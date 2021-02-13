ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський
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Об'єднані Арабські Емірати - це країна, яка дуже швидко розвивається і має величезний економічний потенціал.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю еміратському інформаційному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Емірати яскраво проявляють свою лідерську природу не тільки в економіці, технологіях, соціальній сфері, а й у справі регіонального мирного процесу. Нормалізація відносин між ОАЕ та Ізраїлем стала справжнім проривом, і Україна вітає цей історичний крок", - зазначив Зеленський.
Він також відзначив "неймовірні зусилля Еміратів" у боротьбі з коронавірусом і подякував за надання гуманітарної допомоги Україні для протистояння COVID-19.
"ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все амбітніших проєктів.
Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво", - додав він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.
Будь ласка, зачекайте...
34 мин. ·
Цікаво, що літак Козака-Медведчука, який потрапив під санкції, вчора також полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Виліт відбувся з Мінська.
Сьогодні раптово, без жодних попереджень та планів туди ж прилетів Зеленський. І хоча візит мав початись завтра, Зеленський вже прилетів туди сьогодні.
То хто ж прилетів літаком Козака до ОАЕ?
І чому раптово сьогодні Зеленський вилетів туди ж? Велике питання.
Соупадіє?
1 ч ·
Думали завтра? Сьогодні. Зеленський вже там, хоча візит офіційно має початись завтра. Тобто прибув заздалегідь. А повідомлення на офіційних ресурсах з'явилось коли вони були вже в польоті до ОАЕ.
Багатоходівочка цікава. Нікому не повідомляти про так званий «візит». Вилетіли з України і вже фактично по прильоту оголосити про що 14 лютого щось розпочнеться. Насправді вже сьогодні. От і чергова брехня Зеленського та його свити.
Так ми і повірили у випадковість. Знов поїхав відпочивати.
Стежте за
Андрій Смолій
Что связывает Украину и ОАЭ ?
Ну кроме фабрики Косюка, которую он там построил, чтобы не платить налоги в Украине?
Відвідини Об'єднаних Еміратів Зеленським, куди він вирушив спільно з першою леді Оленою Зеленською, натомість почалися в суботу, 13 лютого.
"Хтось скаже, що це чистий збіг. Життя вчить нас в такі збіги не вірити.
Недовго музика грала.
В Омані одночасно із Зеленським був Патрушев.
В ОАЕ - Козак.
Якийсь дуже цікавий "збіг ,,,)
Соупаденіє...очєрєдноє
"Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)"
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В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года...
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Какая разница.....