справу проти міністра Степанова по закупівлі вакцин через посередника на 1,9 млн. доларів дорожче, ніж попередня пропозиція - про це йдеться у повному тексті звернення директора ДП «Медзакупівлі» А. Жумаділова, який отримав Цензор.нет від джерел у правоохоронних органах.
Арсен Жумаділов у 2019-му переміг на конкурсі на посаду директора ДП "Медзакупівлі", яке є вповноваженим державою єдиним оператором закупівлі медичних засобів та ліків. Саме Жумаділов зробив безпрецедентну заяву, та вперше в історії подав заяву про злочин проти діючого міністра. Заява Жумаділова про злочин, торкається кількох питань:
1. Міністр Степанов необгрунтовано відсторонив від перемовин по постачанню 1,9 мільона доз вакцин проти коронавірусу ДП «Медзакупівлі», та обрав для постачання приватну компанію «Лекхім».
2. ДП «Медзакупівлі» раніше проводило консультації з постачальниками вакцин, але ціна однієї дози вакцини за угодою МОЗ з «Лекхімом», за оцінкою Жумаділова, на 1 долар вище попередніх пропозицій.
3. Після розголосу цього скандалу міністр заявив про ліквідацію ДП як неефективного.
Ось повний текст звернення, на підставі якого відкрито розслідування, за перебігом якого буде спостерігати Цензор.Нет:
"Особа, яка вчинила кримінальне корупційне правопорушення: Степанов Максим Володимирович, 18.08.1975 р.н., Міністр охорони здоров'я України.
Обставини вчинення корупційного правопорушення:
На даний час, я Жумаділов Арсен Куатович, перебуваю на посаді генерального директора Державного підприємства «Медичні закупівлі України» (код ЄДРПОУ 42574629), яке знаходиться у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України.
10 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров'я України уповноважило державне підприємство "Медичні закупівлі України" на закупівлю вакцин проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідні бюджетні призначення та медико-технічні вимоги до вакцин було отримано державним підприємством "Медичні закупівлі України" лише 22 грудня 2020 року.
Листом МОЗ України від 28.12.2020 № 25-01/39557/2-20 до державного підприємства "Медичні закупівлі України" було доведено нові вимоги до вакцин, що стосуються підтвердження ефективності та публікації інформації щодо підтвердження такої ефективності вакцини.
З метою реалізації доручень щодо закупівлі вакцин, державним підприємством "Медичні закупівлі України" велись переговори з трьома постачальниками вакцин.
21 грудня 2020 року Міністром охорони здоров'я України Степановим М.В. мені було надане неправомірне доручення, яке можна підтвердити особистою перепискою в месенджері WhatsApp, узгоджувати будь-які дії, що стосуються закупівлі вакцин, безпосередньо з ним, у тому числі вибір постачальника вакцини.
Хочу зазначити, що такі доручення не передбачені жодним нормативно-правових актом, які регулюють питання взаємодії Міністерства охорони здоров'я України та ДП "Медичні закупівлі України".
23-24 грудня 2020 року державним підприємством "Медичні закупівлі України" було направлено листи про погодження умов договорів про закупівлю з двома потенційними постачальниками та умов угоди про конфіденційність з одним потенційним постачальником (така угода є умовою для переходу на новий етап переговорів щодо закупівлі вакцин).
29 грудня 2020 року відбулася робоча нарада під головуванням Міністра охорони здоров'я України Степанова М.В. з представниками ПрАТ "Лекхім" на якій було узгоджено умови співробітництва.
Слід зазначити, що з невідомих причин Міністр охорони здоров'я України Степанов М.В. прийняв самостійне рішення щодо співпраці із ПрАТ "Лекхім".
Підтвердженням цього є те, що підприємство надіслало в МОЗ України листи щодо погодження умов договорів з двома постачальниками. При цьому, Міністерством охорони здоров'я України було надано відповідь лише щодо договору з ПрАТ "Лекхім", щодо іншого постачальника згоди надано не було. При цьому Степанов М.В. був поінформований, що ціна однієї дози вакцини ПрАТ "Лекхім" є на 1 долар США за одиницю (дозу) вищою, ніж ціна, що озвучувалась цим постачальником під час попередніх ринкових консультацій.
Тобто, після втручання Міністра Степанова М.В. в закупівельні процеси було по суті припинено переговори з іншими двома постачальниками та надано погодження на вчинення значного господарського зобов'язання, що значно зменшило конкуренцію та призвело до збільшення вартості вакцини на 1 дол. США за одиницю (дозу). Проте, що ціна вакцини могла бути нижчою, повідомили самі ж представники ПрАТ"Лекхім" (https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/13/243652).
Інформація щодо закупівлі вакцини розміщена за посиланням (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-30-004646-a).
Враховуючи те, що загальний обсяг закупівлі вакцини становить 1 913 316 доз, умисними діями Міністра охорони здоров'я України Степанова М.В. було необгрунтовано завищено видатки з бюджету на суму 1 913 316 доларів США.
Такі умисні дії Міністра охорони здоров'я України Степанова М. В. завдають шкоди інтересам держави та містять ознаки складу кримінального корупційного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.
Хочу зазначити, що після публічного розголосу ситуації Міністр охорони здоров'я України Степанов М.В. заявив, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" є неефективним та буде усунуте від подальшої закупівлі вакцини.
Так, 15.01.2021 Степанов М. В. заявив про те, що закупівля вакцин буде проводитись через агентство-посередника Crown Agents, яке, виходячи з поширеною в ЗМІ інформацією, бере за свої послуги до 5% від суми контракту. Виходячи з видатків, спрямованих у 2021 році Міністерству охорони здоров'я України на здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення, в розмірі 1 376 695 тис. гривень (постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 23) комісія за послуги посередника Crown Agents складе орієнтовно 68 834 тис. гривень, що у свою чергу може необгрунтовано збільшити видатки з державного бюджету на вказану суму.
Враховуючи вищезазначені обставини, керуючись частиною першою статті 214, частиною першою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України,
ПРОШУ:
1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення Міністром охорони здоров'я України Степановим Максимом Володимировичем кримінального корупційного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.
2. Провести повне, об'єктивне та неупереджене розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності Міністра охорони здоров'я України Степанова Максима Володимировича.
3. Вжити заходів, передбачених статтею 2, частиною першою статті 5, частиною першою статті 7 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";
4. Про результати розгляду та вжиті заходи прошу поінформувати у найкоротший термін.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html