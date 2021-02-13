До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"

До 18 лютого Кабінет міністрів України планує ухвалити постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" країну будуть ділити по-новому.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":

"зелена" - скасування карантинних обмежень;

"жовта" - збереження чинних на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;

"помаранчева" - під час перевищення одного з 5 контрольних показників;

"червона" - під час перевищення двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауну.

Зокрема, "червона зона" вводиться під час перевищення двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони: