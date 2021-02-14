Єрмак про "Нормандський формат": Переговори просуваються складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах Нормандського формату на рівні політичних радників наразі триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей та припинення війни на Донбасі.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телепрограмі "Україна з Тиграном Мартиросяном", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Андрій Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб принципи, закладені в Мінських домовленостях, були виконані. Водночас, за його словами, "Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо".
Керівник Офісу Президента нагадав, що Україна є сумлінним прихильником Мінських домовленостей.
"Але ми говоримо правду: якщо візьмемо кожний рядок цих угод – у деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки. Безумовно, в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, потрібно вносити корегування. Сьогодні 2021 рік", – сказав Андрій Єрмак.
Він також оцінив переговори у межах Нормандського формату як досить складні.
"І очні, і у форматі відеоконференції, переговори тривають не менше п'яти-шести годин. Переговори просуваються складно, але однак прогрес є", – зазначив керівник Офісу Президента.
Він зауважив, що просування перемовин залежить не тільки від України.
Крім того, за словами Андрія Єрмака, дуже важливо, що лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники держав – західних партнерів: Німеччини та Франції – як учасниць Нормандського формату, а також США, Великої Британії, Канади, Швеції.
"Для нас було важливо, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на Донбасі, як Україна виконує свої зобов'язання, як наша країна робить усе необхідне для того, щоб підтримувався режим припинення вогню. Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в Мінській тристоронній контактній групі, і в Нормандському форматі", – сказав керівник Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
------------------------------------------
.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
Хтось щось розуміє?
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко
Ну конечно есть! Небывалый прогресс! Вся страна видит, что за два года у клоуна небывалые достижения!
Сейчас появились данные о том, что в Объединённые Арабские Эмираты раздельно прибыли Зеленский и Козак. Зачем? Вам было мало Омана?
Кто ж вам с Зеленским поверит, если вы непрерывно лжёте, лицемерите и играете свои роли?