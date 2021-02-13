Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко
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Україна може обійтися без імпорту електроенергії з Росії, якщо проведе належну підготовку до наступного опалювального сезону.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібно влітку цього року готуватися до опалювального сезону наступного року. Тобто ремонтувати блоки, забезпечувати вугіллям склади відповідно, всю систему зробити так, щоб ми наступний опалювальний сезон забезпечували себе своєю електроенергією. Ми це можемо робити. У нас 13 блоків зараз тільки теплових станцій в ремонтах. Якби цього не було, то не було би проблем. У нас блок на Хмельницькій станції, я сподіваюся, найближчими днями він вже вийде з ремонту, якби зараз не ремонтувався, а це тисяча мегават, це серйозний блок, проблеми не було б. У нас обсяги того ж імпорту з Росії 200 мегават. А один блок – це тисяча мегават", – відзначив Вітренко.
За його словами, Росія має значний вплив в енергетиці як в Україні, так і в Європейському союзі.
"Фірташ сидить в Австрії. Хто за нього дав викуп? Російський олігарх, пов'язаний з Путіним. Ви думаєте, що Фірташ не залежить від путінського режиму?.. І таких багато речей… У Європі багато людей працює з росіянами в енергетиці, з "Газпромом", з "Росатомом". "Росатом" хоче будувати в Угорщині атомну станцію. А ми з Угорщиною об’єднуємося (Вітренко має на увазі плани об’єднання енергосистем України та Європейського союзу. – Ред.). Це складна ситуація", – додав виконувач обов’язків міністра енергетики.
Нагадаємо, з 1 лютого відновився імпорт електроенергії з Росії. В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" немає підстави для обмеження імпорту електроенергії з Росії.
Зокрема, загальний обсяг за 1 лютого становив 1 млн кВт на годину.
Будь ласка, зачекайте...
Це не нехлюйство, і навіть не просто корупція олігархату. Це - позбавлення України енергетичної незалежності від ворога як елемент гібридної війни. Усі дотичні до цього - зрадники і державні злочинці.
большая же часть блоков давно выработали ресурс и сейчас работают на честном слове продленных сроков эксплуатации
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в парашке ядерное топливо, либо электричество.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15.
"Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% по сравнению с 2019 годом - до 16,95 млн т. Стоимость импортированного угля составила $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019-м ($3,03 млрд). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Крупнейшим поставщиком угля в Украину стала РФ (на $1,04 млрд, доля в импорте - 61,71%). На втором месте по поставкам - США ($480,32 млн или 28,41%), на третьем - Казахстан ($126,1 млн или 7,46%). На долю других стран пришлось $40,89 млн или 2,42%"
"В январе-ноябре прошлого года энергогенерирующие предприятия нашей страны приобрели тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 356,087 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.
По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года в России было закуплено 218,79 тонн ядерного топлива на сумму 200,10 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56,2%), а в Швеции - 211,43 тонны стоимостью 155,98 миллионов долларов. Доля поставок из Швеции составила 43,7%."
Експорт зріс на 30%, але почалося фальшиве скавуління про зменшення критичних запасів вугілля - головна причина закупівлі російської електроенергії
Не хочет, а уже строит! Как и в Финляндии. А мы всё на батьку с его АЭС наезжаем
и тут мысль, а не вы ли, дерьмо зеленое, причина торговни с кацапией?
Останні місяці перед відключенням 3 канали ведмудчука розганяли ідею про те, це Україна сама винна, що втратила Крим, бо "грошей туди достатньо не вкладали, любов до України не прищеплювали, і взагалі Крим продали за домовленістю з Порошенком і Турчиновим".
Це якби Вас пограбували і карну справу завели на ... Вас за те, що Ви звичайна мирна людина, а не озброєний до зубів бандюган. Грабіжник при цьому підході виводиться за дужки і фактично легалізується.
Цей С.В. займається тим самим.
Спасибо, Кэп!
ЛОХИ які голосували за НЕЛОХА ЗЕ - вам ваші беньки ще не повилазили?
Говорят, в Британском парламенте есть отдельный вход для Монарха и специальная комната с ограниченным доступом, где Монарх перед выходом в Палату Лордов может привести в соответствие свою внешность (надеть большую корону, церемониальную мантию и т.д.). На стене именно этой комнаты висит смертный приговор казнённого английского короля Карла I. ЗАЧЕМ? Можно же было как-то более изысканно декорировать, по сути дела, будуар Монарха.
Более того, тело лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии Оливера Кромвеля через несколько лет после смерти эксгумировали и публично посмертно казнили - повесили, после чего отрезали голову, насадили на кол и выставили на всеобщее обозрение. И все это произошло в Лондоне! ЗАЧЕМ? Можно же было ограничиться публичным осуждением умершего правителя, а не впадать в столь ужасное варварство.
А на каких примерах украинским властьпридержащим ума-разума набираться?
1. Экспортировать 150-180 млн.квт в ежегодно;
2. Экспортировать до 40 млрд м3 природного газа( ранее Украина добывала 75млрд.м3 газа в год;
3. Украина могла производить десятки млрд.м3 шахтного метана и сжигать его получая тепло и э/э на РАЗРАБОТАННЫХ в Украине кооперационных установках;
4.Украина могла обеспечить себя литражом( все частные домохозяйства);
Это было бы если бы пид@ров не было у власти тридцать лет!