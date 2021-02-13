Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Міноборони пропонує 24 серпня - на 30-ту річницю незалежності України - провести в Києві військові паради на Хрещатику і на Дніпрі, залучити авіацію, оркестр з тисячі музикантів і кінні підрозділи.
Попередню концепцію святкування обговорили на нараді в Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
До проведення параду хочуть залучити понад 4000 учасників і 250 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки. Над Хрещатиком пропонують організувати політ повітряної колони з понад 50 літальних апаратів.
Військові планують продемонструвати на День Незалежності новітні розробки, серед яких реактивні системи "Вільха" і "Нептун", ракетний комплекс "Грім" та інші нові і модернізовані зразки українських і зарубіжних оборонних комплексів.
19 парадних розрахунків представлять Збройні сили, ще вісім - інші представники сектора безпеки і оборони. Передбачається, що всі вони пройдуть новим стройовим кроком.
На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.
Демонстраційні заходи Військово-морських сил відбудуться в Одесі, куди запросили представників флотів держав-партнерів. У Києві на святкування хочуть запросити керівників оборонних відомств та керівників військових підрозділів держав-партнерів, а також генсека НАТО Єнса Столтенберга.
У Міноборони зазначають, що поки це попередні ідеї проведення параду. Підготовку до нього готові почати вже в кінці лютого.
Будь ласка, зачекайте...
А впереди конного подразделения - ОМАНСКИЙ ОСЕЛ.
А де арбалетники, копійники, стрільці із піщалями, нарешті алебардники!
Бойцы красноармейцы верхом на вороных.
Бойцы артиллеристы у пушек боевых.
У стен кремлевских шел парад
За строем строй, за рядом ряд.
И видно всем издалека -
Идут советские войска.
Олди пам'ятають цю імперську пісню. Дай Боже забути це назавжди.
«Мы решили упростить строевой шаг, ведь «прусский» слишком сложный и напряженный, - объяснил один из создателей «национального» шага, командир батальона почетного караула Сергей Клявлин. - Почти все элементы остались прежними, но все проделывается более мягко. Ногу поднимать будут на 10-15 см, а не на 15-20 см. Колено сгибается, но нога опускается прямой, хотя и более мягко, солдат не чеканит об асфальт всей стопой, а делает легкий перекат».
Печатный шаг (также прусский шаг, или прусский церемониальный шаг НЕ для пузатых генералов «Пузатых генералов не осталось!»
И не надо этих пивичек и Винника... это те что постоянно крутятся на 1+1.
https://m.lenta.ru/comments/news/2021/02/13/potera/
Смерть ХохлоНацистам
3 минуты назад
0
Так убей ХОХЛОНАЦИСТА, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Давайте організуємо дюжину маленьких рингів, на яких дюжина воїнів ЗСУ гамселить дюжину ляльок, що символізують окупантів.
Давайте встановимо дюжину вертепів, де дюжина Зеленських зображає переможні "вєхі" турбо-каденції.
Майданом нехай пройдуть авіатори із фанерними макетами літаків (бо власних або немає, або настільки старі, що можуть просто розсипатися і впасти на глядачів.
А також пройдуть космонавти із макетами космічних ракет.
Фахівці-вірусологи із величезними шприцами, що символізуватимуть досягнення нашої медицини із створення вакцини від ковіду.
Можна ще запропонувати ідей, тільки дуже сумно це писати.
😃😃😃Зедебил боится показаться на Крещатике. Оно понимает, что там опять будет колонна наших Героев и ему там делать нечего.
Оно будет ошиваться где-то возле реки ))))
Тварь **********, чтоб ты сдох, падло!
А где созданное при зеленой плесени???
Наша НОВА авіація почалася із кустарних безпілотників, що вироблялися з чого прийде і на ентузіазмі.
Вважаю, що в нас є шанс створювати нові види зброї, використовуючі творчість молоді і ******* здобутки світової науки. Нові принципи нелетального ураження ворога.
Головна ціль - деморалізація супротивника. Думаю, що наука вже стоїть на порозі відкриття технологій дистанційного впливу на свідомість. Я не маю на увазі ЗМІ та "відосики".