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Новини Політика України
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Кабмін (6258) відставка (1203) Вітренко Юрій (370)

Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики: "Якщо когось іншого призначать"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики:

Якщо Кабмін призначить міністра енергетики, нинішній виконувач обов'язків Юрій Вітренко покине пост першого заступника.

Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити", – сказав Вітренко.

Керівник міністерства енергетики наголосив, що для нього "взагалі посада не є важливою".

"Тобто я пішов працювати, тому що мені сказали, що потрібно допомогти державі. Ось у спосіб, у який я можу, я державі допомагаю", – додав Юрій Вітренко.

Також дивіться: Призначення Вітренка міністром енергетики винесуть на голосування ВР втретє, якщо так вирішить фракція, - Корнієнко. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.
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Топ коментарі
+7
...как же трудно оторваться от кормушки, верно, Юрец? Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 326
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13.02.2021 20:33
+6
Гнати цього покидька сраною мітлою.
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13.02.2021 20:45
+5
Газ , свет дорожают, а оно ещё условия ставит
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13.02.2021 20:33
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...как же трудно оторваться от кормушки, верно, Юрец? Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 326
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13.02.2021 20:33 Відповісти
Газ , свет дорожают, а оно ещё условия ставит
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13.02.2021 20:33 Відповісти
Юрий Витренко предложил ликвидировать добычу урана в Украине, а рабочим советует уезжать в Польшу. Видео

Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 7610
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13.02.2021 20:40 Відповісти
А нечего что по закону у тебя срок и.о. закончился, тебя должны переназначить или все что ты делаешь и говоришь незаконно?
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13.02.2021 20:34 Відповісти
Все тайное рано или поздно становится явным.Мама Наташа пошла против сыночка... Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 4744
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13.02.2021 20:38 Відповісти
Т.е призналась что Юра не сын ей, а дочь?Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики: "Якщо когось іншого призначать" - Цензор.НЕТ 1641
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13.02.2021 22:03 Відповісти
Гнати цього покидька сраною мітлою.
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13.02.2021 20:45 Відповісти
глиста ... присосався
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13.02.2021 20:45 Відповісти
Ещё пару таких помощников и Украина банкрот.....
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13.02.2021 20:48 Відповісти
чТО ОН О СЕБЕ ВОЗОМНИЛ ? ИЛИ ЭТО МАМИНА РАБОТА ?
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13.02.2021 20:49 Відповісти
Витренко открытый враг,в роде Ведмедчука...
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13.02.2021 20:50 Відповісти
Воно ще й умови висуває.
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13.02.2021 20:50 Відповісти
Цель у Путлера одна, повесить триколор сраный в офисе Зеленского...
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13.02.2021 20:51 Відповісти
вы баб йуле намекните только...
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13.02.2021 20:52 Відповісти
Руководитель министерства энергетики подчеркнул, что для него "вообще должность не важна".

Юный пионер:
-- Возьмите, возьмите меня в партизаны!
Хор пратизан:
-- Возьмём, возьмём, возьмём!
Ю.п.:
-- И мать мою, и мать мою возьмите!

Х.п.:
-- И мать твою, и мать твою возьмём! (с)



Уже не помню, но какая-то реальная советская опера про то, что мал золотник, да дорог! *)



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13.02.2021 20:54 Відповісти
Владимир Шалавьев сдал планы Путлера кажись в 2015 году...,в своей крысиной передаче...ЦИТАТА...,нам Крым и Донбасс не нужен ,нам нужна вся Украина...
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13.02.2021 20:55 Відповісти
Гнать это чмо поганой метлой!
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13.02.2021 20:58 Відповісти
Пусть теперь ветряки-мельницы покрутит да повыработает эл.энергию для страны своей.
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13.02.2021 21:04 Відповісти
Для воровского кодлана Коломойского это заслуга: Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020
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13.02.2021 21:07 Відповісти
Я чомусь вмевнений,що якщо Ю.Вітренко не стане не будуть зупинятись атомні енергоблоки і закупівель струму в РФ не буде необхідності.А ще якщо від ковіда-19 підуть Тарасюк і Герус.
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13.02.2021 21:11 Відповісти
Юра езжай в Ростов до мамы.
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13.02.2021 21:24 Відповісти
такая хорошая мама про паровоз нам всем пела который куда то летит а Юрик оказался подлецом и проходимцем.
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13.02.2021 21:35 Відповісти
ВІТРЕНКО,ЙДИ ВЖЕ ТИ на Х...А то,шось дуже тебе забагато......Да,мамі привіт...
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13.02.2021 22:07 Відповісти
Ну ,что ж такое деется ,
То его мамаша лет10 нам
мозги пудрила ,
Теперь на тебе - незаменимЫй
Профессианал выискался.
*** - династя **********
на наши головы.
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13.02.2021 22:54 Відповісти
витренко, ненавижу когда каждая гнида кашляет!!! Присоединяйся к своему родственнику по мамачке, к дубинскому!
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13.02.2021 23:59 Відповісти
 
 