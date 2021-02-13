УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16136 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 860 136
Зеленський (17406) ОАЕ (134)

ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський

Об'єднані Арабські Емірати - це країна, яка дуже швидко розвивається і має величезний економічний потенціал.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю еміратському інформаційному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Емірати яскраво проявляють свою лідерську природу не тільки в економіці, технологіях, соціальній сфері, а й у справі регіонального мирного процесу. Нормалізація відносин між ОАЕ та Ізраїлем стала справжнім проривом, і Україна вітає цей історичний крок", - зазначив Зеленський.

Він також відзначив "неймовірні зусилля Еміратів" у боротьбі з коронавірусом і подякував за надання гуманітарної допомоги Україні для протистояння COVID-19.

Також читайте: Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими. ВІДЕО+ФОТО

"ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все амбітніших проєктів.

Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво", - додав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6066
показати весь коментар
13.02.2021 19:05
+28
незабываемый РОМАНТИЧЕСКИЙ государственный визит !!!!!!!!!!!!!

за счет налогоплательщиков
показати весь коментар
13.02.2021 19:08
+27




Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

Заява АП про «офіційний візит» Зеленського до ОАЕ з'явилася після інформації Ткача про те,що літака Козака(який знаходиться під санкціями)вилітив з Мінська до Дубаі.Яка справжня ціль,можна здогадуватись! Ну що, українці, довго тішилися «цукеркою»у вигляді вимкнених каналів?
показати весь коментар
13.02.2021 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Андрій Смолій

34 мин. ·

Цікаво, що літак Козака-Медведчука, який потрапив під санкції, вчора також полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Виліт відбувся з Мінська.

Сьогодні раптово, без жодних попереджень та планів туди ж прилетів Зеленський. І хоча візит мав початись завтра, Зеленський вже прилетів туди сьогодні.

То хто ж прилетів літаком Козака до ОАЕ?

І чому раптово сьогодні Зеленський вилетів туди ж? Велике питання.

Соупадіє?
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
13.02.2021 20:17 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·

Думали завтра? Сьогодні. Зеленський вже там, хоча візит офіційно має початись завтра. Тобто прибув заздалегідь. А повідомлення на офіційних ресурсах з'явилось коли вони були вже в польоті до ОАЕ.

Багатоходівочка цікава. Нікому не повідомляти про так званий «візит». Вилетіли з України і вже фактично по прильоту оголосити про що 14 лютого щось розпочнеться. Насправді вже сьогодні. От і чергова брехня Зеленського та його свити.

Так ми і повірили у випадковість. Знов поїхав відпочивати.

Стежте за
Андрій Смолій
показати весь коментар
13.02.2021 20:18 Відповісти
"ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке" - Зеленский
Что связывает Украину и ОАЭ ?
Ну кроме фабрики Косюка, которую он там построил, чтобы не платить налоги в Украине?
показати весь коментар
13.02.2021 20:19 Відповісти
Захотел и построил! ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5291 У тебя видимо разрешения забыл спросить ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7212
показати весь коментар
13.02.2021 21:22 Відповісти
Как только клоун в очередной раз куда-то едет дурака валять, так сразу это оказывается " ключевой партнер Украины ". То у него Оман ключевой партнер, то Эмираты.. Когда уже Ростов станет ключевым?
показати весь коментар
13.02.2021 20:21 Відповісти
Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)", - заявляв Ткач у п'ятницю, 12 лютого 2021 року, о 18:14.

Відвідини Об'єднаних Еміратів Зеленським, куди він вирушив спільно з першою леді Оленою Зеленською, натомість почалися в суботу, 13 лютого.

"Хтось скаже, що це чистий збіг. Життя вчить нас в такі збіги не вірити.
Недовго музика грала.
В Омані одночасно із Зеленським був Патрушев.
В ОАЕ - Козак.
Якийсь дуже цікавий "збіг ,,,)
показати весь коментар
13.02.2021 20:28 Відповісти
Так так. Ну і де зараз це Мертвечук? А це Порошенко йому дозволив... Ну ну...
показати весь коментар
13.02.2021 23:39 Відповісти
Вот увидите Зеленский и его команда непрофессионалов, они просто поговорят правительством ОАЭ и всё будет на этом, никакого развития отношений дальше не будет.
показати весь коментар
13.02.2021 20:29 Відповісти
А ничего и не может быть! У нас нет ни одной ниточки. То есть сталь шла в ОАЕ, но трейдерами были немцы а не арабы. А сейчас и этого нет.
показати весь коментар
13.02.2021 21:17 Відповісти
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3046
показати весь коментар
13.02.2021 20:35 Відповісти
Все фигня, главное - тещу не забыть
показати весь коментар
13.02.2021 21:47 Відповісти
А как же оман? все? побили горшки с инвестициями оманскими?
показати весь коментар
13.02.2021 20:36 Відповісти
ой та ладно мы тоже ишаков маму рот тарахтерили!!!! ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5816
показати весь коментар
13.02.2021 20:39 Відповісти
солома

Соупаденіє...очєрєдноє ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 574

"Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)"

Цитировать
показати весь коментар
13.02.2021 20:39 Відповісти
а от в Омані зараз образилися)
показати весь коментар
13.02.2021 20:42 Відповісти
Денег Бене всё равно не даст никто ... -- кроме украинцев...
показати весь коментар
13.02.2021 20:43 Відповісти
ОАЭ скорее партнёр русни. Там и вакцину кацапскую в числе первых зарегистрировали.
показати весь коментар
13.02.2021 20:45 Відповісти
Я так понимаю, сопля этим лайнером, через Минск вернётся.
показати весь коментар
13.02.2021 21:01 Відповісти
ОАЭ недавно с Израилем безвиз установили. Видать, Зеле Нетаньяху подсобил... ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1418
показати весь коментар
13.02.2021 21:11 Відповісти
Какую ересь он несёт ! Он наверное думает, что в стране нет специалистов по внешней торговле и внешним связям.
показати весь коментар
13.02.2021 21:12 Відповісти
13.‎02.‎2021
В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года...
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
показати весь коментар
13.02.2021 21:31 Відповісти
Так кто бы сомневался. Главное что бы арабам не пришлось сильно пожалеть о его визите , как Макрону , когда Нотердам сгорел. Оно ж куда не приедет там обязательно катастрофа.
показати весь коментар
13.02.2021 21:44 Відповісти
"В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит.... "

Какая разница.....
показати весь коментар
13.02.2021 21:52 Відповісти
"Сегодняшнее заседание суда,господа присяжгые заседатели,будет полностью посвящено поездке подсудимого В ОАЭ в феврале этого года.."
показати весь коментар
13.02.2021 22:15 Відповісти
Скандал с отсутствием вакцин и провалом миссии МВФ скоро затмится вояжем на теплые пляжи Аль Мамзара.
показати весь коментар
13.02.2021 22:32 Відповісти
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4473
показати весь коментар
13.02.2021 22:35 Відповісти
ОАЭ- ключевой партнер
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3896
показати весь коментар
13.02.2021 22:39 Відповісти
Писькограй приехало отдохнуть от безделья ?
показати весь коментар
13.02.2021 23:03 Відповісти
Ну нам треба і нафта і газ. І курорти в ОАЄ непогані. Ну а в пустелі нічого не росте, так що розвиток відносин з цією країною, це те що нам треба.
показати весь коментар
13.02.2021 23:43 Відповісти
ОАЕ, скорее всего агентурное кубло РАша-парашинских спецслужб в этом регионе, всяких гру-фсб, и тому подобных гаденышей. Вызывают агента бубочку не для того чтоб сюсюкать с ним, - а чтоб вставить ему по сами гланды. И этот вставитель - Козак, по всей видимости. По чину он поди, будет старше бубочки, среди агентуры в Украине, а значит: ближе к ушам кремлевского Хубла. Привезут нашего мальчиша-плохиша уже в Киев, не с бочкой варенья, - а, скорее всего, с фенгалом под глазом и разорванным третьим глазом. Не жалко, конечно. Но то, что этот скоморох начнет активнее плясать под агентурную дудку рашистов, - вполне реально ожидать. Он и так не отличался большой любовью к украинцам..
показати весь коментар
14.02.2021 06:51 Відповісти
Швидко росте, бо не має таких МАРОДЕРІВ - ГРАБІЖНИКІВ СВОГО НАРОДУ!!! Краще повчись, скільки ОАЕ сплачує своїм молодикам на весілля, або батькам за народжену дитину, а не лізь в КОСМОС!!!- ще там тебе не вистачає!
показати весь коментар
14.02.2021 10:56 Відповісти
Завод по производству Ан уже "построили"( с этими "таваришами" с "их откатами" даже арабы офигевают) Поэтому НИЧЕГО не будет пока Саакашвили и команда не прийдёт. Это просто старые пути,но нет того кто осилит дорогу Нет.Воры,бандиты,болтуны,импотенты,просто никто. Арабам нужна и транспортная авиация и военные спутники. Но в Украине НЕТ национальной элиты,способной этим воспользоваться.
показати весь коментар
14.02.2021 13:36 Відповісти
Пустая болтовня Зеленского есть маскировка тайных переговоров - как в Омане.
показати весь коментар
14.02.2021 21:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 