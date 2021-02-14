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Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив сам Зеленський в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами! Сподіваюся на поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ", - написав глава держави.

Пізніше Офіс президента в соцмережі "Фейсбук" опублікував відео прибуття подружжя Зеленських в ОАЕ.

Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими 01
Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими 02

Також читайте: Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту
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Топ коментарі
+69
в стране война, пандемия, коррупция, безработица, а это... раскатывает наши налоги на личные удовольствия
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13.02.2021 17:47
+56
Вава в домашньому прікідє

Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными - Цензор.НЕТ 7238
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13.02.2021 18:07
+47
Бездельник.
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13.02.2021 17:47
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Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными......всем не ржать!!!!!!!!!!!
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13.02.2021 21:18 Відповісти
Главное , что бы костюмчик сидел!
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13.02.2021 21:26 Відповісти
Ну, вы поняли. Он, когда на Новый год 2019 говорил: Я решил идти в президенты - он уже тогда шёл, чтобы на море отдыхать. Честное слово, куда такое терпеть? Щонайперше він вже 100 разів в Україні зганьбився. А за кордоном з нього просто сміються.
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13.02.2021 21:30 Відповісти
13.‎02.‎2021
В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года...
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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13.02.2021 21:34 Відповісти
Следующие два дня будут насыщенными для офшорных счетов полшестого
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13.02.2021 22:43 Відповісти
а мандуЛЬ взяв теж з собою?
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13.02.2021 22:47 Відповісти
это ничтожество менее, чем за 2 года успело отдохнуть то ли 6 то ли 7 раз, сбиться со счета не мудрено... и это в воюющей стране с экономикой, которую за последние 2 года ЗЕклоуны загнали в глубокую задницу... его рейтинг, это индикатор уровня идиотизма в нашей стране ибо за это тупое ничтожное антиукраинское быдло могут голосовать либо враги Украины, либо конченные идиоты... либо и те и другие одновременно.
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13.02.2021 23:19 Відповісти
"ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке" Зеленский Что связывает Украину и ОАЭ ? Ну кроме фабрики Косюка, которую он там построил, чтобы не платить налоги в Украине?
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13.02.2021 23:29 Відповісти
Махатма Ганди был ростом 1,65 является ли это показателем его ничтожности ? Судя по комментам - да. Или рост это критерий государственника ? Я не защищаю мудня Зе за его действия на посту Презика, но тогда нужно и при регистрации на цензоре что бы проверяли рост комментаторов.
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13.02.2021 23:43 Відповісти
То коментатори хочуть показати гнойне іство Зе, а зріст то бонус ....як і у випадку з Х.йлом.
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14.02.2021 12:33 Відповісти
Чи може людина бути людиною ,коли вона принижує людину не по діям людським ,а по вигляду людському? Бонус.
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14.02.2021 13:19 Відповісти
Ти про Х*йло чи про розвал Української незалежності Зе клоуном.
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14.02.2021 13:26 Відповісти
Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими - Цензор.НЕТ 5271
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14.02.2021 13:29 Відповісти
Араби думають шо Бубочка досі в 95 кварталі і приїхав на гастролі...
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13.02.2021 23:44 Відповісти
Хорошо им там тепло как в Турции.
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14.02.2021 00:13 Відповісти
набагато теплiше нiж в Туреччинi...
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15.02.2021 19:12 Відповісти
Можливо просто росіяни під приводом "офіційного візиту" вирішили помирити своїх підлеглих Зеленського і Козака?
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14.02.2021 12:10 Відповісти
Из комментов понятно кто будет во втором туре за президентское кресло.....можно и не тратиться на выборы....
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14.02.2021 12:30 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Источник: https://censor.net/ru/n3247796

ВМФ дало відкоша, Україна кредит не отримає, тарифи ростуть, борги населення за комуналки зростають, олігархи заганяють українців у жебрацтво, в країні соціальне напруження, рекордний дефіцит бюджету, знищуєтьс армія відбудована Порохом, і що він робить для виправлення проблем - ІДЕ ЗІ СВОЄЮ ЖІНКОЮ НА КУРОРТ Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими - Цензор.НЕТ 1317

Були в історії людства такі імбіцили на посту президента, чи Україна чемпіон ...
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14.02.2021 12:30 Відповісти
а мне подумалось, как ихни солдаты в платьях выполняют воинские задания ?
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14.02.2021 12:32 Відповісти
з таким лекторатом, що пишуть такі коменти, у нас ніколи не зникнуть олігархи.і корупція.
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14.02.2021 13:46 Відповісти
А почему терпим???
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14.02.2021 14:21 Відповісти
Та да! Воскресенье - это ваще самый напряжённый рабочий день недели !
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14.02.2021 16:20 Відповісти
ну тепер вже точно інвестиції попруть..
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14.02.2021 21:46 Відповісти
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