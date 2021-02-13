Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider

Група співробітників ФСБ, імовірно, яка організувала отруєння політика Олексія Навального і ще кількох людей, також зробила дві спроби отруїти журналіста і політика Володимира Кара-Мурзу у 2015 та 2017 роках. Такого висновку дійшли автори нового розслідування Bellingcat і The Insider, які виявили, що співробітники ФСБ стежили за політиком у його поїздках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Перше отруєння

Як з'ясували розслідувачі, співробітники ФСБ почали стежити за Кара-Мурзою в його поїздках за три місяці до першого отруєння, що сталося в травні 2015 року. Разом із ним за цей час вони відвідали Томськ, Санкт-Петербург, Калінінград і Казань.

У всіх чотирьох поїздках брав участь Олександр Самофал - співробітник, якого раніше розслідувачі викрили в стеженні за політиком Микитою Ісаєвим (до групи, що переслідувала Навального, він не входив). Костянтин Кудрявцев брав участь в одній із чотирьох поїздок.

Кара-Мурза поскаржився на самопочуття через дві доби після повернення в Москву з Казані. Автори розслідування припускають, що отруйники змастили токсином щось у його московській квартирі (він жив один, а відеокамери в під'їзді не було) або нанесли отруту на нижню білизну, коли він ще був у Казані. Ймовірно, політик надів її після прильоту в Москву. Водночас розслідувачі підкреслюють, що у них немає геоданих телефонів співробітників ФСБ, тому уточнити їхнє пересування Москвою в ці дні не можуть.

Також цікаво, що Кара-Мурза планував летіти на круглий стіл у Калінінград 27 травня. І полетів би, якби 26 травня його не отруїли. Співробітники ФСБ, які слідували за Володимиром у всіх попередніх поїздках, квитки в Калінінград навіть не бронювали. Очевидно, вони заздалегідь розуміли, що станеться 26 травня.

Після госпіталізації Кара-Мурзі поставили діагноз "серцева недостатність". Розслідувачі звертають увагу на те, що "події дивним чином нагадують ті, що відбувалися з Навальним в Омську": головлікар лікарні наполягав, що Кара-Мурза нетранспортабельний і його не можна відправляти на лікування за кордон, а через анонімні джерела в пресу стали вкидатись версії про те, що політик перевищив дозування антидепресантів.

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Друге отруєння

Хоча, за твердженням адвоката Кара-Мурзи, запрошений лікар оцінював імовірність його лікування в 5%, незабаром політик почав одужувати. Після того, як він відновив поїздки країною, за ним знову почали стежити співробітники ФСБ. Як з'ясували розслідувачі, у 2016 році вони їздили за журналістом у Казань, Санкт-Петербург і Нижній Новгород.

Вдруге Кара-Мурзу отруїли 2 лютого 2017 року. У розслідуванні не наводять доказів того, що в дні, що безпосередньо передували отруєнню, поруч із ним перебували співробітники ФСБ. Проте автори розслідування припустили, що отруту могли нанести на зубну щітку.

"Між виїздом з дому і раптовою появою симптомів цього разу минуло близько восьми годин. Це занадто багато для дії будь-якої з відомих нам отрут. Одним із найвірогідніших сценаріїв у цьому випадку є потрапляння отрути через зубну щітку. Як і нижня білизна, предмети особистої гігієни є дуже зручним інструментом для отруєння, оскільки унеможливлюють використання третіми особами. Кара-Мурза того дня брав зубну щітку із собою і чистив зуби приблизно за 3-4 години до появи симптомів", - підкреслюють розслідувачі.

Після другого отруєння дружина Кара-Мурзи Євгенія отримала з лікарні зразки його крові і через деякий час передала їх агентам ФБР. Їй обіцяли дослідити їх у лабораторії, акредитованої ОЗХЗ, проте потім ФБР відмовилося повідомити результати. Після того, як суд зажадав від відомства зробити це, воно опублікувало лише деякі фрагменти звіту, пославшись на таємність інших. У розсекречених даних містилися лише висновки про те, що Кара-Мурзу було отруєно навмисно, але не було сказано, чому саме.

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"Чому раптом така секретність? Можливо, підказку можна знайти в декількох десятках таки опублікованих сторінок справи. В одному з розсекречених документів йдеться, що наприкінці січня 2018 року у Вашингтон мав прилетіти хтось (ім'я вилучено з документа), хто попросив про зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм", - зазначає видання.

Як підкреслюють The Insider і Bellingcat, в останніх числах січня 2018 року в США прилітали глава ФСБ Олександр Бортников, глава СЗР Сергій Наришкін і глава ГРУ Ігор Коробов. розслідувачі зазначають, що хтось із них міг зустрічатися з главою ФБР. "Сам факт, що згадка про цю зустріч є в документах у справі про Кара-Мурзу, свідчить про те, що його питання обговорювалося на зустрічі. А в такому разі відмова від публікації результатів аналізів може бути частиною якоїсь угоди", - роблять висновки автори розслідування.

Володимир Кара-Мурза повідомив "Дождю", що зв'язався телефоном зі співробітником ФСБ Романом Мезенцевим, який може бути причетний до замахів. Політик запитав у нього, чи дійсно він - Роман Михайлович, на що той відповів ствердно. Коли Кара-Мурза назвався, Мезенцев повісив слухавку. Кара-Мурза також повідомив, що незабаром разом з адвокатом відвідає Слідчий комітет і зажадає допитати людей із розслідування Bellingcat і The Insider, а також порушити кримінальну справу.

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