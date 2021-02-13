Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав три основні причини, які, на його думку, вплинули на падіння рейтингів влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Назву кілька причин, я в них упевнений. Причина перша - є якась закономірність, непрості часи, COVID, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга - проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... Сьогодні потік брехливої інформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник - це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", - сказав Єрмак.
Третя причина, на думку глави ОП, полягає в низькому рівні інформаційної політики влади.
"Третя причина - рівень інформаційної політики залишає бажати кращого. Люди мають відчувати, що їм стає жити краще, це найголовніше. Але дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще. Влада не має жодного свого телеканалу, проти неї працює абсолютно інша система, на сьогодні причини такі. Причини не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, "за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити найкращу медицину", - сказав Єрмак.
Керівник Офісу президента додав, що "ми не скаржимося, цього від нас ніхто не дочекається".
Будь ласка, зачекайте...
Бажаємо журанлістам розслідувачам подальших успіхів у дослідженні того, як злигаються в Еміратах Козак та Вовка. Чекаємо з нетерпінням!
А мы нивинаватыи.......
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія! Це ж клоуни за допомогою цієї "машини" і захопили владу в 2019 році.
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво руководить "новроссией" после капитуляции Украины !
І головний клоун тепер в Еміратах, розважає і розважається!
Люди это и чувствуют, получая платежки и покупая продукты.
Непростые времена, поток дезинформации, не та информационная политика . . . Когда вы 2 года тому обливали помоями Порошенко, никто из вас не сказал : "Стоп, надо оставаться в рамках цивилизованной политической дискуссии". Вы его тупо мочили информационно.
Бумеранг. Наслаждайтесь. Ибо надо было думать, какого джина из бутылки вы выпускаете.
И даже через СЕМЬ ЛЕТ,его рейтинг стабилен,и выше надутого пузыря Голобородька,который сейчас уже плучил этот криворагульный чмошник!
Это делают не враги,а ворье и мародеры при активном участии отдыхающего от видосиков тела писюниста.
Работать, говориш, не дают? Дают! Но оно не берет,говно зеленое.
Не любит узнавать ни кто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.
(с) Крылов "Зеркало и обезьяна""
Это те которые с дурдомов , плюс те которые у кормушки. А вот остальные вас давно послали на Х..........Й.
Источник: https://censor.net/ru/n3247816