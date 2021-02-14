УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15875 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 609 39
перемовини (2483) Донбас (21733) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523) Єрмак Андрій (1228)

Єрмак про "Нормандський формат": Переговори просуваються складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак про

У межах Нормандського формату на рівні політичних радників наразі триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей та припинення війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телепрограмі "Україна з Тиграном Мартиросяном", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, були виконані. Водночас, за його словами, "Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо".

Керівник Офісу Президента нагадав, що Україна є сумлінним прихильником Мінських домовленостей.

"Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожний рядок цих угод – у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки. Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування. Сьогодні 2021 рік", – сказав Андрій Єрмак.
Він також оцінив переговори у межах Нормандського формату як досить складні.

"І очні, і у форматі відеоконференції, переговори тривають не менше п'яти-шести годин. Переговори просуваються  складно, але  однак прогрес є", – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що просування перемовин залежить не тільки від України.

Крім того, за словами Андрія Єрмака, дуже важливо, що лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники держав – західних партнерів: Німеччини та Франції – як учасниць Нормандського формату, а також США, Великої Британії, Канади, Швеції.

"Для нас було важливо, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на Донбасі, як Україна виконує свої зобов'язання, як наша країна робить усе необхідне для того, щоб підтримувався режим припинення вогню. Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в Мінській тристоронній контактній групі, і в Нормандському форматі", – сказав керівник Офісу Президента.

Також читайте: Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Тут вже цитують не преза а його завгоспа ... хто такий Єрмак і коли він вже ******** запорєбрік?
показати весь коментар
13.02.2021 18:45
+8
Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9364
показати весь коментар
13.02.2021 18:47
+4
"Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковымhttps://www.obozrevatel.com/russia/maski-v-kremle-sbroshenyi-rossiya-idet-k-vojne-krahu-tupiku-i-krovi-eks-polkovnik-fsb-gudkov.htm
------------------------------------------

.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
показати весь коментар
13.02.2021 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то Єрмак у джиинсах?

Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9403
показати весь коментар
13.02.2021 18:42 Відповісти
Нет, ермак в парандже и на каблуках
показати весь коментар
13.02.2021 20:20 Відповісти
Тут вже цитують не преза а його завгоспа ... хто такий Єрмак і коли він вже ******** запорєбрік?
показати весь коментар
13.02.2021 18:45 Відповісти
дЕрьмак
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 8264
показати весь коментар
13.02.2021 19:28 Відповісти
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 5472
показати весь коментар
13.02.2021 19:49 Відповісти
сам тільки хотів запитати, - а хто такий єрмак?. скільки виборців йому делегувало право представляти Україну?
показати весь коментар
14.02.2021 21:48 Відповісти
Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9364
показати весь коментар
13.02.2021 18:47 Відповісти
Говорить что-то нужно, вот он и говорит.
показати весь коментар
13.02.2021 18:51 Відповісти
У трупа не може бути жодного прогресу, а Мінські Угоди вже 4 роки як труп.
показати весь коментар
13.02.2021 19:00 Відповісти
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 9599
показати весь коментар
13.02.2021 19:00 Відповісти
Результати норманської зустрічі 2019 відкликання позовів проти "газпрому"? Фсьо?
показати весь коментар
13.02.2021 19:01 Відповісти
"Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковымhttps://www.obozrevatel.com/russia/maski-v-kremle-sbroshenyi-rossiya-idet-k-vojne-krahu-tupiku-i-krovi-eks-polkovnik-fsb-gudkov.htm
------------------------------------------

.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
показати весь коментар
13.02.2021 19:04 Відповісти
.... составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе- это есть прорашистская мантра для того,что бы мусолить и невыполнять все ранее принятые дорожные карты.
показати весь коментар
13.02.2021 19:15 Відповісти
Zik первым из закрытых Зеленским каналов подал иск в Верховный суд....почему они прыгают, нужно всё делать правильно, вначале нужно обратиться в СБУ, потом в Военную комендатуру, а потом в Верховный суд., Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 1831
показати весь коментар
13.02.2021 19:16 Відповісти
Брехуни. Тиша працює, COVID перемогли, вакцину закупили,з МВФ домовились, а попереду ще зростання економіки з другого квартала на 4,7%
показати весь коментар
13.02.2021 19:42 Відповісти
Цензурно висказатись про те,що воно меле,немає ніякої можливості...
показати весь коментар
13.02.2021 19:44 Відповісти
Це канал Ахметки - ось з ким ізмєніл Вовка лібімамоу Бєнє , тут і Козира можно піарити...
показати весь коментар
13.02.2021 19:47 Відповісти
сам жилет бронированный натянул,а бубочке бронелифчик дал...вот такой завхоз в опе.
показати весь коментар
13.02.2021 19:48 Відповісти
Ото опять накурятся айкосов или чего-то забористого и видят прогресс, которого по определению быть не может....
показати весь коментар
13.02.2021 19:55 Відповісти
Кравчук росСМИ рассказал, как на самом деле относится к Зеленскому: "Я могу говорить откровенно" Кравчук заявил, что не восторгается нынешним президентом Украины, но в то же время видит его положительные качества, о которых нельзя не сказать.
Хтось щось розуміє?
показати весь коментар
13.02.2021 20:14 Відповісти
Зачем что то понимать. Кравчук это давний соратник Медведчука. И этим все сказано
показати весь коментар
13.02.2021 20:46 Відповісти
Хотелось бы напомнить этому идиоту, что Зеленский обещал , что если год после Парижа не принесет результатов , Украина прекратит Минский процесс. Год прошел. И что опять. Азербайджан 28 лет вел переговоры в Минске и что ?????Результат был только только тогда, когда ВС Азербайджана просто освободили свою территорию.
показати весь коментар
13.02.2021 20:45 Відповісти
Може примножив балачки, та результатів-нуль. Ба більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
показати весь коментар
13.02.2021 22:09 Відповісти
у цього кварталного виродка э прогрес - ха, ха, ха.
показати весь коментар
13.02.2021 22:46 Відповісти
Прогрес є, як і на переговорах з МВФ. Навіть Кравчук "підтвердив", що мертві бджоли не гудуть.
показати весь коментар
14.02.2021 06:46 Відповісти
Минские соглашения невыполнимы, но несмотря на это, Украина сделает все, чтобы реализовать заложенные в них принципы. Об этом в эфире телеканала "Украина" в ночь на 13 февраля заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко
показати весь коментар
14.02.2021 10:05 Відповісти
Вы до сих пор не поняли, кто такие Зеленский и его банда? Они те, о ком говорят - "без царя в голове" типа Шуры Балаганова, сейчас есть возможность что-то слямзить, где-то повыступать за деньги, они туту же это делают, а там хоть трава не расти. Нет и не было у них никакой "стратегии", это слово им ненавистно и чуждо. Есть только одно средство -гнать их надо поганой метлой с украинской земли пока не поздно!
показати весь коментар
14.02.2021 13:42 Відповісти
прогресс есть..

Ну конечно есть! Небывалый прогресс! Вся страна видит, что за два года у клоуна небывалые достижения!
показати весь коментар
14.02.2021 12:58 Відповісти
Ермак - говорящий анус гаранта
показати весь коментар
14.02.2021 13:07 Відповісти
Рейтинг господина Зеленского падает потому, что у него нет никаких качеств, необходимых для выполнения функций президента страны; он не умеет работать. К власти он пришёл в результате обмана, вследствие надутого олигархатом и Россией телевизионого, виртуального рейтинга. Кроме того, вы, господин Ермак, представляете интересы агрессивной России.
Сейчас появились данные о том, что в Объединённые Арабские Эмираты раздельно прибыли Зеленский и Козак. Зачем? Вам было мало Омана?
Кто ж вам с Зеленским поверит, если вы непрерывно лжёте, лицемерите и играете свои роли?
показати весь коментар
14.02.2021 13:30 Відповісти
Слушать жирного российского диверсанта Дерьмака - себя не уважать.
показати весь коментар
14.02.2021 13:33 Відповісти
Ермаку о чём бы ни говорить - лишь бы о вагнеровцах не спросили....
показати весь коментар
14.02.2021 13:40 Відповісти
Если они пойдут хоть на один уступок Кремлю, то они лишаться легитимности!
показати весь коментар
14.02.2021 14:33 Відповісти
К 2745 году парашия согласилась больше не завозить шифер на территорию лохандонии...
показати весь коментар
14.02.2021 15:39 Відповісти
Броник таки порвал...
показати весь коментар
14.02.2021 15:43 Відповісти
противная гнусавая рожа
показати весь коментар
14.02.2021 17:29 Відповісти
Как это у Зеленых дурней получается производить видимость бурной деятельности? Артисты
показати весь коментар
14.02.2021 21:29 Відповісти
Агент фсб
показати весь коментар
14.02.2021 21:30 Відповісти
 
 