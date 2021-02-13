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До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на

До 18 лютого Кабінет міністрів України планує ухвалити постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" країну будуть ділити по-новому.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":

  • "зелена" - скасування карантинних обмежень;
  • "жовта" - збереження чинних на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
  • "помаранчева" - під час перевищення одного з 5 контрольних показників;
  • "червона" - під час перевищення двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауну.

Зокрема, "червона зона" вводиться під час перевищення двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:

  • завантаженість койко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;
  • кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менше 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;
  • зростання загальної кількості   госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - понад  50%.
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Топ коментарі
+6
Вот это счастье свалилось на Стёпу. Похер рак. туберкулёз и сердечно-сосудистые. Не мешайте - мы карту раскрашиваем и про вакцину рассказываем. До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3697
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13.02.2021 16:23
+4
Народ к намордникам притерся - пора ошейники внедрять !!! (с) До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до розділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 6962
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13.02.2021 16:33
+1
Ну да. Пока будет Ляшко и те кто его поставил будем жить в цирке - с масками, карантинами, бесконечной пандемией, обнищанием страны, падением всего, уничтожением здравоохранения и т.д.
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13.02.2021 16:59
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будем жить по цветному!....
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Ну да. Пока будет Ляшко и те кто его поставил будем жить в цирке - с масками, карантинами, бесконечной пандемией, обнищанием страны, падением всего, уничтожением здравоохранения и т.д.
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13.02.2021 16:59 Відповісти
И утвердит новые инструкции по лечению корона вируса подорожником...
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Б..дь, це уже не смішно. Заїпали!!!! Йдіть нафуй зі своїм дурантіном і барановірусом !!!!!
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13.02.2021 19:00 Відповісти
Вот это счастье свалилось на Стёпу. Похер рак. туберкулёз и сердечно-сосудистые. Не мешайте - мы карту раскрашиваем и про вакцину рассказываем. До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3697
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Подаріть йому хто-небудь розмальовку.
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13.02.2021 16:25 Відповісти
В Ізраїлі розробили експерим. препарат Allocetra,який може полегшити симптоми COVID-19 всього за 2години Як пише Daily Mail, нові ліки вступають у третю фазу випробувань. Із 21 пацієнта, які одержували препарат,19 було виписано з лікарень вже за 6 днів. Смертей не зафіксовано.(с).... А в Украине "кандидаты в доХтора" раскрасками все заняты !!!
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13.02.2021 16:30 Відповісти
Адаптация к свиняче-куряему гриппу прошла успешно... До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3861
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13.02.2021 16:30 Відповісти
Народ к намордникам притерся - пора ошейники внедрять !!! (с) До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до розділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 6962
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13.02.2021 16:33 Відповісти
Давай серо-буро-малиновые зоны. До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 7646 До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 7052
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13.02.2021 18:23 Відповісти
 
 