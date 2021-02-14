Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст
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Одночасно з президентом України Володимиром Зеленським у ОАЕ вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Літак яким користується подсанкціонний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо залишити літак в Мінську, то під українські санкції він не потрапляє", - повідомив він напередодні.
Коли з'явилася інформація, що туди ж вирушив Зеленський, Ткачук прокоментував: "Популярний напрямок ОАЕ".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.
Топ коментарі
+121 Топ Ган
показати весь коментар13.02.2021 20:57
+85 Утилизация ватников
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+75 Yurii Sliusarchuk
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Щоб йому зустрітись з Зеленським ( на хіба ім зустрічатись взагалі ???), достатньо було привезти його в багажнику в ОП, а не так показово летіти в Емірати
То що це було? Співпадіння? Можливо.... провокація Кремля щоб дескридетувати Зе ще більше? Дуже можливо
Объявить что там притесняют украиноязычное население.
Объяснить что это исторически украинская территория с украинским населением,
что подтверждается наличием СЁЛ а не деревень,
что мы близки в культуре, Кубанский хор лишь один пример.
Информационную войну организовать как два пальца обасфальт.
Далее из местных МММ-эмщиков выставить лидеров региона,
из числа местного отребья и мойщиков авто сколотить банду пардон ополчение,
далее ксероксный референдум и вуаля! Далее рутинный процесс признания.