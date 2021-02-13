Малоймовірно, що Росія дасть згоду на залучення США до "Нормандського формату", - Кулеба

У розмові з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювалося залучення США в процес врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Яніні Соколовій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За словами Кулеби, він сказав держсекретареві США, що "Україна буде вітати настільки глибоке залучення Сполучених Штатів у процес протидії російській агресії, наскільки самі Сполучені Штати готові глибоко зануритися в цей процес".

Глава МЗС нагадав, що в 2014 році спочатку був створений так званий Женевський формат, куди входили США.

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"Зібралися в Женеві держсекретар США [Джон] Керрі, наш міністр закордонних справ Андрій Дещиця, Лавров (глава МЗС Росії. - Ред.). Вони там сиділи і говорили, і в принципі, це була зачіпка, і, з моєї точки зору, потрібно було "качати" цю історію далі. Але потім в Україні відбулися президентські вибори, відбулася легендарна вже поїздка в "Нормандію", і там був створений вже інший формат", - розповів Кулеба, як змінився формат переговорів з приходом до влади президента Петра Порошенка .

Дипломат підкреслив, що не може назвати те, що сталося помилкою: "Тоді був реально такий хаос. І тут вже поєдналися не міністри закордонних справ, а чотири лідери держав - Німеччини, Франції, Росії та України - і сіли про щось говорити. Так народився Нормандський формат".

На думку Дмитра Кулеби, потрібно було залишатися в Женевському форматі і продовжувати його виводити на новий рівень.

"Але, будемо відверті, росіянам був вигіднішим Нормандський формат, тому що їм не потрібні були за столом переговорів Сполучені Штати. Тому Нормандський формат став таким, яким він є. Він досяг певних результатів. Ми б хотіли, безумовно, щоб він був ефективнішим, і постійно працюємо над цим. Але потрібно розуміти, що вступити в Нормандський формат можна, як в НАТО, - тільки за консенсусною згодою всіх держав-учасників", - зазначив глава МЗС.

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Він підкреслив, що малоймовірно, що Росія дасть таку згоду.