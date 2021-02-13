Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов

Офіс генерального прокурора планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом та продовжити ефективну співпрацю.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс генерального прокурора планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом, адже окупація Криму та Донбасу не припинена і воєнні злочини та злочини проти людяності, на жаль, продовжують вчинятися на нашій території. В 2021 році ми очікуємо, що рішення щодо ситуації в Україні буде передано на розгляд судової палати, де і буде остаточно вирішено про відкриття повноцінного розслідування", - сказав Мамедов.

При цьому він нагадав, що йдеться про три групи злочинів: злочини, вчинені під час ведення бойових дій, під час утримання полонених, а також злочини, скоєні у Криму.

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Мамедов також наголосив, що Офіс генпрокурора України продовжує і надалі збирати докази. "Так, минулого року в МКС було відправлено 3 масштабних інформаційних повідомлення щодо грубих порушень міжнародного гуманітарного права тільки в Криму. Це і порушення майнових прав, і мілітаризація дітей. Невдовзі передамо глобальний документ, що стосується порушень прав журналістів на окупованому півострові", - підкреслив він.

Водночас Мамедов зазначив, що Офіс генерального прокурора України плідно та ефективно співпрацював з Офісом прокурора МКС та його колишнім очільником Фатою Бенсудою. Він також підкреслив, що останні кілька років Україна брала участь у сесіях Асамблеї МКС на запрошення.