Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко

Україна може обійтися без імпорту електроенергії з Росії, якщо проведе належну підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно влітку цього року готуватися до опалювального сезону наступного року. Тобто ремонтувати блоки, забезпечувати вугіллям склади відповідно, всю систему зробити так, щоб ми наступний опалювальний сезон забезпечували себе своєю електроенергією. Ми це можемо робити. У нас 13 блоків зараз тільки теплових станцій в ремонтах. Якби цього не було, то не було би проблем. У нас блок на Хмельницькій станції, я сподіваюся, найближчими днями він вже вийде з ремонту, якби зараз не ремонтувався, а це тисяча мегават, це серйозний блок, проблеми не було б. У нас обсяги того ж імпорту з Росії 200 мегават. А один блок – це тисяча мегават", – відзначив Вітренко.

За його словами, Росія має значний вплив в енергетиці як в Україні, так і в Європейському союзі.

"Фірташ сидить в Австрії. Хто за нього дав викуп? Російський олігарх, пов'язаний з Путіним. Ви думаєте, що Фірташ не залежить від путінського режиму?.. І таких багато речей… У Європі багато людей працює з росіянами в енергетиці, з "Газпромом", з "Росатомом". "Росатом" хоче будувати в Угорщині атомну станцію. А ми з Угорщиною об’єднуємося (Вітренко має на увазі плани об’єднання енергосистем України та Європейського союзу. – Ред.). Це складна ситуація", – додав виконувач обов’язків міністра енергетики.

Нагадаємо, з 1 лютого відновився імпорт електроенергії з Росії. В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" немає підстави для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

Зокрема, загальний обсяг за 1 лютого становив 1 млн кВт на годину.

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