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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Дубай (35) Зеленський (17406) ОАЕ (134) Козак (115) Ткач Михайло (118)

Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одночасно з президентом України Володимиром Зеленським у ОАЕ вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На це звернув увагу в фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Літак яким користується подсанкціонний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ). Якщо залишити літак в Мінську, то під українські санкції він не потрапляє", - повідомив він напередодні.

Коли з'явилася інформація, що туди ж вирушив Зеленський, Ткачук прокоментував: "Популярний напрямок ОАЕ".

Також читайте: Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими. ВІДЕО+ФОТО

Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 01
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 02
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст 03

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проведе День закоханих з дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту.
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Топ коментарі
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Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 9971 Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 6759
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13.02.2021 20:57
+85
Что зеленое чмо сдаст в этот раз?
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13.02.2021 20:53
+75
попалили будку ...
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13.02.2021 20:53
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Пока таварищ Путєн не разрещает
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14.02.2021 09:26 Відповісти
Козак агент Кремля. Так? Так
Щоб йому зустрітись з Зеленським ( на хіба ім зустрічатись взагалі ???), достатньо було привезти його в багажнику в ОП, а не так показово летіти в Емірати
То що це було? Співпадіння? Можливо.... провокація Кремля щоб дескридетувати Зе ще більше? Дуже можливо
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14.02.2021 09:08 Відповісти
в Украине его может подслушать какие не какие на укр.службы!
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14.02.2021 12:47 Відповісти
свалил что бы его не прослушивали украинские службы, о чём он будет там тереть
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14.02.2021 12:49 Відповісти
У той час, коли преЗедент відпочіває в Арабських Еміратах, на Донбасі загинули три українські воїна https://censor.net/ua/n3247849 а напередодні поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях ООСДжерело: https://censor.net/ua/n3247740 + "та сторона" обстрілює біля Водяного та Старогнатівки https://censor.net/ua/n3247829
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14.02.2021 15:00 Відповісти
крыхитке Зеле на, на его выездном звЬозном корпоративе, нужен благодарный зритель, очень благодарный...
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14.02.2021 09:38 Відповісти
"Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука". Звісно, СОВПАДЄНІЄ. Втомився ЗЕ, роль преЗЕдента виснажує. Торік треба було 5 раз побувати у відпустці, а в 2021 році ще більше. Важко, тільки но, й місяця не пройшло після Буковеля... А тут цей Козак. Знову порохоботи щось почнуть вигадувати. Але це вони й влаштували цю зустріч з Козаком в ОАЕ, провокатори. А пам'ятаєте, відпочинок в Омані. Рік тому. Сьогодні, 14 лютого 2021 р., а 14 лютого 2020 року видання BBC NEWS Україна повідомляла: Зеленський і Патрушев в Омані: журналісти відповіли Офісу президента.То тоді й зараз - збіг, просто збіг, "СОВПАДЄНІЄ". І знову тінь Медведчука. Ні Зеленського, ні Патрушева літаком Медведчука не транспортували. Тоді - його літак в Омані в той же час, ну звісно, ми віримо Медведчуку і офісу ОП - то теж СОВПАДЄНІЄ. Щоб там ці порохоботи не казали...
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14.02.2021 09:52 Відповісти
«Совпадєніє? Нє думаю!»
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14.02.2021 10:06 Відповісти
ПРИПИНІТЬ обливати брудом Зеленського, бо я НЕ ВСТИГАЮ ЛАЙКАТИ.
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14.02.2021 10:15 Відповісти
Досить обливати, пора вже калічити... Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 1555
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14.02.2021 16:10 Відповісти
Те, которые были в Омане со стороны РФ, тоже вылетели в Абу-Даби?
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14.02.2021 11:51 Відповісти
А де контррозвідка, де "всевидяще око" СБУ, минулого разу також якийсь тип на хвамілію Козак кацапський ніби тинявся по Оману, тепер в доганялки відправили Козака львівського митного мародера 2000-х років. А коли гади повезли новічок у скриньці чи запасці літака з Білорусі, а ще не дай БОЖЕ щось лихе задумають на нашого гаранта? Добре, коли повезли доляри та яку скважину куплять у еміратах та подарують нашому Президенту, то той все задекларує і народу буде добре і кожне наступне покоління буде жити як арабські шейхи. Вже при народженні на рахунок дитини буде у банку по 1 млн. шекелів (даруйте за мою арабську) чи динарів, не то що Юля за часів Прем"єра була ввела виплати при народженні дитини по 1000 долярів, може ще й від того пенсіонерам щось перепаде. Треба дивитись глибше, як мовив Козьма Прутков "Смотри в корень".
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14.02.2021 12:51 Відповісти
Нам надА Кубань. Договариваемся с США.
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14.02.2021 11:58 Відповісти
Надо сделать по закону.
Объявить что там притесняют украиноязычное население.
Объяснить что это исторически украинская территория с украинским населением,
что подтверждается наличием СЁЛ а не деревень,
что мы близки в культуре, Кубанский хор лишь один пример.
Информационную войну организовать как два пальца обасфальт.
Далее из местных МММ-эмщиков выставить лидеров региона,
из числа местного отребья и мойщиков авто сколотить банду пардон ополчение,
далее ксероксный референдум и вуаля! Далее рутинный процесс признания.
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14.02.2021 12:29 Відповісти
не палятся ни разу! Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 8791
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14.02.2021 12:55 Відповісти
совпадение? не думаю.
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14.02.2021 13:01 Відповісти
почему журналисты не следят за Зеленским??? нужно там иметь кучу журналистов ходящих по пятам!!!
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14.02.2021 13:37 Відповісти
Не факт, что в самолете вылетел туда сам Козак. Возможно, на этом самолете кто-то из кремлевских туда полетел. Рано или поздно, все выйдет наружу.
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14.02.2021 13:41 Відповісти
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 6791
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14.02.2021 13:42 Відповісти
Совсем притянуто за уши , им для того чтоб общаться в Дубай летать не надо.
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14.02.2021 14:13 Відповісти
Осел и тут обосрался!
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14.02.2021 14:21 Відповісти
полетел порешать?
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14.02.2021 15:04 Відповісти
Не вийде за допомогою Оману нам навіяти оману.
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14.02.2021 15:11 Відповісти
жаль не упал самандрик в пустыне калахари
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14.02.2021 18:04 Відповісти
на коврик викликали
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14.02.2021 19:28 Відповісти
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