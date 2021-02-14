Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС

Наполегливі твердження російських офіційних осіб про нібито "посередницьку" роль РФ в мирному процесі на Донбасі обурюють, бо Росія не була і не може бути посередником у конфлікті, який вона почала і продовжує.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Майже сім років тому Російська Федерація розпочала неоголошену війну проти України. Здійснивши незаконну окупацію і спробу анексії Кримського півострова, Кремль перейшов до наступного етапу своєї збройної агресії на українському Донбасі...Документальні й інші свідчення ролі та прямої участі Росії у збройному конфлікті проти України передаються і надалі передаватимуться українською стороною до міжнародних юрисдикційних інституцій.Тому наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь", - йдеться в публікації.

У МЗС України зазначили, що досягнуті за посередництва ОБСЄ, а також Німеччини і Франції Мінські домовленості та домовленості в "Нормандському форматі", імплементація яких продовжує становити основу політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, свідомо з першого ж дня не виконуються Росією.

"Варто лише згадати захоплення Дебальцевого й інших українських територій шість років тому – впродовж декількох днів після підписання Росією Мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року та рішення про припинення вогню уздовж лінії розмежування. Всі подальші дії Росії до сьогоднішнього дня спрямовані на руйнування будь-яких зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві МЗС також наголошується, що всі пропозиції та ініціативи, зокрема в рамках Тристоронньої контактної групи, продовжують блокуватися під надуманими приводами, а на лінії розмежування на Донбасі посилюються провокації з боку збройних формувань РФ, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

У МЗС підкреслили, що Україна продовжує залишатися відданою мирному, політико-дипломатичного врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

"Кремль має припинити уводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь Росії у триваючому на сході України збройному конфлікті задокументована та відома міжнародному співтовариству. Росія має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", -підсумували в МЗС.

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