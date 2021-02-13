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Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Курйози

Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готується до проведення сероепідіміологічного дослідження наявності в українців антитіл до Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Масового тестування на COVID-19 не буде, але ми говоримо про сероепіеміологічне дослідження, яке дасть змогу вивчити кров на наявність імуноглобуліну G і подивитися, скільки випадків захворювання Covid-19 наша система не виловлює", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко повідомив, що під час дослідження буде протестовано близько 10 тис.осіб на всій території України, у яких, згідно з репрезентативною вибіркою, буде взята кров.

Дизайн дослідження підготовлений Радою національної безпеки і оборони із залученням соціологів Національної академії наук України. Дослідження буде реалізовано через Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"У вівторок у нас початок: ми збираємо всі департаменти охорони здоров'я, презентуємо дизайн і погоджуємо дати. Вибірка враховуватиме, зокрема, стать, вік, місце проживання, рід занять", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"
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Топ коментарі
+3
Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
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13.02.2021 17:25
+3
Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
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13.02.2021 17:40
+2
Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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13.02.2021 17:17
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Витя. иди ты... туда. Тебе, ****, больше заняться нече,. кроме как занятие для себя придумывать?
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13.02.2021 17:16 Відповісти
Украинская медицина наконец-то решила исследовать то, что до сих пор вообще не понимала и правильно ли делала, что не понимала? А, если понимала, то зачем она вообще это понимала? Господи! Начали нести вообще ахинею. Неужели сложно понять - сокрытие своей бездарности - это то же подтверждение этой же бездарности! А за всей этой несуразицей скрывается срыв начала вакцинации и отвлечение от этого внимания населения. Они с Министром думают, что они самые умные?
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13.02.2021 19:35 Відповісти
Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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13.02.2021 17:17 Відповісти
Краще на Астра Зенеку, туди дальші..
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13.02.2021 19:46 Відповісти
вылавливать будут ?
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13.02.2021 17:19 Відповісти
Исключительно в добровольно принудительном порядке.
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13.02.2021 19:48 Відповісти
Не скільки випадків не виловлює, а у скільки разів менше виловлює.
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13.02.2021 17:20 Відповісти
Меня укололи аж три разы , вот заразы
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13.02.2021 17:20 Відповісти
Антитела G. Наверно наиболее верный показатель . С их наличием наверно вакцинироваться не стоит .

Думаю , что ковид работает по принципу облучения- чем выше доза инфекции , тем сложнее болезнь , и тем больше вырабатывается антител
А вот передача инфекции другим точно происходит в какие-то 2 дня после заражения .
Надо сделать аналитику и графики заражений .
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13.02.2021 17:21 Відповісти
первый раз Я переболел сложно , через год переболел легко
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13.02.2021 17:24 Відповісти
и недавно статью прочитал про повторное заболевание Ковидом
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13.02.2021 17:25 Відповісти
Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
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13.02.2021 17:25 Відповісти
Или не жить.
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14.02.2021 07:02 Відповісти
Никто не будет выяснять количество антител у одного человека. Речь о том, есть или нет.
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13.02.2021 18:26 Відповісти
В анализе сразу даётся количество
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13.02.2021 18:30 Відповісти
Я о том, что выяснять количество антител у одного человека - это не цель тестирования. Про предполагаемую цель я написал ниже. Что Вы думаете про цель тестирования на антитела?
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13.02.2021 18:52 Відповісти
Прокинувся.
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13.02.2021 17:27 Відповісти
В Китае начали брать анальные мазки на коронавирус
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13.02.2021 17:33 Відповісти
готовьте попу Господа
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13.02.2021 17:34 Відповісти
гереги на мрии уже вылетели в пекин?ну, для закупки специальных анальных палочек
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13.02.2021 17:40 Відповісти
Я не шучу , это факт
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13.02.2021 17:42 Відповісти
Эти хворые на голову дегенераты во главе Зеленского вообразили, что их миссия - это охрана украинского народа от коронавируса. И все.
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13.02.2021 17:37 Відповісти
ну почему , геноцид пенсионеров тоже
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13.02.2021 17:40 Відповісти
Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
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13.02.2021 17:40 Відповісти
второй раз Я переболел очень легко
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13.02.2021 17:41 Відповісти
"...но память остаётся ".
То есть если случится повторное заражение болезнь снова будет протекать в лёгкой форме ?
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13.02.2021 17:57 Відповісти
А какую пургу вчера у Савика Шустера нес дрожащим голосом Министр Степанов о том, почему у показанного там человека сначала текст на короновирус показал ( +), а через день два анализа показали ( - )??? Абсолютно ничего конкретного сказано не было. Но, господа эскулапы! Что за ошибки и не точности при тестировании? Это же сегодня стало стоить не слабых бабок! А всё объясняется тем, что в Украине нет никакого входного, проходного или выходного контроля качества этих тестов, закупает и ввозит кто как сможет и никто из медицинского руководства за это не отвечает. Всё пущено на самотек и обдирание денег Таким образом человек поставлен не за бесплатно, за его же деньги в положение гадания на ромашке - повезет или не повезет - (+0 или (-) - без всякой гарантии правильного анализа!!! И при этом развалили и убрали Гос.сан.эпид.службу. Дожились!
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13.02.2021 20:01 Відповісти
ляшко, ти вже всім наостопздв.
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13.02.2021 17:40 Відповісти
а Мне интересно
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13.02.2021 17:44 Відповісти
Конечно интересно ,это будет ответ на вопрос выработался ли в Украине
коллективный иммунитет.
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13.02.2021 17:59 Відповісти

do not resuscitate

Новые данные по эффективности вакцины из Израиля :

* 544 случая Covid из 523 000 получивших обе дозы вакцины -0.1%.
* 15 из 544 нужна была госпитализация
* 4 из 544 имели тяжёлое течение ( 4 на 523 000 вакцинированных )
* 0 летальных исходов от covid
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13.02.2021 17:49 Відповісти
0,1% - это не эффективность. Для определения эффективности нужно также знать число зараженных среди другой такой же группы (523 000 человек), не получавших вакцину.
Процент зараженных в мире известен - около 2%. Это официально. Неофициально процентов 10. Берём 10% от 523 000. Это 52300. Неэффективность вакцины - это отношение количества заболевших из вакцинированных к количеству заболевших из невакцинированных. Это 544/52300 = 1%. Следовательно, эффективность вакцины в Израиле - 99%. Очень хороший результат.
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13.02.2021 18:22 Відповісти
Ти в це віриш? Ти гадаєш, що тобі дадуть правдиву статистику?
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13.02.2021 18:49 Відповісти
З цього треба радіти. Довше проживемо, в порівняні з тими, кого вже вакцинували.
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13.02.2021 19:23 Відповісти
А чому ні? Гыг с Вами привів правдиву статистику, за винятком висновку про ефективність вакцини.
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13.02.2021 19:00 Відповісти
Готують народ до того, що вакцини не буде Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099
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13.02.2021 17:55 Відповісти
кто курит и пьет ,того Ковид не возьмет
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13.02.2021 18:03 Відповісти
"Посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает"
Конечно, известны только официальные случаи заражения. Для чего нужно знать общее количество людей, имеющих антитела, Ляшко не сказал. Попытаюсь понять.
Тесты покажут, сколько из 10 тыс. человек имеют антитела. То есть, можно узнать, какой процент населения не имеет антител к ковиду, то есть сколько доз вакцины нужно купить на всю страну.
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13.02.2021 18:01 Відповісти
Главного санитарного врача не настораживает минимальная заболеваемость на кировоградщине?
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13.02.2021 18:04 Відповісти
туда Пфайзер контробандой завезли
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13.02.2021 18:06 Відповісти
Без всякого исследования даю правильный ответ:до)(уя!!! И даже больше.
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13.02.2021 18:16 Відповісти
Все, труба, будут отлавливать на анализы.
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13.02.2021 18:16 Відповісти
анальные мазки на коронавирус
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13.02.2021 18:18 Відповісти
Все, хана, будут отлавливать эксперименты делать.
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13.02.2021 18:20 Відповісти
Не пройшло і року як у МОЗ почали щось підозрювати. Вангую - пясля перевірок різко зросте кількість захворівших і знову почнуть усякі локДауни, тощо.
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13.02.2021 18:51 Відповісти
Цікаво, як вони відбиратимуть людей для цього дослідження ?
Люди будуть поінформовані ?
Чи просто їхню кров (яку вони здають за направленням лікаря для встановлення діагнозу, перед операцією і т.д) тихенько і мовчки перевірятимуть на ці антитіла, а потім опублікують =відкриття=, якими нас уже рік завалюють, одне одного сенсаційніше.

10тис - багато.
Вже на 25-ти і 46 та трошки більше "відкриття" робили.
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13.02.2021 19:23 Відповісти
А ніяк майже, як і з тими тестами: народ подививсь, шо його розводять і не йде хворий шось там здавати. Хоча можуть направляти сімейні, а робляться вони в приватних лабораторіях. Я скажу, шоб у сімейного виклянчити ту ковідлу, має бути така мета - замати цю хворобу. В кого такої мети нема, того лікарі перші не чіпають.
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13.02.2021 19:46 Відповісти
Але людина має бути не просто поінформована, а дати свою згоду.
Раз це анонсується дослідженням, то має бути підпис - так, я погоджуюся здати кров на виявлення таких антитіл і результат буде включено у загальний показник та використаний для ... бла-бла-бла ... + зберігає копію та отримує на руки результат аналізу. Хоча б.

Мене турбує, що під вивіскою ковідних досліджень та =боротьби= забагато маніпуляцій з особистою інформацією людей та втручання у їхнє життя та простір.
А враховуючи те, що результати завжди можна намалювати і використати, як потрібно / хочеться (що ми наочно спостерігаємо уже рік), то =цінність= таких перформансів дорівнює 0.

Он скільки було шуму про масове тестування у Словаччині. Чим закінчилося ?
А мільйончики доларів пішли ... І хтось файно заробив на клепанні тестиків ...
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13.02.2021 20:04 Відповісти
А мільйончики доларів пішли ...

Хочеш бути найбагатішим - створи релігію. Навіть ковідопроповідникам шось перепадає, а вони й раді.
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13.02.2021 20:14 Відповісти
Я ніяк не можу позбутися відчуття якось експерименту над планетою.
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14.02.2021 05:13 Відповісти
Експерименти закінчились в 9-му-10-му роках.
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14.02.2021 09:27 Відповісти
А, може, і "в нагрузку" в приватних даватимуть за 250-300 грн, бо на них попит не такий, як свого часу на ПЛР, а бабки в них вгатили.
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13.02.2021 19:51 Відповісти
Он что хочет что бы все кто сейчас здоров шли в больницу сдавали тесты и подхватывали там внутрибольничные вирусы, бактерии и болезни. Да больницы сейчас ( как впрочем и всегда) нужно обходить десятой дорогой.
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13.02.2021 20:00 Відповісти
Андерсен, ну ты и сказочник! Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5183
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13.02.2021 21:18 Відповісти
Є цікава статистика,тут про якийсь антиастматичний препарат писали,так там прямо вказували : з зі 185 заражених важкий перебіг в десяти що не приймали той препарат . Отже разів в двадцять цифір занижена
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13.02.2021 20:06 Відповісти
Шёл пятнадцатый год пандемии.
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21.02.2021 13:39 Відповісти
 
 