Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Курйози
Міністерство охорони здоров'я готується до проведення сероепідіміологічного дослідження наявності в українців антитіл до Covid-19.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Масового тестування на COVID-19 не буде, але ми говоримо про сероепіеміологічне дослідження, яке дасть змогу вивчити кров на наявність імуноглобуліну G і подивитися, скільки випадків захворювання Covid-19 наша система не виловлює", - сказав він журналістам у суботу.
Ляшко повідомив, що під час дослідження буде протестовано близько 10 тис.осіб на всій території України, у яких, згідно з репрезентативною вибіркою, буде взята кров.
Дизайн дослідження підготовлений Радою національної безпеки і оборони із залученням соціологів Національної академії наук України. Дослідження буде реалізовано через Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
"У вівторок у нас початок: ми збираємо всі департаменти охорони здоров'я, презентуємо дизайн і погоджуємо дати. Вибірка враховуватиме, зокрема, стать, вік, місце проживання, рід занять", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю , что ковид работает по принципу облучения- чем выше доза инфекции , тем сложнее болезнь , и тем больше вырабатывается антител
А вот передача инфекции другим точно происходит в какие-то 2 дня после заражения .
Надо сделать аналитику и графики заражений .
То есть если случится повторное заражение болезнь снова будет протекать в лёгкой форме ?
коллективный иммунитет.
do not resuscitate
Новые данные по эффективности вакцины из Израиля :
* 544 случая Covid из 523 000 получивших обе дозы вакцины -0.1%.
* 15 из 544 нужна была госпитализация
* 4 из 544 имели тяжёлое течение ( 4 на 523 000 вакцинированных )
* 0 летальных исходов от covid
Процент зараженных в мире известен - около 2%. Это официально. Неофициально процентов 10. Берём 10% от 523 000. Это 52300. Неэффективность вакцины - это отношение количества заболевших из вакцинированных к количеству заболевших из невакцинированных. Это 544/52300 = 1%. Следовательно, эффективность вакцины в Израиле - 99%. Очень хороший результат.
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета.
Конечно, известны только официальные случаи заражения. Для чего нужно знать общее количество людей, имеющих антитела, Ляшко не сказал. Попытаюсь понять.
Тесты покажут, сколько из 10 тыс. человек имеют антитела. То есть, можно узнать, какой процент населения не имеет антител к ковиду, то есть сколько доз вакцины нужно купить на всю страну.
Люди будуть поінформовані ?
Чи просто їхню кров (яку вони здають за направленням лікаря для встановлення діагнозу, перед операцією і т.д) тихенько і мовчки перевірятимуть на ці антитіла, а потім опублікують =відкриття=, якими нас уже рік завалюють, одне одного сенсаційніше.
10тис - багато.
Вже на 25-ти і 46 та трошки більше "відкриття" робили.
Раз це анонсується дослідженням, то має бути підпис - так, я погоджуюся здати кров на виявлення таких антитіл і результат буде включено у загальний показник та використаний для ... бла-бла-бла ... + зберігає копію та отримує на руки результат аналізу. Хоча б.
Мене турбує, що під вивіскою ковідних досліджень та =боротьби= забагато маніпуляцій з особистою інформацією людей та втручання у їхнє життя та простір.
А враховуючи те, що результати завжди можна намалювати і використати, як потрібно / хочеться (що ми наочно спостерігаємо уже рік), то =цінність= таких перформансів дорівнює 0.
Он скільки було шуму про масове тестування у Словаччині. Чим закінчилося ?
А мільйончики доларів пішли ... І хтось файно заробив на клепанні тестиків ...
Хочеш бути найбагатішим - створи релігію. Навіть ковідопроповідникам шось перепадає, а вони й раді.