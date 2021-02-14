Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ

Представники СММ ОБСЄ, виходячи з даних про зафіксовані з боку збройних формувань Росії в Донецькій області порушень режиму тиші, дійшли висновку про проведення навчань із бойовою стрільбою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, у звіті за 12 лютого спостерігачі зазначають, що 848 із 894 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області оцінено як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року.

Крім того, у звіті йдеться, що на полігоні поблизу населеного пункту Тернове в окупованому районі Донецької області патруль місії зафіксував 3 одиниці 122-мм гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню "Град" і самохідну гаубицю "Гвоздика", розміщені з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків, розміщених за лінією відведення, проте не у виділених місцях зберігання озброєння.

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"Збройні формування РФ попри підписані 22 липня 2020 року в межах ТКГ додаткові заходи щодо посилення та контролю режиму припинення вогню регулярно проводять заходи щодо зміни та просуванню своїх позицій у бік підрозділів ЗС України", - наголошується в повідомленні і зазначається, що БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ виявив два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені місією як просування збройних формувань РФ і її найманців, унаслідок чого відстань до позицій Збройних сил України зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно.

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