Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" готова до союзу з політичними силами, які підтримують курс і передвиборчі гасла президента Володимира Зеленського.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Партія "Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією - весь план, із яким президент і партія "Слуга народу" йшли на виборчу кампанію. Якщо ми знаходитимемо з такими політичними силами спільну мову, якщо ми разом бачитимемо, як реформувати і розбудовувати країну, то чому ні?" - сказав він.
Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію зі "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.
Зі свого боку, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть тут-влада різко погіршує собі перспективи - немає чим думати...
Я б не рекомендував поспішати з розпродажем тюрем.... бо ж не буде куди вас, сволот, садити... бо ж тоді прийдеться просто знищувати...
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&feature=share&fbclid=IwAR1pmInM5xqet6vz-PlQQ6spF9DRE9vR_nUecfGXOk2Hes2slPrS4fRkuPM
Завгосп або папараці Омасько-Єміратского Віслюка?
"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння".
А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради. Далі будемо виправляти те, що вони зробили.
И болезнь Ермака принимает здоровые формы. (с)
"не виключається союз "слуги народу" з іншими політсилами, якщо вони підтримують броунівський рух зєлєньського"
Ааааааааа! Даже с ОПЗЖшниками, откровенными врагами Украины?!
Где там зебилы, которые собирались "выносить" Голобородька, если он их не устроит?
Или их КАК РАЗ всё и утраивает?!
Расскажи какой курс у язЕлоха, заглянуть в "глаз" моржовой звивды? Обчистить Украину до нитки? Стать крёстным папой всех мафиозных структур и не только Украины? А может: "какая разница" - по проспекту Шевченко или *****? Может турне по копростану, или договор с Колумбией, без Венесуэли и выгребной ямой-404, по прямым поставкам "муки"? Какой курс! А ведь уже 2 года прошло! 2 года язЕлох Украину засовывает в одно не хорошее место! 2 года язЕлох, из нас делает зЕбилов,. на смех тем же свинособакам лишнехромосмным!
ціна -посада ПремЄра.
але навіть Хам і Зек Янек не ризикнув
Він хоч сам розуміє, куди намагається йти, ну крім тих випадків, коли їде відпочивати???