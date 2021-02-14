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МЗС (3559) Росія (47144) Донбас (21733)

Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС

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Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС

Наполегливі твердження російських офіційних осіб про нібито "посередницьку" роль РФ в мирному процесі на Донбасі обурюють, бо Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, який вона почала і продовжує.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Майже сім років тому Російська Федерація розпочала неоголошену війну проти України. Здійснивши незаконну окупацію і спробу анексії Кримського півострова, Кремль перейшов до наступного етапу своєї збройної агресії на українському Донбасі...Документальні й інші свідчення ролі та прямої участі Росії у збройному конфлікті проти України передаються і надалі передаватимуться українською стороною до міжнародних юрисдикційних інституцій.Тому наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь", - йдеться в публікації.

У МЗС України зазначили, що досягнуті за посередництва ОБСЄ, а також Німеччини і Франції Мінські домовленості та домовленості в "Нормандському форматі", імплементація яких продовжує становити основу політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, свідомо з першого ж дня не виконуються Росією.

"Варто лише згадати захоплення Дебальцевого й інших українських територій шість років тому – впродовж декількох днів після підписання Росією Мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року та рішення про припинення вогню уздовж лінії розмежування. Всі подальші дії Росії до сьогоднішнього дня спрямовані на руйнування будь-яких зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві МЗС також наголошується, що всі пропозиції та ініціативи, зокрема в рамках Тристоронньої контактної групи, продовжують блокуватися під надуманими приводами, а на лінії розмежування на Донбасі посилюються провокації з боку збройних формувань РФ, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

У МЗС підкреслили, що Україна продовжує залишатися відданою мирному, політико-дипломатичного врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

"Кремль має припинити уводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь Росії у триваючому на сході України збройному конфлікті задокументована та відома міжнародному співтовариству. Росія має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", -підсумували в МЗС.

Також читайте: Малоймовірно, що Росія дасть згоду на залучення США до "Нормандського формату", - Кулеба
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Топ коментарі
+23
Розкажіть ще про це блазню та Дерьмаку, а то вони не в курсі... Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 2596
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13.02.2021 22:58
+22
так все таки росия, не Порошенко?
Просто уточняю.
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13.02.2021 23:01
+15
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 1700
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13.02.2021 23:04
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Розкажіть ще про це блазню та Дерьмаку, а то вони не в курсі... Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 2596
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13.02.2021 22:58 Відповісти
Не мешайте. Ермак до сих пор "погибшего брата" оплакивает. Того, которого не было.
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13.02.2021 23:07 Відповісти
так все таки росия, не Порошенко?
Просто уточняю.
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13.02.2021 23:01 Відповісти
Та сторона.(С)
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13.02.2021 23:02 Відповісти
РАБссия монгольское Болото.
Карл Маркс.
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13.02.2021 23:01 Відповісти
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 1700
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13.02.2021 23:04 Відповісти
Треба не вазмущацца, а давать отвєтку, довбодятли зелені.
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13.02.2021 23:01 Відповісти
Видео, которое не требует никаких комментариев: https://twitter.com/ya_kak_apelsin/status/1360501761254035457

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 6374
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13.02.2021 23:01 Відповісти
Настоящий живой человек и журналист.
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14.02.2021 11:15 Відповісти
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 873 Та вам же ОБСЕ уже сто раз объяснило: на танках написано "За Путина" или хотя бы "Россия вперёд"? Нет? Значит и разговаривать не о чем. Чьи войска - непонятно.
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13.02.2021 23:02 Відповісти
Орки получают денежное довольствие в ржублях, в их кабинетах портреты их фюреров, вся "экономическая" и военная деятельность завязана на Мордор. Более того - оккупированные района Донбасса по факту практически и есть РФ. У тех кто умеет думать не возникает никаких вопросов о принадлежности войск.

Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3130
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13.02.2021 23:22 Відповісти
Підтримка агресора з боку уряду клоуна, - триває. Тепер на прилавках наших супермаркетів не гречка, а греча. Тху, блд...

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 7188
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13.02.2021 23:02 Відповісти
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 7245
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13.02.2021 23:05 Відповісти
Треба завжди тримати порох сухим, коли твій сусід - Росія.
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13.02.2021 23:06 Відповісти
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 3265
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13.02.2021 23:07 Відповісти
У них на раші ментальність людожерів, "Россиянка вывезла троих детей в лес и раздела догола, чтобы заморозить"
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/rossiyanka-edva-ne-zamorozila-troih-detey-iz-za-ssory-s-muzhem-novosti-rossii-11319185.html?_
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13.02.2021 23:08 Відповісти
По ходу ми (Україна) на порозі великого шухера. Чистим кулемета.
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13.02.2021 23:17 Відповісти
Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС - Цензор.НЕТ 67
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13.02.2021 23:21 Відповісти
а шо , ОБСЕ семь лет рассказывает европейцам в Европе за их налоги, что военные из паРаши приезжают с автоматами на танках в украинский Донбасс, чтобы вместе с колорадами огороды распахивать и картошку садить?
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13.02.2021 23:43 Відповісти
Должен быть правильный заголовок - "россия - зачинщик и активный участник войн по Всему Миру, и она в принципе не может быть по сути посредником в мирных процессах, а должна быть признана страной поддерживающая международный терроризм.!!" ....КЛАПКА *** ..
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14.02.2021 00:04 Відповісти
АХРЕНЕТЬ, уже семь лет война идет и квартальные вылупки это только сейчас поняли? А как же мирЬ в глазах ********* ботоксной? Или уже квартальный гундосый недоносок там мирЯ не видит?
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14.02.2021 07:49 Відповісти
Азейбарджан нам серьезно подгадил войнушкой с Арменией.
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14.02.2021 08:35 Відповісти
вам, евреям?)
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14.02.2021 12:02 Відповісти
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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14.02.2021 10:33 Відповісти
А Моссад вже б знищив тих ворожих щурів, як би вони так гадили ізраільцям, а ми тут панькаємость з гнидами пацючими.
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14.02.2021 12:04 Відповісти
Круто! Сами додумались или кто подсказал?
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14.02.2021 14:20 Відповісти
Агрессора и окупанта уже называют зачинщиком....
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14.02.2021 14:56 Відповісти
 
 