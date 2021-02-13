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Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов

Офіс генерального прокурора планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом та продовжити ефективну співпрацю.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс генерального прокурора планує зустрітися з новим очільником Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом, адже окупація Криму та Донбасу не припинена і воєнні злочини та злочини проти людяності, на жаль, продовжують вчинятися на нашій території. В 2021 році ми очікуємо, що рішення щодо ситуації в Україні буде передано на розгляд судової палати, де і буде остаточно вирішено про відкриття повноцінного розслідування", - сказав Мамедов.

При цьому він нагадав, що йдеться про три групи злочинів: злочини, вчинені під час ведення бойових дій, під час утримання полонених, а також злочини, скоєні у Криму.

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Мамедов також наголосив, що Офіс генпрокурора України продовжує і надалі збирати докази. "Так, минулого року в МКС було відправлено 3 масштабних інформаційних повідомлення щодо грубих порушень міжнародного гуманітарного права тільки в Криму. Це і порушення майнових прав, і мілітаризація дітей. Невдовзі передамо глобальний документ, що стосується порушень прав журналістів на окупованому півострові", - підкреслив він.

Водночас Мамедов зазначив, що Офіс генерального прокурора України плідно та ефективно співпрацював з Офісом прокурора МКС та його колишнім очільником Фатою Бенсудою. Він також підкреслив, що останні кілька років Україна брала участь у сесіях Асамблеї МКС на запрошення.
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Топ коментарі
+5
Тысячи бизнесменов Крыма и Донбасса лишились бизнеса,все забрали Чекисты Путлера...,а это миллиарды бабла... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8009Иски подадут не все...многих уже нет в живых...Рюсский мир..
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13.02.2021 16:36
+4
Крысы Мавзолейные...заплатите...никуда вы уроды не денетесь.. Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2966
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13.02.2021 16:41
+3
Денис Казанский говорил,что только в 2014 в Белгородскую и Ростовскую области Рюсскамирцы перегнали 100 00 тачек отобранных у братьев Донбасса... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6725мышиодиннарот
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13.02.2021 16:40
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Тысячи бизнесменов Крыма и Донбасса лишились бизнеса,все забрали Чекисты Путлера...,а это миллиарды бабла... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8009Иски подадут не все...многих уже нет в живых...Рюсский мир..
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13.02.2021 16:36 Відповісти
Їх,бізнесменів,меншість. А от бидломаси руськомірсткої дохєра + з 2014 козлорилі завезли в Крим сотні тисяч лаптєногих...
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13.02.2021 16:53 Відповісти
"Лаптеногих" туда никто не завозил. "Лаптеногие" оттуда турок выбили, пришли и основали города Симферополь, и Севастополь. Зацени, все в лаптях (ссылка) Шел 1783 год
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13.02.2021 17:44 Відповісти
Завозили украинцев. Когда выселяли крымских татар, целыми селами переселяли украинцев на их места, не спрашивая согласия.
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13.02.2021 17:51 Відповісти
Та то да, навезли туда украинцев, только в 1971 году, когда я был первый раз в Крыму, говорил по- украински, и меня ВСЕ понимали с трудом. Все они были русскими.
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13.02.2021 18:02 Відповісти
Украинцев расселяли в небольших селениях. А ты был скорее всего в городах, откуда ни татар не выселяли (т.к. их там почти не было), ни украинцев не завозили.
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13.02.2021 19:28 Відповісти
Денис Казанский говорил,что только в 2014 в Белгородскую и Ростовскую области Рюсскамирцы перегнали 100 00 тачек отобранных у братьев Донбасса... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6725мышиодиннарот
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13.02.2021 16:40 Відповісти
Ну Донбас до війни був чи не найбагатшим регіоном в Україні. А тепер хай смокчутт рузьгє мір - ніхєра не шкода руськодрочерів...
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13.02.2021 16:57 Відповісти
Крысы Мавзолейные...заплатите...никуда вы уроды не денетесь.. Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2966
показати весь коментар
13.02.2021 16:41 Відповісти
Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 915 Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 246
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13.02.2021 16:47 Відповісти
У моего знакомого в Крыму были 2 ресторана и 2 магазинчика,забрали внаглую без всякий компенсаций подъехали на БТРе с автоматчиками,дуло к горлу,поставили на колени и пиши отказ...от бизнеса...,схема давно отработанная до автоматизма...
шакалы позорные...
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13.02.2021 16:47 Відповісти
От тому і не ясно, чому ми дозволяємо працювати росіскому бізнєсу в нас.
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13.02.2021 16:52 Відповісти
А як дозволили мудачуку придбати нафтопровід ?
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13.02.2021 16:58 Відповісти
Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений / Зеленский: к Байдену вопрос - почему мы не в НАТО?/ США должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак/ Держать в руководстве воюющей страны несмышлёнышей опасно и накладно.
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13.02.2021 17:11 Відповісти
Назначайте уже Гюндуза Мамедова Генпрокурором Украины.
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13.02.2021 17:36 Відповісти
 
 