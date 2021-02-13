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бойовик (3384) тероризм (2785) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС

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Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечних предмети", - додали  в штабі.

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Топ коментарі
+10
Говнокомандувач на курортах, мона і постріляти.
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13.02.2021 18:08
+9
тихої ночки, синочки
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1293

...
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13.02.2021 18:16
+6
"наши воины давали адекватный С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480 ответ"
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13.02.2021 17:59
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"наши воины давали адекватный С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480 ответ"
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13.02.2021 17:59 Відповісти
Бойвих втрат нема!! А підрив на міні ,це бойова втрата чи ні ???)))
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13.02.2021 18:02 Відповісти
Лайфак від ЗЄбаната.... Як одним словом змінити суть війни...

Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1562 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7390
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13.02.2021 18:35 Відповісти
Клоун він і в африці клоун.
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13.02.2021 18:43 Відповісти
адекватный ответ, это по версии зебобиков энергичное махание белым флагом.
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13.02.2021 20:46 Відповісти
Говнокомандувач на курортах, мона і постріляти.
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13.02.2021 18:08 Відповісти
Не обижайте бубочку! Бубочка работает. Для вас работает, а вы не благодарные. Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5290 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2609
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13.02.2021 18:18 Відповісти
Только адекватные ответы заставят орков не высовываться , Зеля баран дал указание не отвечать и призначили штрафы за ответку
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13.02.2021 18:11 Відповісти
Нарубать бошек оркам, наколоть на палки и разбить такие палки вдоль границы вот адекватный ответ.
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13.02.2021 18:15 Відповісти
тихої ночки, синочки
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1293

...
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13.02.2021 18:16 Відповісти
Про що це повідомлення ГШ? Ні про що!

Має бути:
"Сьогодні наші воїни попередили 2 обстріли. Підрозділи збройних сил РФ, у складі ...., знищено при спробі відкрити вогонь."

Оце - гідне повідомлкння. Зрозуміло, що ГШ роботу виконує.
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13.02.2021 18:20 Відповісти
а еще лучше првентивные удары
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13.02.2021 18:21 Відповісти
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7682 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2288
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13.02.2021 18:51 Відповісти
На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.Источник: https://censor.net/ru/n3247797
===========
Даже боюсь представить, что это такое по меркам зебобиков. Скорее всего энергичное размахивание белым флагом.
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13.02.2021 20:45 Відповісти
Адек отвечал ватно...
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13.02.2021 21:07 Відповісти
 
 