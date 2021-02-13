Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад

Міноборони пропонує 24 серпня - на 30-ту річницю незалежності України - провести в Києві військові паради на Хрещатику і на Дніпрі, залучити авіацію, оркестр з тисячі музикантів і кінні підрозділи.

Попередню концепцію святкування обговорили на нараді в Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

До проведення параду хочуть залучити понад 4000 учасників і 250 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки. Над Хрещатиком пропонують організувати політ повітряної колони з понад 50 літальних апаратів.

Військові планують продемонструвати на День Незалежності новітні розробки, серед яких реактивні системи "Вільха" і "Нептун", ракетний комплекс "Грім" та інші нові і модернізовані зразки українських і зарубіжних оборонних комплексів.

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19 парадних розрахунків представлять Збройні сили, ще вісім - інші представники сектора безпеки і оборони. Передбачається, що всі вони пройдуть новим стройовим кроком.

На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Демонстраційні заходи Військово-морських сил відбудуться в Одесі, куди запросили представників флотів держав-партнерів. У Києві на святкування хочуть запросити керівників оборонних відомств та керівників військових підрозділів держав-партнерів, а також генсека НАТО Єнса Столтенберга.

У Міноборони зазначають, що поки це попередні ідеї проведення параду. Підготовку до нього готові почати вже в кінці лютого.

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