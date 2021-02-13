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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12755) ООН (2758) Росія (47144) США (14444)

В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

В окупованому Криму відповіли США

Американській стороні слід терміново вивести військовий контингент з різних країн і повернути споконвічно індіанські території.

Таку заяву співголова "Асамблеї слов'янських народів кримського регіону" Роман Чегринець зробив у відповідь на слова представника постпредства США при ООН Родні Хантера на засіданні Ради безпеки ООН, що Вашингтон ніколи не визнає Крим російським і не зніме санкції з РФ доти, поки вона не змінить курс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Хочеться відповісти США їхньою мовою. Може, вони так швидше зрозуміють. По-перше, США негайно мають припинити свою агресію проти корінного населення Америки і звільнити незаконно захоплені споконвічно індіанські землі", - сказав він в коментарі РІА "Новости".

"По-друге, терміново вивести американський військовий контингент з тих країн, куди вони увійшли без запрошення. По-третє, усвідомити, що час однополярного світу підійшов до кінця", - додав Чегринець в розмові з агентством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малоймовірно, що Росія дасть згоду на залучення США до "Нормандського формату", - Кулеба

Він зазначив, що стосовно США вже давно необхідно ввести контрсанкціі. "Не треба спускати образи на адресу Криму й Росії", - підкреслив співголова асамблеї.

У відповідь на висловлювання Родні Хантера в "парламенті" окупованого Криму заявили, що півострів вже "виробив імунітет до іноземних економічних обмежень, тому жителям регіону "вся ця санкційна дурниця "байдужа".

"У всіх цих доводах немає ні слова правди про те, що насправді відбувається в Україні і в Криму, і  схожі вони з міркуваннями науково-фантастичного жанру. Крим давно йде своєю дорогою. Влада США, роблячи заяви щодо Криму, займається  черговою писаниною", - сказав віцеспікер "кримського парламенту" Володимир Бобков у коментарі РІА "Новости".

На його думку, такі заяви розраховані "на внутрішню західну аудиторію, щоб вирощувати і підігрівати там русофобські настрої і потім використовувати в своїх корисливих, в тому числі, геополітичних інтересах". Кримчани, як вважає Бобков, "до подібних однотипних заяв звикли, абсолютно байдужі і пропускають їх повз вуха".

Також читайте: В окупованому Криму пересохла річка Сарису. ФОТО

Нагадаємо, 11 лютого на засіданні Радбезу ООН представник постпредства США Родні Хантер заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.
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Топ коментарі
+86
Так по цій логіці Крим треба вернути татарам, бо саме вони - корінне населення! Кацап як завжди хотів випендритися, але вийшло, що в калюжу перднув!
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13.02.2021 21:47
+66
А что там на счёт исконно Чукотских територий ?
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13.02.2021 21:47
+52
Лаптеногим тогда необходимо вернуть земли коренным народам России! Татарам, чувашам и т.д.
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13.02.2021 21:48
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Свободу Кёнигсбергу.
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13.02.2021 22:20 Відповісти
Мокша явно застрягла у середньовіччі
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13.02.2021 22:21 Відповісти
В апреле 1804 Александр Баранов отправился в карательную экспедицию против индейцев- тлинкитов на Аляске. Присоединился шлюп "Нева" под командованием известного мореплавателя Юрия Лисянского... В 1805 году Баранов приказал окружить остров Ши (так называют о. Ситка индейцы) и зачистить всех...индейцев...
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13.02.2021 22:21 Відповісти
...Писати мемуари в кабінеті начальника училища, на березі, виявилося ергономічніше, ніж хай навіть у великій, але кормовій каюті вітрильника, бо чорнильницю та стола не хитає. Тож Крузенштерн свою книжку про експедицію написав на три роки раніше, а видано було її коштом морського відомства. Натомість рукопис Лисянського голова цього відомства адмірал Чічаґов завертав шість (!) разів, стверджуючи, що написано «мовою старої баби» і що в тексті «неможливо розібратися на основі принципів, які існують в російській граматиці». Водночас те, що книжку колега по експедиції написав німецькою (російський переклад з'явився пізніше), морського міністра не бентежило. Здрастуй, мовосрач XIX століття! Здрастуй, книжна українська мово, яку в нас запозичили росіяни в часи Пєтра І разом із підручниками граматики Смотрицького й учителями з України тільки для того, щоб потім зауважити, що ми нашою мовою говоримо неправильно, вимовляючи всі написані літери саме так, як вони написані. «Смішний» малоросійський акцент, у якому насправді немає нічого смішного, кажуть, залишався в Лисянського до кінця життя. Це тим більш дивно, що для набуття цієї невитравної вимови в рідному Ніжині Юрій мав усього лише десять років дитинства, - так рано його віддали в моряки, скориставшися тим, що старший брат Ананій уже навчається в Морському кадетському корпусі й зможе забезпечити молодшому певну протекцію перед викладачами та старшокурсниками. - https://tyzhden.ua/History/215400
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13.02.2021 22:46 Відповісти
Тлинкиты, кстати, официально закопали томагавк войны с русскими( т.е., официально закончили войну) аж в середине 90-х прошлого века. Т.е., до тех пор они находились с русскими в состоянии войны.
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13.02.2021 23:10 Відповісти
ну, колоніальна війна завжди іде рука об руку з колоніальною торгівлею...

Тож порятував комерційну мету всієї тодішньої експедиції - продаж хутра морського звіра в китайському Кантоні - саме Лисянський на «Неве», який забив хутром трюми у факторіях на Алясці, як кажуть моряки, «під жвак». І взагалі провів цей рік плавання окремого від «Надежды» якось нудніше, але плодотворніше, попри те, що брав участь у російсько-тлінклітській війні, штурмував з моря захоплену індіанськими племенами фортецю росіян Сітка, обійшов на байдарці й уклав карти всіх навколишніх островів, а на шляху в Китай сів на рифи й відкрив острів свого імені посеред Тихого океану. Зараз там пташиний заповідник і пускають лишень орнітологів.
...
У російських біографів замість цих розмов завжди була якась димова завіса про «во славу государства російського». А справа, як і в усіх інших європейських народів, була не в славі, а в грошах. Ніколай Чуковскій, один із біографів Крузенштерна «і Лисянського», стверджував, що довколосвітній рейс «Надежды» та «Невы» приніс 600-кратний прибуток. Не 600 відсотків - 600 разів! Навіть вихованим на базарах Істанбула й Тайваню правильним пацанам такі прибутки здаються неймовірними. Однак у часи нерегулярного сполучення (а пароплавів тоді ще не було) це була цілком можлива цифра.
Кожен фунт, кожен пуд вантажу, навіть простий залізний вухналь чи, упаси Боже, якір, доставлений на Далекий Схід Сибірським трактом, а далі кораблями з Охотська на Аляску, - ставав золотим. Тубільці Алеутських островів й Американського материка передавали залізні наконечники гарпунів у спадок від батька до сина. А Лисянський ще й удосконалив звичну торгівлю з тубільцями смуговим залізом: обладнав просто на палубі «Невы» кузню з горном, у якій коваль виробляв саме той реманент, який був потрібен саме на цьому острові: ножі так ножі, гарпуни так гарпуни. - https://tyzhden.ua/History/215400
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13.02.2021 23:35 Відповісти
В Ситке будет демонтирован памятник правителю Русской Америки Александру Баранову

Т.е., уже демонтирован, новость за июль 2020.
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13.02.2021 23:39 Відповісти
деколонізація - справа часу
ну, так і Сітка ж давно вже не острів Баранова
його жителі розводять і ловлять рибу та приймають туристів, ні про Баранова, ані про Чичагова не згадують - аж тут, диви, захочуть ще й свій архіпелаг Олександра (на честь отого, що не імператор, а фактор) перейменувати назад у Тлінкіт
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14.02.2021 00:12 Відповісти
всего лишь правителю Прибрежных Американских Островов, но давно пора было демонтировать... а то ходили с этой Ситкой как с писаной торбой
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14.02.2021 02:27 Відповісти
2-3 октября 2004 г. была проведена официальная церемония примирения между кланом киксади и Россией. Официальная церемония проводилась на поляне, рядом с тотемным столбом военного вождя киксади Катлиана. В церемонии, согласно требованию клана и благодаря сотрудничеству Службы Национальных Парков, Библиотеки Конгресса, российских историков и Культурного Центра Индейцев Юго-Востока Аляски, принимала участие проживающая в Москве Ирина Афросина - прапраправнучка первого главного правителя русских колоний в Северной Америке А.А. Баранова....
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14.02.2021 00:28 Відповісти
Чёт при Трампе они помалкивали. А при Байдене осмелели?
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13.02.2021 22:22 Відповісти
злятся - сами зебя за .уй кусают
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13.02.2021 22:23 Відповісти
А какая им была причина разевать пасти на Трумпа, раз оно в 2016 считало Крым московитским?

Donald Trump said Wednesday that, if he is elected president, he would consider recognizing Crimea as Russian territory and lifting the sanctions against Russia.
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13.02.2021 23:49 Відповісти
ИНДЕЙЦЫ ЖИВУТ НАМНОГО ЛУЧШЕ РАИСЯН.
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13.02.2021 22:26 Відповісти
Вы абсолютно правы - индейцы живут, а расеяни гниют и смердят, как куча забродившего дерьма.....
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13.02.2021 22:28 Відповісти
а еще сравнить Аляску и Чукотку как там живут кацапы и американцы.
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14.02.2021 00:45 Відповісти
Я так понял из слов крымского дурачка из ассамблеи "дураков и мудаков", что расея намерена отдать Китаю его исконные территории, захваченные советами....Тем более, что там основное население уже - китайцы, и власть там китайская....По настроениям кацапов видно, что развал паРаши начался....
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13.02.2021 22:27 Відповісти
Крисчане геть *********.
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13.02.2021 22:31 Відповісти
Ай да Моська ! Знать она сильна, что лает на Слона!
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13.02.2021 22:32 Відповісти
кацапи дали зрозуміти, що їхній соціальний рівень розвитку відстає від решти світу років на 500, а саме коли розпочалася колонізація Америки. тобто весь світ має розуміти що справу мають з дикарями і відноситися до них відповідно.
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13.02.2021 22:34 Відповісти
Такие высеры только подтверждает отсутствие логического мышления у правополушарных, и это не соматическое заболевание, а ярко выраженный психический инфантилизм, интеллектуальная отсталасть, которая идет с детства, от отсутствия правильного и хорошего образования всей паРаши, причем отсталость глобальная, от цивилизованных стран, на столетие
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13.02.2021 22:35 Відповісти
Російська федерація , назва все говорить.
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13.02.2021 22:38 Відповісти
Свободу Татарстану! Смерть русским оккупантам!
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 3922
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13.02.2021 22:39 Відповісти
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 7769
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13.02.2021 22:40 Відповісти
До речі, колись давно відпочивав у Турції в готелі з татарами з Казані - вони такі націоналісти і страшно не ******* москву!
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13.02.2021 22:40 Відповісти
До речі, так, для довідки, "світовий жандарм" США (чи як їх там називають кацапи) останній раз приєднували до себе території аж... у 1898 році (Гаваї, Пуерто-Ріко, Гуам і тд)

По суті, кацапи у ХХІ сторіччі міряють світ категоріями ХІХ сторіччя!
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13.02.2021 22:39 Відповісти
Скоріш категоріями XIV сторіччя, категоріями своєї неньки Золотої орди.
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13.02.2021 22:54 Відповісти
Американские индейцы остались жить на своих территориях в США,а вот русня выдворяет коренное население,делая жизнь крымских татар такой,что половина вновь покинула полуостров спасая себя.свою веру и свободу.украинцам крыма тоже создали условия,при которых тоже многие вынуждены были пересе5литься ..
Никакой аналогии...Простая трепология росситйской пропаганды
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13.02.2021 22:44 Відповісти
кацапы охерели просто потому, что США и ЕВРОПА седьмой год мечут бисер перед хохочущими гопниками, думая что они их успокоят одним выражением своей глубокой озабоченности , вместо того , чтобы озаботить их ещё в 2014 году индейскими "Тамогавками"
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13.02.2021 22:45 Відповісти
Думаю, индейцы будут против.
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13.02.2021 22:48 Відповісти
кого цікавить вислови кацапа, який в уборну по дозволу ходить.
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13.02.2021 22:52 Відповісти
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 9339
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13.02.2021 22:56 Відповісти
Азовське- внутрішнє море України
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14.02.2021 00:46 Відповісти
Що мене завжди дивувало в кацапах, так це те що вони ісконниє.
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13.02.2021 22:56 Відповісти
Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.
Конгрессмены в итоговом голосовании по импичменту не признали президента США Д.Трампа виновным по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. За его осуждение по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется в звании Президента США.

Щоправда, паршинські зливні бачки радісно брешуть "За его оправдание по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53... Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется на своем посту." - відчуйте різницю..
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13.02.2021 23:01 Відповісти
он уже не президент, на каком посту?
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14.02.2021 00:46 Відповісти
"Ну что ж коллеги, этот опыт, нам показал - что пациент лишь опроверг предположенье, а мысль вообще хорошая была."(с)
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13.02.2021 23:03 Відповісти
Хочешь ВОЙНУ - зови " РУЦКИЙ МИР".
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13.02.2021 23:07 Відповісти
Перекрыть поставку кокаина и братва сдуется.
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13.02.2021 23:21 Відповісти
тупой, вислоухий москаль... если следовать твоим движениям ума, то вы тогда должны вернуть исконные земли киевской руси.
а вернуть конечно же украине. давай, проваливай мой слабоумный друг))
капец... они такие тупые. их загнать под шконарь умом так легко. лопочут по своим методичкам и учебникам, которые сами придумали. и думают, что самые умные.

где гниды ваши исконно гуские территории? где? вы все состоите из башкирий, бурятий, чукоток и прочих краёв. а это исконные земли коренных народов. русские где жили?
добрая половина европейской части росии - киевская русь. вы то где?
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13.02.2021 23:23 Відповісти
Не вопрос.

Тогда Роися должна сузиться до Мокшанских болот отказываясь от Сибири, Татарстана, Кавказа, Курил, Дальнего Востока, Урала и практически всей европейской части Роиси.

Хотя, это и так произойдет еще при нашей жизни.
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13.02.2021 23:36 Відповісти
а до сих пор оккупированные земли Финляндии, даже у Эстонии и Латвии отхватили кусочки, а Кенигсберг?
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14.02.2021 00:40 Відповісти
Малацы кацапы лишнехромосомные!
А русские, должны освободить оккупированные территории (и московию тоже) и вернутся в свой русск, откуда они вылупились!!! Дебилы б#ля...
Нех й шаст ть!
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13.02.2021 23:47 Відповісти
Крым можно вернуть татарам. а не Украине - так кремлёвское "лицо" пострадает меньше.
Потому что за татарами стоит натовская Турция, которая контролирует вход в Чёрное море.
Украине причитаются репарации за нанесённый ущерб и утраченую выгоду.
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13.02.2021 23:53 Відповісти
Если следовать логике лаптеногих, то у россии вообще нет исконно российских територий... За исключением нескольких
кв.километровв мацковских болот...
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14.02.2021 00:01 Відповісти
*******! Чья бы корова не мычала насчёт "исконных" территорий, но только не кацапская.
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14.02.2021 00:04 Відповісти
Такс, пора мокшанам напомнить о их оккупации украинской Кубани и Стародубщины (даже хуже- большей части Черниговского княжества впринципе, вырезании населения Новгородской и Псковской республик, Казанского, Астраханского и Сибирского ханств...
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14.02.2021 00:04 Відповісти
Кстати о птичках...
Долбобобы лишнехромосомные, какие международные договора и обязанности подписанные ранее, нарушила США??? Может про *****, похрюкаете ..?
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14.02.2021 00:15 Відповісти
Пусть кремль даст право якутам использовать своё золото и алмазы.
Пусь даст им те льготы, которые имеют в США коренные индейцы.
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14.02.2021 00:21 Відповісти
Если рашка вернёт все отжатые у коренных народов территории, то скукожится до размеров московской области
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14.02.2021 00:35 Відповісти
А московская область тоже не их, они её отжали у мокш и эзр)
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14.02.2021 05:04 Відповісти
"в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции"
поддержу, пожалуй
больше целительных контрсанкций
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14.02.2021 00:58 Відповісти
Какой-то крысянский зицпредседатель "рогов и копыт" что-то там ляпнул против США .Это вообще стоит публиковать на Цензоре?
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14.02.2021 01:08 Відповісти
Какой-то нонейм кому-то что-то сказал. Срочно нужно пилить новость.
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14.02.2021 01:08 Відповісти
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 1378
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14.02.2021 01:51 Відповісти
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 392
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14.02.2021 03:14 Відповісти
Чукотку придется вернуть США.
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14.02.2021 02:31 Відповісти
Детский сад)) Хотя и там наверно знают, что американцы не национальность, и ни у каких индейцев в принципе не могли ничего захватить, потому что индейцы тоже американцы))
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14.02.2021 05:01 Відповісти
Сиди на бутылке,мразь свиноруская. Только это исконно ваше.
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14.02.2021 06:50 Відповісти
все идет как надо! большинство крымчан уже ненавидит понаехавших лютой ненавистью... В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 2176 они первые вас резать будут. В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 3840
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14.02.2021 07:07 Відповісти
Так Крым же-исконно татарский. Хотя кому это пояснять? Кацапам. Контрпродуктивно.)
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14.02.2021 06:48 Відповісти
Так все таки ********* таким образом призналась в воровстве? В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 7257
И что это, индейцы попросили ********* защищать их права или выдвинули претензии к США? В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 9366
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14.02.2021 07:04 Відповісти
Дивує сам факт появи подібної публікації в Україні...((( Очевидно ВСІМ НОРМАЛЬНИМ ЛЮДЯМ (до яких кацапня НЕ НАЛЕЖИТЬ) що Крим не є ісконно кацапською землею...
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14.02.2021 07:36 Відповісти
Тобто , цапи визнають , що захопили наші « ісконні» землі . Але тому що так колись робив хтось інший - це їм дозволяється зараз
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14.02.2021 07:41 Відповісти
Вот этоооо базааар!! Тагда так! Исконные территориии алеутов, чукчей, ескимосов и....т.д. список большой, там добавьте по месту, подготовьте к передаче и доложите! .....письменно и устно....только разборчиво,а не...... кремлевскими каракульками.
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14.02.2021 07:43 Відповісти
І не потрібно про Чукотку - то не НАША СПРАВА...А от про Сх.Добас(Таганрог з округою),Слобожанщину(Білгород...)....ТРЕБА,але антиУкраїнській владі Києва байдуже...
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14.02.2021 07:52 Відповісти
Этот пи... Украину уже с индейцами сравнивает.
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14.02.2021 11:36 Відповісти
по логике лишнехромосомных Крым нужно вернуть османам, татарам, половцам, хазарам, а вообще изначально грекам
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14.02.2021 11:44 Відповісти
Москотостану треба повернути його справжню газву. А моськву треба повернути болотним жабам.
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14.02.2021 12:10 Відповісти
типова елочка щукіна. з аналогічними відповідями. смішно.
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14.02.2021 12:12 Відповісти
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