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Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події

Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ

Представники СММ ОБСЄ, виходячи з даних про зафіксовані з боку збройних формувань Росії в Донецькій області порушень режиму тиші, дійшли висновку про проведення навчань із бойовою стрільбою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, у звіті за 12 лютого спостерігачі зазначають, що 848 із 894 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області оцінено як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року.

Крім того, у звіті йдеться, що на полігоні поблизу населеного пункту Тернове в окупованому районі Донецької області патруль місії зафіксував 3 одиниці 122-мм гаубиць Д-30, реактивну систему залпового вогню "Град" і самохідну гаубицю "Гвоздика", розміщені з порушенням відповідних ліній відведення. Також виявили 35 танків, розміщених за лінією відведення, проте не у виділених місцях зберігання озброєння.

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"Збройні формування РФ попри підписані 22 липня 2020 року в межах ТКГ додаткові заходи щодо посилення та контролю режиму припинення вогню регулярно проводять заходи щодо зміни та просуванню своїх позицій у бік підрозділів ЗС України", - наголошується в повідомленні і зазначається, що БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ виявив два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені місією як просування збройних формувань РФ і її найманців, унаслідок чого відстань до позицій Збройних сил України зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно.

Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ 01

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Топ коментарі
+19
То, что пядь за пядью ценю крови наших ребят было отвоевано при Порохе -- все "величайший" разведун просрал.

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6107
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14.02.2021 00:38
+15
Терористи "рф" пересувають свої позиції в сторону ВСУ, але у нас же ж "мир".
Як так ЗЕбіли?
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14.02.2021 00:33
+9
Рос терористи, що зайшли в Україну були юморні-замовили на честь захоплення Горлівки та вбивства Українців концерт від квартал 95
14.04.14 - початок АТО, Горлівка - захоплена, 17.04 мітинг на площі, викрадений Рибак, а ввечері веселий концерт кварталу та їх вечеря в пабі з бойовиками московії

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3680 Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1181
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14.02.2021 00:38
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Терористи "рф" пересувають свої позиції в сторону ВСУ, але у нас же ж "мир".
Як так ЗЕбіли?
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14.02.2021 00:33 Відповісти
Нічого страшного, - скажуть зебіли - Зєлєнскій знову збільшить уюо відстань між позиціями, відвівши наші війська ще назад.
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14.02.2021 01:48 Відповісти
зебилы, давно потерявшие нюх, утром будут говорить что в воздухе снова пахнет войной
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14.02.2021 00:35 Відповісти
Рос терористи, що зайшли в Україну були юморні-замовили на честь захоплення Горлівки та вбивства Українців концерт від квартал 95
14.04.14 - початок АТО, Горлівка - захоплена, 17.04 мітинг на площі, викрадений Рибак, а ввечері веселий концерт кварталу та їх вечеря в пабі з бойовиками московії

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3680 Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1181
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14.02.2021 00:38 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!!)))
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14.02.2021 00:36 Відповісти
Самое время провести "день всех влюблённых" пианистов на тёплом море. Порошенко, *****, астанавись!
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14.02.2021 00:37 Відповісти
Зеле пора сюда на отдых, а не в эмираты

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5345
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14.02.2021 00:40 Відповісти
Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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14.02.2021 00:37 Відповісти
То, что пядь за пядью ценю крови наших ребят было отвоевано при Порохе -- все "величайший" разведун просрал.

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6107
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14.02.2021 00:38 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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14.02.2021 00:43 Відповісти
Колорадские вжопучленцы готовятся к посадке на бутылку ! ))
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14.02.2021 00:38 Відповісти
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2757
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14.02.2021 00:42 Відповісти
Зеблазень тим часом гріється на сонечку в ОАЄ😡
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14.02.2021 00:39 Відповісти
День всіх закоханих Володимир та Олена Зеленські проведуть в ОАЕ за дежавний рахнок? Тобто за рахунок платників податків та комуналки?
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14.02.2021 00:51 Відповісти
турборежим зенарика требует отдыха каждый месяц, зебилы не против.
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14.02.2021 01:54 Відповісти
Да , прогресс точно есть ,они захватывают инициативу, а потом придется опять гибнуть нашим солдатам из-за миролюбивости нашего говнокомандуючого!
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14.02.2021 00:41 Відповісти
а зебилы ж выбрали клоунов , чтобы был мир, а война им и нах не нужна ...
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14.02.2021 00:41 Відповісти
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.(с)
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14.02.2021 00:46 Відповісти
а зелЕный подонок все о 'перемирии' вякает
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14.02.2021 00:47 Відповісти
все смерти на совести Зеленого..мы с него еще за это спросим... и военные спросят...
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14.02.2021 00:48 Відповісти
Смерти на совести россиян и коллаборантов...а вот Зеленский-на нашей с Вами.
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14.02.2021 00:51 Відповісти
Мерзота, яка банкетує на відпочинку, у той час, коли чотири доби від голоду і спраги вмирав у муках поранений боєць, на вашому боці?

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 879

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14.02.2021 00:59 Відповісти
согласен.. но с кацапами нужно иначе - Только нанесение внезапного упреждающего смертоносного удара по русской орде !!! и только это спасет цивилизацию.
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14.02.2021 00:59 Відповісти
Так Дерьмак же не так давно кукарекал про следующее отступление ЗСУ. Вот его братухи-дикари и готовятся...
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14.02.2021 00:50 Відповісти
Тільки не потрібно згадувати 2013 рік і новий Майдан! Стільки життів було покладено та здоров'я. І що? Кловун преЗЕдент і говнокомандувач. Живіть зі своїм вибором скільки зможете. Хотіли цирку, то отримуйте. МВФ його не розуміє, але 73% знають, що вони хочуть
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14.02.2021 00:52 Відповісти
Що важливо - жодного "зеленого" тридвараза у коментаях, Жодного слова у захист зеленої шмарклі
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14.02.2021 00:53 Відповісти
Может эта падаль вся передохла от радости?
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14.02.2021 01:03 Відповісти
Ну наконец то ОБСЕ это заметило.
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2976
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14.02.2021 01:28 Відповісти
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3801
какая наивность
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14.02.2021 06:30 Відповісти
Жах.
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14.02.2021 05:16 Відповісти
вытащи х.. то из пасти вонючей, отдышись...захлебнешься ведь ..))
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14.02.2021 13:43 Відповісти
ВСІМ БОЯТИСЬ БОЙОВИХ АПОЛЧЕНЦОВ ДОНБАСУ Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8893 Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9278


Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2264" />
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14.02.2021 12:14 Відповісти
 
 