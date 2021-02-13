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отруєння (931) ФСБ (1343) Навальний (573)

Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider

Група співробітників ФСБ, імовірно, яка організувала отруєння політика Олексія Навального і ще кількох людей, також зробила дві спроби отруїти журналіста і політика Володимира Кара-Мурзу у 2015 та 2017 роках. Такого висновку дійшли автори нового розслідування Bellingcat і The Insider, які виявили, що співробітники ФСБ стежили за політиком у його поїздках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Перше отруєння

Як з'ясували розслідувачі, співробітники ФСБ почали стежити за Кара-Мурзою в його поїздках за три місяці до першого отруєння, що сталося в травні 2015 року. Разом із ним за цей час вони відвідали Томськ, Санкт-Петербург, Калінінград і Казань.

У всіх чотирьох поїздках брав участь Олександр Самофал - співробітник, якого раніше розслідувачі викрили в стеженні за політиком Микитою Ісаєвим (до групи, що переслідувала Навального, він не входив). Костянтин Кудрявцев брав участь в одній із чотирьох поїздок.

Кара-Мурза поскаржився на самопочуття через дві доби після повернення в Москву з Казані. Автори розслідування припускають, що отруйники змастили токсином щось у його московській квартирі (він жив один, а відеокамери в під'їзді не було) або нанесли отруту на нижню білизну, коли він ще був у Казані. Ймовірно, політик надів її після прильоту в Москву. Водночас розслідувачі підкреслюють, що у них немає геоданих телефонів співробітників ФСБ, тому уточнити їхнє пересування Москвою в ці дні не можуть.

Також цікаво, що Кара-Мурза планував летіти на круглий стіл у Калінінград 27 травня. І полетів би, якби 26 травня його не отруїли. Співробітники ФСБ, які слідували за Володимиром у всіх попередніх поїздках, квитки в Калінінград навіть не бронювали. Очевидно, вони заздалегідь розуміли, що станеться 26 травня.

Після госпіталізації Кара-Мурзі поставили діагноз "серцева недостатність". Розслідувачі звертають увагу на те, що "події дивним чином нагадують ті, що відбувалися з Навальним в Омську": головлікар лікарні наполягав, що Кара-Мурза нетранспортабельний і його не можна відправляти на лікування за кордон, а через анонімні джерела в пресу стали вкидатись версії про те, що політик перевищив дозування антидепресантів.

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Друге отруєння

Хоча, за твердженням адвоката Кара-Мурзи, запрошений лікар оцінював імовірність його лікування в 5%, незабаром політик почав одужувати. Після того, як він відновив поїздки країною, за ним знову почали стежити співробітники ФСБ. Як з'ясували розслідувачі, у 2016 році вони їздили за журналістом у Казань, Санкт-Петербург і Нижній Новгород.

Вдруге Кара-Мурзу отруїли 2 лютого 2017 року. У розслідуванні не наводять доказів того, що в дні, що безпосередньо передували отруєнню, поруч із ним перебували співробітники ФСБ. Проте автори розслідування припустили, що отруту могли нанести на зубну щітку.

"Між виїздом з дому і раптовою появою симптомів цього разу минуло близько восьми годин. Це занадто багато для дії будь-якої з відомих нам отрут. Одним із найвірогідніших сценаріїв у цьому випадку є потрапляння отрути через зубну щітку. Як і нижня білизна, предмети особистої гігієни є дуже зручним інструментом для отруєння, оскільки унеможливлюють використання третіми особами. Кара-Мурза того дня брав зубну щітку із собою і чистив зуби приблизно за 3-4 години до появи симптомів", - підкреслюють розслідувачі.

Після другого отруєння дружина Кара-Мурзи Євгенія отримала з лікарні зразки його крові і через деякий час передала їх агентам ФБР. Їй обіцяли дослідити їх у лабораторії, акредитованої ОЗХЗ, проте потім ФБР відмовилося повідомити результати. Після того, як суд зажадав від відомства зробити це, воно опублікувало лише деякі фрагменти звіту, пославшись на таємність інших. У розсекречених даних містилися лише висновки про те, що Кара-Мурзу було отруєно навмисно, але не було сказано, чому саме.

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"Чому раптом така секретність? Можливо, підказку можна знайти в декількох десятках таки опублікованих сторінок справи. В одному з розсекречених документів йдеться, що наприкінці січня 2018 року у Вашингтон мав  прилетіти хтось (ім'я вилучено з документа), хто попросив про зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм", - зазначає видання.

Як підкреслюють The Insider і Bellingcat, в останніх числах січня 2018 року в США прилітали глава ФСБ Олександр Бортников, глава СЗР Сергій Наришкін і глава ГРУ Ігор Коробов. розслідувачі зазначають, що хтось із них міг зустрічатися з главою ФБР. "Сам факт, що згадка про цю зустріч є в документах у справі про Кара-Мурзу, свідчить про те, що його питання обговорювалося на зустрічі. А в такому разі відмова від публікації результатів аналізів може бути частиною якоїсь угоди", - роблять висновки автори розслідування.

Володимир Кара-Мурза повідомив "Дождю", що зв'язався телефоном зі співробітником ФСБ Романом Мезенцевим, який може бути причетний до замахів. Політик запитав у нього, чи дійсно він - Роман Михайлович, на що той відповів ствердно. Коли Кара-Мурза назвався, Мезенцев повісив слухавку. Кара-Мурза також повідомив, що незабаром разом з адвокатом відвідає Слідчий комітет і зажадає допитати людей із розслідування Bellingcat і The Insider, а також порушити кримінальну справу.

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Топ коментарі
+5
Империя сумасшедшего убийцы.
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13.02.2021 15:56
+4
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9360
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13.02.2021 15:49
+3
Это полезный для нас идиот.
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13.02.2021 15:55
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Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9360
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13.02.2021 15:49 Відповісти
Головка в трусах.
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13.02.2021 15:55 Відповісти
:Ху?ла охопив жах бути отруєним. Він спрямував усіх "фахівців" з застосування військової хімічної зброї на полювання за "інакодумцями".
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13.02.2021 17:48 Відповісти
Россияне не смотрите на Спасские часы, а смотри на Фюрера трусы Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 6118
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13.02.2021 16:00 Відповісти
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9864
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13.02.2021 16:26 Відповісти
панове censor.net
Досить вже постити цього мокшанського красеня. розумію, у вас жіночий колектив. але тримайте себе в руках!
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13.02.2021 15:53 Відповісти
Это полезный для нас идиот.
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13.02.2021 15:55 Відповісти
это нормальный человек и борец с мордором)))
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13.02.2021 22:43 Відповісти
Империя сумасшедшего убийцы.
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13.02.2021 15:56 Відповісти
Мало таких сотрудников которые умеют обращаться с Новичком, даже опытные ФСБ шники всегда проваливаются.
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13.02.2021 15:57 Відповісти
Зря приплели анекдотичные "отравления" Кара-Мурзы. В них даже сами оппозиционеры не верят.
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13.02.2021 16:03 Відповісти
Кара- Мурза не так легко виходив з коми як Пацієнт Меркель-
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13.02.2021 16:27 Відповісти
Давай ка тебя введут в искусственную кому а затем ты будешь комично ее изображать. Комик, твою мать.
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13.02.2021 17:14 Відповісти
Два раза пробовали и не отравили.
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 5247
Работать не с кем. Кругом одни дебилы (с)
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13.02.2021 16:16 Відповісти
гэбня демонстративно вальнула нашего гражданина электрика Мамчура который в 2008 помогал грузинам ****шить в небе кацапские друшлаки....... и что наше сбу? ..... толко смогло вместе с ОП провалить операцию по вагнеровцам........
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13.02.2021 16:17 Відповісти
цікаво інше, як Bellingcat дали недавно останне інтервью про історію з вагнерівцями як ВЖЕ ЧИСТО СЮЖЕТ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ, й з якимись ефімерними припущеннями як це могло статися в країні без жодного натяку про обіцяні раніш розслідування. Це те що ми знаємо- посилатись на сбе вони можуть , але ні США ні Британія НІКОЛИ!!! не дозволять використовувати свої дані , якими вони звичайно діляться з цими тіпу самостійними розслідувачами.
Так булой й МН-17 - вони могли б однією космічною зйомкою втпити ухйла але топили розслідуваннями тіпа любітєлєй з Bellingcat
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Закрита історія з Литвиненко у Британії - усе це договорняки спецслужб з російськими у тому числі
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13.02.2021 16:25 Відповісти
Да не заполняйте ж эфир!!!!
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13.02.2021 16:26 Відповісти
Одна бригада ФСБшных крыс !
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13.02.2021 16:26 Відповісти
Про мене, чим більше кацапів здохне тим краще.
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13.02.2021 16:27 Відповісти
Чого? Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider - Цензор.НЕТ 1814
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13.02.2021 17:36 Відповісти
Долбаный Гугл! Не ЗАСОРЯЙТЕ эфир!!!
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13.02.2021 16:28 Відповісти
А еще Новичком отравили президента Абхазии Багапша,но то была пробная попытка в 2011 году,типа размер дозы...
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13.02.2021 16:33 Відповісти
там ещё много всякого вылезет. Быкова Дмитрия тоже траванули.
полоумный смертельно больной дед-маньяк травит всё и уничтожает всё вокруг.
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13.02.2021 17:28 Відповісти
От якби кацапи перетруїли чи перебили один одного,то весь світ тільки здихнув би з полегшенням...
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13.02.2021 20:06 Відповісти
Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider - Цензор.НЕТ 6397
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13.02.2021 21:02 Відповісти
А все починала Каплан - по дідусю Леніну!!!
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14.02.2021 11:09 Відповісти
 
 