ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський

Об'єднані Арабські Емірати - це країна, яка дуже швидко розвивається і має величезний економічний потенціал.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю еміратському інформаційному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Емірати яскраво проявляють свою лідерську природу не тільки в економіці, технологіях, соціальній сфері, а й у справі регіонального мирного процесу. Нормалізація відносин між ОАЕ та Ізраїлем стала справжнім проривом, і Україна вітає цей історичний крок", - зазначив Зеленський.

Він також відзначив "неймовірні зусилля Еміратів" у боротьбі з коронавірусом і подякував за надання гуманітарної допомоги Україні для протистояння COVID-19.

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"ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все амбітніших проєктів.

Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво", - додав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.