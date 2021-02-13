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рейтинг (696) Єрмак Андрій (1228)

Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав три основні причини, які, на його думку, вплинули на падіння рейтингів влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Назву кілька причин, я в них упевнений. Причина перша - є якась закономірність, непрості часи, COVID, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга - проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... Сьогодні потік брехливої ​​інформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник - це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", - сказав Єрмак.

Третя причина, на думку глави ОП, полягає в низькому рівні інформаційної політики влади.

"Третя причина - рівень інформаційної політики залишає бажати кращого. Люди мають відчувати, що їм стає жити краще, це найголовніше. Але дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще. Влада не має жодного свого телеканалу, проти неї працює абсолютно інша система, на сьогодні причини такі. Причини не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, "за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити найкращу медицину", - сказав Єрмак.

Також читайте: Питання відставки уряду наразі не розглядалося, - Єрмак

Керівник Офісу президента додав, що "ми не скаржимося, цього від нас ніхто не дочекається".
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Топ коментарі
+52
Предательство, тупость, инфантильность, некомпетентность, лживость, импотенция.
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13.02.2021 23:27
+30
Дерьмак, ты братца ,убиенного Пэдрой на Донбассе, уже нашел? Собрали фуфлометов-любителей ц кучу, и удивляются шо им никто не верит....дбл блд.
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13.02.2021 23:29
+24
Ну а відсутність позитивних результатів тут взагалі ні до чого. Зрозуміло, дякую
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13.02.2021 23:27
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Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 701
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14.02.2021 01:22 Відповісти
вони не знають, що таке стратєгія! для них державницька діяльність - це нахапати зараз якомого більше
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14.02.2021 04:59 Відповісти
Цікаво, а зустріч Козака з ЗЕленським в іміратському НьюОмані додасть Вовці рейтингу?
Бажаємо журанлістам розслідувачам подальших успіхів у дослідженні того, як злигаються в Еміратах Козак та Вовка. Чекаємо з нетерпінням!
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14.02.2021 01:33 Відповісти
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 289
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14.02.2021 01:56 Відповісти
Ниче вы не понимаете)у зеголосилок ,ни они сами,ни тупой зеля,ни хитрый беня,а один поц дерьмак теперь виноват -вот никак на себя,дегенератов ,не выйдут...
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14.02.2021 05:13 Відповісти
Все ани адинакавыи! Хнык!
А мы нивинаватыи....... Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 6482
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14.02.2021 06:59 Відповісти
против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне…
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія! Це ж клоуни за допомогою цієї "машини" і захопили владу в 2019 році.
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14.02.2021 02:43 Відповісти
... случайные люди у власти, большинство из них не профпригодны и безудержная коррупция.
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14.02.2021 04:22 Відповісти
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 3974
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво руководить "новроссией" после капитуляции Украины !
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14.02.2021 06:48 Відповісти
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 9807
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14.02.2021 06:54 Відповісти
Ага, виновато все что угодно, но только не зебилы! Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 9622
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14.02.2021 06:55 Відповісти
Во власти - Жюльен Жюлье де Ворюганы. Поголовно. Население - не идиоты, чтобы видя власть во всей красе, продолжать выдавать ей кредиты доверия и удерживать высокий рейтинг.
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14.02.2021 07:44 Відповісти
а коли вибирали були ідіоти?
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14.02.2021 07:56 Відповісти
Причина в тому що до влади прийшли клоуни і лакеї!
І головний клоун тепер в Еміратах, розважає і розважається!
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14.02.2021 07:57 Відповісти
" Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное."

Люди это и чувствуют, получая платежки и покупая продукты.
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14.02.2021 08:04 Відповісти
По платіжкам за комунальні відчуваєм, що стало краще жити і без ваших пояснень))
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14.02.2021 08:19 Відповісти
Ермак, ну признайся - информационно вы с Зеленским проходите ровно тот же путь, который вы с Зеленским и Коломойским 2 года назад заставили пройти Порошенко.

Непростые времена, поток дезинформации, не та информационная политика . . . Когда вы 2 года тому обливали помоями Порошенко, никто из вас не сказал : "Стоп, надо оставаться в рамках цивилизованной политической дискуссии". Вы его тупо мочили информационно.

Бумеранг. Наслаждайтесь. Ибо надо было думать, какого джина из бутылки вы выпускаете.
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14.02.2021 09:20 Відповісти
И не меньше двух лет как вас,а пять лет непрерывно,и еще почти 2 вы продолжаете,из всех розеток поливать помоями Пороха!
И даже через СЕМЬ ЛЕТ,его рейтинг стабилен,и выше надутого пузыря Голобородька,который сейчас уже плучил этот криворагульный чмошник!
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14.02.2021 09:35 Відповісти
"При Порошенко люди просыпались с надеждой на лучшее,а при Зеленском с надеждой,что хуже не будет!"
Это делают не враги,а ворье и мародеры при активном участии отдыхающего от видосиков тела писюниста.
Работать, говориш, не дают? Дают! Но оно не берет,говно зеленое.
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14.02.2021 09:28 Відповісти
зебіли, навіщо ви вибрали своїм презом зрадника і хабарника Альфонса д"Ермака?
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14.02.2021 09:34 Відповісти
И не говорите,кто заказчик дезинформации.Делайте, как перед выборами: пусть каждый человек сам себе фантазирует, кто заказчик...
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14.02.2021 09:55 Відповісти
Да и яйца, проклятые, танцевать мешают. Еще Порошенко, вредина, в тюрьму не просится, а только стебется над Бубочкой.
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14.02.2021 10:05 Відповісти
...Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать ни кто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.

(с) Крылов "Зеркало и обезьяна""
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14.02.2021 10:34 Відповісти
Власть не имеет ни одного своего телеканала /Врёт Ермак-"Козырь". Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1".3 мая, 2019 01.25
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14.02.2021 10:35 Відповісти
Не сказав самої головної причини--- ЩО ВЛАДА САМА ПРИЙШЛА НА ВЕЛИКІЙ БРЕХНІ, ЩО ПРИ ВЛАДІ ПРОДАЖНІ ЄВРЕЇ, ЩО ПРИ ВЛАДІ НЕУЧІ І ЛОХИ, ЩО ПРИ ВЛАДІ ШАХРАЇ І ЗЛОДІЇ, ЩО ПРИ ВЛАДІ НЕКОМПЕТЕНТНІ І ТРУСЛИВІ СЦИКУНИ,
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14.02.2021 10:53 Відповісти
Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком.
Это те которые с дурдомов , плюс те которые у кормушки. А вот остальные вас давно послали на Х..........Й.
Источник: https://censor.net/ru/n3247816
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14.02.2021 11:27 Відповісти
Тупость и не компентентности нынешнего президента Зеленского, Ермака, Шмаграля и всей остальной банды кухарок, баянистов и клоунов, вот основные факторы обеднения Украинцев!!!!
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14.02.2021 11:54 Відповісти
шлимазл....уж тебя то первого гнать надо....
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14.02.2021 12:24 Відповісти
Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. ? Власть не имеет ни одного своего телеканала ? Странная логика, в моих кругах смотрят на цены , а телевизор смотрят бездельники. Под себя не грести, пробовали?
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24.06.2021 13:35 Відповісти
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