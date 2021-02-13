Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко
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В Україні вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Працівники таких бригад будуть вакциновані насамперед.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Загалом таких бригад буде 600. Бригади залучатимуть у міру збільшення обсягів поставок вакцин", - сказав він журналістам у суботу.
За словами Ляшка, навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації.
Працівники мобільних бригад будуть вакциновані в насамперед.
Також Ляшко повідомив, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.
"Ми підготували 33-й пакет в рамках програми медгарантій, за яким НСЗУ буде контрактувати медзаклади і оплачувати роботу з вакцинації", - сказав він.
Також Ляшко підтвердив, що МОЗ готове через британське закупівельне агентство Crown Agents викуповувати вакцини, які можуть завозити комерційні дистриб'ютори, щоб використовувати їх для безкоштовної вакцинації українців.
"Ми готові викуповувати, якщо вакцини хтось буде завозити. Наша позиція, щоб вакцинація від COVID-19 була безкоштовною. Поки що, правда, таких пропозицій офіційно не надходило", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать.
Ты жИ оБищалЬ проводить 5 миллионов вакцинаций в месяц. Зрада, Ляшко, зрада.
Идёт охота на волков.. (с) Не, правильно. Никакой дурак сам колоться не пойдёт, а кому-то ж эти миллионы вакцион нужно двинуть.
НО САНЭПИДСТАНЦИЯ запретила до выполнения следующих условий - ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕХ УЧИТЕЛей, потом 14 дней карантина и втрой этап вакцинации
Думают люди об учителях
Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
А так - на всякий случай. Потому что нифига неизвестно - но модно.
Не, ну если по штуке баксов будут гражданам платить, то найдут желающих двинуться... Но это они сколько бабла должны с собой возить..
Хоча би - шприцами?
враг не пройдет
Строки повного вакцинування населення.Ми десь між Гондурасом і Пн.Кореєю.
Ray
@Ray_net_ua
·12 февр.
НАБУ открыло дело против главы Минздрава Украины, который оседлав смертельную пандемию умудрился наварить 585%(!) на закупке вакцины Sinovac через фирму-прокладку связанную с Януковичем и Богатыревой. Китайцы продали ему вакцину 3$ за дозу, а украинцам аферист впарил за $17,85.
Новий виток кучмівських героїв повертається...