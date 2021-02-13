В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ
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Американській стороні слід терміново вивести військовий контингент з різних країн і повернути споконвічно індіанські території.
Таку заяву співголова "Асамблеї слов'янських народів кримського регіону" Роман Чегринець зробив у відповідь на слова представника постпредства США при ООН Родні Хантера на засіданні Ради безпеки ООН, що Вашингтон ніколи не визнає Крим російським і не зніме санкції з РФ доти, поки вона не змінить курс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
"Хочеться відповісти США їхньою мовою. Може, вони так швидше зрозуміють. По-перше, США негайно мають припинити свою агресію проти корінного населення Америки і звільнити незаконно захоплені споконвічно індіанські землі", - сказав він в коментарі РІА "Новости".
"По-друге, терміново вивести американський військовий контингент з тих країн, куди вони увійшли без запрошення. По-третє, усвідомити, що час однополярного світу підійшов до кінця", - додав Чегринець в розмові з агентством.
Він зазначив, що стосовно США вже давно необхідно ввести контрсанкціі. "Не треба спускати образи на адресу Криму й Росії", - підкреслив співголова асамблеї.
У відповідь на висловлювання Родні Хантера в "парламенті" окупованого Криму заявили, що півострів вже "виробив імунітет до іноземних економічних обмежень, тому жителям регіону "вся ця санкційна дурниця "байдужа".
"У всіх цих доводах немає ні слова правди про те, що насправді відбувається в Україні і в Криму, і схожі вони з міркуваннями науково-фантастичного жанру. Крим давно йде своєю дорогою. Влада США, роблячи заяви щодо Криму, займається черговою писаниною", - сказав віцеспікер "кримського парламенту" Володимир Бобков у коментарі РІА "Новости".
На його думку, такі заяви розраховані "на внутрішню західну аудиторію, щоб вирощувати і підігрівати там русофобські настрої і потім використовувати в своїх корисливих, в тому числі, геополітичних інтересах". Кримчани, як вважає Бобков, "до подібних однотипних заяв звикли, абсолютно байдужі і пропускають їх повз вуха".
Нагадаємо, 11 лютого на засіданні Радбезу ООН представник постпредства США Родні Хантер заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.
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Тож порятував комерційну мету всієї тодішньої експедиції - продаж хутра морського звіра в китайському Кантоні - саме Лисянський на «Неве», який забив хутром трюми у факторіях на Алясці, як кажуть моряки, «під жвак». І взагалі провів цей рік плавання окремого від «Надежды» якось нудніше, але плодотворніше, попри те, що брав участь у російсько-тлінклітській війні, штурмував з моря захоплену індіанськими племенами фортецю росіян Сітка, обійшов на байдарці й уклав карти всіх навколишніх островів, а на шляху в Китай сів на рифи й відкрив острів свого імені посеред Тихого океану. Зараз там пташиний заповідник і пускають лишень орнітологів.
...
У російських біографів замість цих розмов завжди була якась димова завіса про «во славу государства російського». А справа, як і в усіх інших європейських народів, була не в славі, а в грошах. Ніколай Чуковскій, один із біографів Крузенштерна «і Лисянського», стверджував, що довколосвітній рейс «Надежды» та «Невы» приніс 600-кратний прибуток. Не 600 відсотків - 600 разів! Навіть вихованим на базарах Істанбула й Тайваню правильним пацанам такі прибутки здаються неймовірними. Однак у часи нерегулярного сполучення (а пароплавів тоді ще не було) це була цілком можлива цифра.
Кожен фунт, кожен пуд вантажу, навіть простий залізний вухналь чи, упаси Боже, якір, доставлений на Далекий Схід Сибірським трактом, а далі кораблями з Охотська на Аляску, - ставав золотим. Тубільці Алеутських островів й Американського материка передавали залізні наконечники гарпунів у спадок від батька до сина. А Лисянський ще й удосконалив звичну торгівлю з тубільцями смуговим залізом: обладнав просто на палубі «Невы» кузню з горном, у якій коваль виробляв саме той реманент, який був потрібен саме на цьому острові: ножі так ножі, гарпуни так гарпуни. - https://tyzhden.ua/History/215400
Т.е., уже демонтирован, новость за июль 2020.
ну, так і Сітка ж давно вже не острів Баранова
його жителі розводять і ловлять рибу та приймають туристів, ні про Баранова, ані про Чичагова не згадують - аж тут, диви, захочуть ще й свій архіпелаг Олександра (на честь отого, що не імператор, а фактор) перейменувати назад у Тлінкіт
Donald Trump said Wednesday that, if he is elected president, he would consider recognizing Crimea as Russian territory and lifting the sanctions against Russia.
По суті, кацапи у ХХІ сторіччі міряють світ категоріями ХІХ сторіччя!
Никакой аналогии...Простая трепология росситйской пропаганды
Конгрессмены в итоговом голосовании по импичменту не признали президента США Д.Трампа виновным по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. За его осуждение по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется в звании Президента США.
Щоправда, паршинські зливні бачки радісно брешуть "За его оправдание по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53... Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется на своем посту." - відчуйте різницю..
а вернуть конечно же украине. давай, проваливай мой слабоумный друг))
капец... они такие тупые. их загнать под шконарь умом так легко. лопочут по своим методичкам и учебникам, которые сами придумали. и думают, что самые умные.
где гниды ваши исконно гуские территории? где? вы все состоите из башкирий, бурятий, чукоток и прочих краёв. а это исконные земли коренных народов. русские где жили?
добрая половина европейской части росии - киевская русь. вы то где?
Тогда Роися должна сузиться до Мокшанских болот отказываясь от Сибири, Татарстана, Кавказа, Курил, Дальнего Востока, Урала и практически всей европейской части Роиси.
Хотя, это и так произойдет еще при нашей жизни.
А русские, должны освободить оккупированные территории (и московию тоже) и вернутся в свой русск, откуда они вылупились!!! Дебилы б#ля...
Нех й шаст ть!
Потому что за татарами стоит натовская Турция, которая контролирует вход в Чёрное море.
Украине причитаются репарации за нанесённый ущерб и утраченую выгоду.
кв.километровв мацковских болот...
Долбобобы лишнехромосомные, какие международные договора и обязанности подписанные ранее, нарушила США??? Может про *****, похрюкаете ..?
Пусь даст им те льготы, которые имеют в США коренные индейцы.
поддержу, пожалуй
больше целительных контрсанкций
И что это, индейцы попросили ********* защищать их права или выдвинули претензии к США?