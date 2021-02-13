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Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко

В Україні вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Працівники таких бригад будуть вакциновані насамперед.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Загалом таких бригад буде 600. Бригади залучатимуть у міру збільшення обсягів поставок вакцин", - сказав він журналістам у суботу.

За словами Ляшка, навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації.

Працівники мобільних бригад будуть вакциновані в насамперед.

Також Ляшко повідомив, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

"Ми підготували 33-й пакет в рамках програми медгарантій, за яким НСЗУ буде контрактувати медзаклади і оплачувати роботу з вакцинації", - сказав він.

Також читайте: Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Також Ляшко підтвердив, що МОЗ готове через британське закупівельне агентство Crown Agents викуповувати вакцини, які можуть завозити комерційні дистриб'ютори, щоб використовувати їх для безкоштовної вакцинації українців.

"Ми готові викуповувати, якщо вакцини хтось буде завозити. Наша позиція, щоб вакцинація від COVID-19 була безкоштовною. Поки що, правда, таких пропозицій офіційно не надходило", - сказав він.
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Топ коментарі
+6
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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13.02.2021 18:16
+6
Думают как прикрыть свою жопу и имитировать бурную деятельность гробя здоровье учителей.

Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
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13.02.2021 19:03
+4
а скільки бригад забезпечені вакциною?
Хоча би - шприцами?
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13.02.2021 18:27
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Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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13.02.2021 18:16 Відповісти
Их зодно и в армию призывать будут ))) на всякий случай
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13.02.2021 18:23 Відповісти
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5344
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13.02.2021 18:29 Відповісти
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2325
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13.02.2021 19:26 Відповісти
на бумерах будут ездить отжимать бабло ?
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13.02.2021 19:04 Відповісти
Будуть ганятися, як в "Масках-шоу".
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13.02.2021 19:25 Відповісти
Будуть вакцинувати "свяченою" водою, через "зад".
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13.02.2021 18:18 Відповісти
место клизмы изменить нельзя )))
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13.02.2021 18:32 Відповісти
живыми мы им не дадимся
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4958
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13.02.2021 18:34 Відповісти
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600

Ты жИ оБищалЬ проводить 5 миллионов вакцинаций в месяц. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1019 Зрада, Ляшко, зрада. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2842
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13.02.2021 18:18 Відповісти
Вы уже в очередь на вакцинацию записались?
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14.02.2021 01:06 Відповісти
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Идёт охота на волков.. (с) Не, правильно. Никакой дурак сам колоться не пойдёт, а кому-то ж эти миллионы вакцион нужно двинуть. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1523
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13.02.2021 18:22 Відповісти
В Словакии правительство собралось открыть младшие классы и выпускной класс
НО САНЭПИДСТАНЦИЯ запретила до выполнения следующих условий - ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕХ УЧИТЕЛей, потом 14 дней карантина и втрой этап вакцинации
Думают люди об учителях
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13.02.2021 18:22 Відповісти
Думают как прикрыть свою жопу и имитировать бурную деятельность гробя здоровье учителей.

Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
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13.02.2021 19:03 Відповісти
Та можно и каждую неделю учителям пердолить вакцину...
А так - на всякий случай. Потому что нифига неизвестно - но модно.
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13.02.2021 19:05 Відповісти
Подивимось, яким боком ці вакцини вилізуть. Можливо, роги виростуть, можливо, пісюни повідпадають. Ніхто ж не знає.
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13.02.2021 19:27 Відповісти
Злопамятные, помнят , как учителя им двойки ставили.
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13.02.2021 21:28 Відповісти
Это уже фашизм.
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14.02.2021 00:33 Відповісти
Це що, щось на кшалт продзагонів, чи "ястребків"?
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13.02.2021 18:24 Відповісти
А Ви що, вакціонуватись не хочете?
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6527
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14.02.2021 01:08 Відповісти
Можливо і не доживу до того часу, поки поступить вакцина, все обіцяють як в тому анекдоті Чапаєв Анці.
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14.02.2021 07:27 Відповісти
Усе як у дорослих- прямо війна.)))
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13.02.2021 18:24 Відповісти
формируют бригады, составляют списки очереди, затачивают шприцы...но интересно, что при этом всем, нет вакцины, и неизвестно будет ли вообще! у Ишака Эмиратского все как всегда, главное маневры, лохи73 оценят.
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13.02.2021 18:47 Відповісти
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7014 Не, ну если по штуке баксов будут гражданам платить, то найдут желающих двинуться... Но это они сколько бабла должны с собой возить..
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13.02.2021 18:27 Відповісти
а скільки бригад забезпечені вакциною?
Хоча би - шприцами?
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13.02.2021 18:27 Відповісти
А скільки людей готови до вакцінації?
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14.02.2021 01:09 Відповісти
А когда "межпланетный шахматный турнир"? Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7620
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13.02.2021 18:27 Відповісти
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, которые будут гоняться за вами круглые сутки со шприцами наперевес, а догнав, вжарят все иглы по самое небалуй. Так что прячьте жопы и сидите дома, пока не пройдёт шухер. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3230 Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9718
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13.02.2021 18:30 Відповісти
а чем вакцинировать то??? обещаниями?
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13.02.2021 18:32 Відповісти
А кого вакцинировать то? Толпы желающих?
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14.02.2021 01:09 Відповісти
запасайтесь гранатами, патронами и пулеметами
враг не пройдет
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13.02.2021 18:33 Відповісти
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8108
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13.02.2021 18:37 Відповісти
Той випадок...
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4426
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13.02.2021 18:56 Відповісти
А Ви що, не знали, що ще Тесла використовував інтернет?
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13.02.2021 19:28 Відповісти
Прям бригадний єнєрал.
Строки повного вакцинування населення.Ми десь між Гондурасом і Пн.Кореєю.
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 616
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13.02.2021 18:39 Відповісти
не хрен спешить,пусть испытают на дураках
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13.02.2021 18:42 Відповісти
Та на що потрібна ця ванцинація? В Україні є спеціалість якого цитуюсь у всьому рунеті - Жолобак Надія, яка каже, що все це маячня. Але "нет пророков в своём Отечестве", ніхто її не чує в українській владі.
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13.02.2021 18:56 Відповісти
То вірно, і ніби розумно. Але де решта імунологів світу? Щось не чув нічого від них.
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13.02.2021 19:30 Відповісти
Їх купили. Чесні залишилися тільки у нас.
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13.02.2021 19:38 Відповісти
Всі вакцини всадить богатирьовій,щоб на ботекс не тратилась....вам довіри-нуль.
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13.02.2021 19:45 Відповісти



Ray

@Ray_net_ua

·12 февр.

НАБУ открыло дело против главы Минздрава Украины, который оседлав смертельную пандемию умудрился наварить 585%(!) на закупке вакцины Sinovac через фирму-прокладку связанную с Януковичем и Богатыревой. Китайцы продали ему вакцину 3$ за дозу, а украинцам аферист впарил за $17,85.
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13.02.2021 19:51 Відповісти
Вколят и сделают всех дебилами))
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13.02.2021 19:57 Відповісти
Нема на що гроші витрачати?
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13.02.2021 20:10 Відповісти
Щойно новини пройшли, що Смєшка в прем'єр-міністри сватає КГБіст-генерал Марчук...
Новий виток кучмівських героїв повертається...
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13.02.2021 20:14 Відповісти
А кто будет отвечать например за смерть от фуфло-вакцины AstraZeneca? Бригада или государство? Я так понимаю эти бригады спецом формируют чтобы в случае смерти государство могло умыть руки! Какую страховку получат семьи?
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13.02.2021 20:50 Відповісти
Такую, как и медики. Тем разогнались, и еще раз заплатили.
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13.02.2021 21:35 Відповісти
Ляшко, маловато будет, давай 666 бригад. Иначе вакцинацию не вытянуть.
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13.02.2021 21:33 Відповісти
Вопрос - А чем колоть то будите !? - "Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета."(с)
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13.02.2021 23:17 Відповісти
 
 