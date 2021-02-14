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Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Про це повідомив сам Зеленський в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Раді прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами! Сподіваюся на поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ", - написав глава держави.
Пізніше Офіс президента в соцмережі "Фейсбук" опублікував відео прибуття подружжя Зеленських в ОАЕ.
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